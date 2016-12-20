Последняя «эхатологическая» война

Вроде бы скоро наступит Рождество и Новый год, люди готовятся к праздникам, а между тем последняя «эсхатологическая» война продолжает развиваться катастрофически, поэтому надо писать, продолжать писать эту мою Хронику Последних Времён. Вот недавно на «Русской Народной Линии» прочитал интересную статью Владимира Можегова под названием «Избрание Трампа предотвратило сценарий полномасштабной эсхатологической войны».

«…Всего год спустя, — пишет автор, — чаемый «перл-харбор» грянул, и 11 сентября 2001 года трубы «ангелов апоклипсиса» зазвучали, наконец, в полный голос, аккумулируя энергию, достаточную для начала «эсхатологической битвы добра и зла» на всём Ближневосточном пространстве… Идеология ИГИЛ включает в себя не только идею построения всемирного халифата, но и подготовку последней битвы «добра и зла». Мусульмане верят, что, в конце истории, верные Пророку воины встретятся в последней битве с полчищами «крестоносцев» (то есть, европейцев-христиан) и победят их, после чего настанут «последние дни мира». Эта битва (согласно хасидам пророка Мухаммеда) должна произойти недалеко от сирийского селения Дабик…

Однако, версия апокалипсиса, исповедуемая ИГИЛ, не единственная, – пишет Владимир Можегов, — И, чтобы понять, кем и для чего она оказалась сегодня активирована, нам придется углубиться еще немного в историю…».

Собственно, вот это «углубление в историю» для нас тут и важно:

«Неоконы, пишет автор, — духовные воспитанники немецко-еврейского философа Лео Штрауса, в 50-60-хх гг. возглавлявшего кафедру политической философии Чикагского университета. Штраус (sic! – Л.Д.С.-Н.) был консерватором, стоящим на позициях иудаизма, и считал, что традиция иудаизма — идеальная основа для цивилизации, способной успешно противостоять опасности (sic! – Л.Д.С.-Н.) как коммунизма, так и фашизма.

Штраус, — продолжает автор, — учил, что мир делится на два рода людей — касту избранных, призванных править (т.е. в основном еврейских финансистов и интеллектуалов – Л.Д.С.-Н.), и «безмолвные массы», которые должны подчиняться (т.е. все остальные «гои» — Л.Д.С.-Н.). При этом, роль «избранных править» состоит в том, чтобы захватить власть в «самой сильной стране мира», в последствие распространить ее на весь мир.

В сущности, перед нами программа «мировой революции», правда, уже не в духе Лео Троцкого, а революции, своего рода, религиозно-консервативной. Понятно, — пишет Владимир Можегов, — почему неоконам, вышедшим «из шинели» лидера IV троцкистского интернационала Макса Шахтмана, идеи Лео Штрауса оказались близки и понятны…».

А действительно, зададим вопрос мы, почему же все эти идеи, будь то крайне левые, как у Льва Троцкого, или крайне правыми, как у Макса Шахтмана или Лео Штрауса – вдруг «оказываются» всем им «близки и понятны»? Ответ как всегда очень прост. «Избранники», управляющие миром – будь то красные, коммунистические типа Ленина, Троцкого и Свердлова, или крайне правые – будь то Лео Штраус или Макс Шахтман – все до единого должны исповедовать именно бого– «избранность» «одного определённого народа» и, сидя во Граде на Холме, править всем остальными лежащем в прахе, молчаливо идущим на заклание мировым стадом – «пролов», так точно описанных в утопиях Замятина, Хаксли и Орвелла.

Самое же интересное то, что между мировым понятием мировой «пролетариат», у которого (sic!!!) – нет родины и которому «нечего терять кроме своих цепей» и усекновенным, введённым уже Орвеллом понятием «прол», лежит, что называется – бездна. Марксов «пролетариат» это, в конечном счёте и по сути дела, интеллектуал, у которого нет родины, точнее любая «родина» ему враждебна, и суть его деятельности заключалась и всегда будет заключаться в свержении законнного правления и установлении на всей Земле власти этих самых «избранников». Так было в Германии времён Карла Либкнехта и Розы Люксембург, так было в Испании перед гражданской войной, так было в России с 1918 по 1928, примерно, годы… Так чуть было окончательно не стало в «самой сильной стране мира», буквально месяц тому назад…

Но что-то вдруг, кстати, не в первый раз, что-то треснуло в системе «избранных править», и поехало совсем не в ту сторону. Так уже было, повторяю, и в Германии, и в Испании, и в Италии, и в России… Так начало сегодня происходить и в цитадели неоконизма и неоштраусизма, а проще говоря, в цитадели почти победившего «избраннического» интеллектуализма – в Соединённых Штатах Америки.

Но новое консервативное движение против неоконов – только началось. И борьба будет долгой и трудной. Поэтому нам необходимо более внимательно рассмотреть тот «консервативный семулякр», который готовит нам, совсем не собирающаяся сдаваться, «избранная», вышедшая «из шинели» IV троцкистского Интернационала «элита». Ибо если они «вышли из шинели», точнее из «лапсердака» Шахтмана и Лео Штрауса, то мы, Русские Монархисты-Фундаменталисты, вышли из «шинели «Памяти»». А это, знаете ли, очень разные, даже, я бы сказал, противоположные шинели…

Интересно, что этот вышедший из «шинели» Троцкого Чикагский профессор Лео Штраус считал (sic!!! – Л.Д.С.-Н.), что религия жизненно необходима для управления массами, поскольку «религиозно заряженные» массы проще «держать в стимуле» и готовить к войне. В свою очередь, избранная элита может верить во что угодно, но для управления массами ей лучше всего пользоваться (sic!!! – Л.Д.С.-Н.) религиозным образами и символами. «Ведь сознание людей, — описывает дальше «философию» Лео Штрауса автор «Эсхатолоической войны», — управляется архетипами, религиозные же пророчества (особенно, пророчества о Конце Света) — самые мощные и действенные из них».

«Штраус, — пишет Владимир Можегов, — был не одинок в своих воззрениях и опирался во многом на учение Маймонида, в евр. Традиции Рамбама (а также в еврейской традиции – «Орёл Синагоги» — Л.Д.С.-Н.), ученого богослова 12 века, большим почитателем которого он являлся (Интересно, что у нас в Москве есть известный общеобразовательный религиозный еврейский институт Маймонида – Л.Д.С.-Н.). Когда в начале 1960-х годов Штрауса попросили резюмировать выводы своих исследований, он обозначил их как выводы из «почти двадцати пяти летнего непрерывного изучения Маймонида»…

Маймонид, — пишет далее автор, — один из самых авторитетных в иудаизме комментаторов мессианских текстов. Причем, в отличие от ветхозаветных пророков, он до крайности рационализирует образ мессии, лишая его всякого мистического ореола. В его учении, грядущий «освободитель» — это (sic!!! – Л.Д.С.-Н.) политический вождь, достигающий вершин власти чисто политическим путем. Что же до пророчеств священных книг, то в трактовке Маймонида, они оказывались неким метафизическим фоном действий…

В сущности сами неоконы, оседлавшие в годы президентства Буша-мл. американскую военную машину и бросившие ее на разжигание хаоса Ближневосточной войны, выступали в той же роли, в которой выступал и сам Маймонид, служивший советником при султане Саладдине во время его войн с крестоносцами, здесь же, в Сирийской пустыне.

Какова же конечная цель неоконов? – задаёт вопрос автор «Эсхатологической войны» и отвечает:

«Цель неоконов — развязать большую войну на Ближнем Востоке, а затем, постепенно расширяя зону «конструктивного хаоса» (термин Лео Штрауса), довести его до планетарного масштаба. Погружение мира в хаос необходимо для того, чтобы максимально ослабить последние независимые центры силы, существующие на планете. Прежде всего, Исламскую, Китайскую, Русскую цивилизации.

А для этого необходимо столкнуть между собой христиан, мусульман, евреев. То есть, — пишет автор, — развязать полноценную мировую «войну цивилизаций», причем войну, желательно, именно религиозную. Потому что именно религия является наиболее глубоко укорененным пластом в человеческой психике. Вызвать, выпустить наружу эти иррациональные силы и столкнуть их в настоящей эсхатологической войне. А когда они предельно ослабят друг друга, прийти и овладеть тем, что останется от мира…

Вся история неоконсерватизма говорит нам о том, что мы имеем дело с крайне опасной политической сектой фанатиков, руководствующихся весьма своеобразным видением мира».

Цель этой секты, добавим уже от себя, состоит, как и всегда, в абсолютной власти над полностью порабощённым человечеством. А для этого должны быть уничтожены все суверенные государства, и мiровая власть должна окончательно перейти в руки безнациональной сверхкорпорации. Так осуществится извечная мечта маймонидо-штраусо-ленино-троцких о создании абсолютного тоталитарного всемирного сверх-государства Последних Времён во главе с уже пришедшим, но пока ещё пребывающем «там» в скрывалище, в тайне, в заговоре, невидимого для глаз, но уже чувствуемого и чаемого ими Мошиаха, явление которого в самое ближайшее время, и политическими, и магическими методами готовят новые «орлы Синагоги». И среди этих мистических явлений, прежде всего, надо отметить три:

Приход к власти в Америке, а за ней и в Европе, консервативных сил, в одночасье сменивших уже никому не нужных либералов. Появление Третьего Храма на виртуальных картах Иерусалима. Глас «ангельских труб» с небес, теперь звучащий в Иерусалиме, а потом в Канаде.

Что касается готового воздвигнуться «за три дня» здания Третьего Храма, то на еврейских интернетовских картинках он, как это ни странно, сильно похож на библиотеку им.Ленина, стоящую в самом центре Третьего Рима. Правда, пока он «возводится» только в сердцах и играющих в компьютерную графику. Но у «архитекторов» всё готово!

На сайте Bible8.eu в статье «Современное толкование Библии», читаем:

«Место, где будет стоять третий Храм пока «арендует» мусульманский комплекс мечетей. На месте второго разрушенного Храма в 16 веке была построена мечеть Аль Акса.

Историки, прослеживая путь некоторых культовых предметов из второго Храма, которые были вынесены римлянами, приходят в своих выводах к возможности, что купол Аль Аксы мог быть сделан именно из этих вещей.

Если это так, — пишет «Bible8.eu», — то можно сказать, что часть вещей, правда в переплавленном виде, уже вернулась на своё место. Будет ли это золото тоже использовано в изготовлении вещей третьего Храма?

Некоторые компетентные иудеи-исследователи указывают, что Святая Святых находилась как раз под золотым куполом мечети…

Как бы там ни было, — продолжает «Bible8.eu», — но по христианским пророчествам книги «Откровение» существует пророчество о третьем Храме (??? – Л.Д.С.-Н.). Мы живём в то историческое время, когда подготовка и осуществление этого пророчества идёт полным ходом. И на настоящий момент буквально в нескольких десятках метрах от возведения будущего Иерусалимского Храма в полной готовности находятся готовые культовые вещи для третьего Храма.

Пока же Третий Иерусалимский Храм остаётся в мечтах» — заканчивает автор статьи.

Ну, не в таких уж и мечтах, раз Ангелы над Иерусалимом, что есть мощи, дуют в свои трубы. Значит, скоро иудаистские «консерваторы» явят нам своего Мошиаха. Всё идёт к этому. И совсем неважно, кто развяжет всемирную апокалиптическую войну. Либералы- неоконы или консерваторы-гностики. Важно то, что план этот продолжает выполняться. Однако, творцы всемирного хаоса полагают, а Бог располагает. И Бог на нашей Русской Православной стороне. А так как «с нами Бог», то «слушайте языцы и покаряйтеся». Нам же Православных Русским людям главное не терять бдительности, потому что все эти Троцкие и Штрусы никогда не оставят своих планов полного захвата власти на Земле…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич