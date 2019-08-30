Портфель ОСАГО теряет вес: почему общий объем страховых премий снизился?

За 7 месяцев 2019 года объём средств, которые автовладельцы заплатили за полисы ОСАГО, сократился на 4,2% — до 123,5 млрд рублей. Такие данные озвучили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Каковы же причины?

Причина первая: снижение цен

Средняя стоимость автогражданки по стране упала на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло после проведения первого этапа реформы ОСАГО и расширения тарифного коридора.

Причина вторая: поддельные полисы вместо настоящих

Некоторые водители пытаются «уйти в тень», и это серьезная проблема – отмечает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Водителей, которые ездят с поддельными полисами становиться больше. Сказывается общий рост цен, сокращение реальных доходов… Безусловно, в текущей ситуации стоит смотреть в сторону уменьшения стоимости полиса. Однако какими бы ни были цены, подделки будут всегда, и решать эту проблему необходимо. Сделать это будет возможно, когда автоматические камеры фиксации нарушений ПДД будут идентифицировать водителей без автогражданки. Такая практика постепенно внедряется, но до широкого распространения пока далеко».

Чтобы усилить работу по выявлению водителей с поддельными полисами в Москве начали тестировать систему выявления водителей без ОСАГО с помощью камер ГИБДД. На текущий день уведомления о нарушениях получили более 5,5 водителей. В 2020 году ожидается, что Госавтоинспекция начнет выписывать штрафы.

Причина третья: неэффективное ценообразование

Сегмент ОСАГО в основном считается убыточным (в 2017 году страховщики получили 15 млрд рублей убытка). Лишь в прошлом году отрасль впервые улучшила показатели. Позитивных изменений, по данным KPMG, компании ждут и в 2019. Повод для оптимизма – реформа «автогражданки».

В январе Банк России расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Страховщики начали снижать цены для определенной категории водителей (например, проживающих в регионах с низкой аварийностью). Также коэффициент возраст-стаж был дополнен новыми позициями, и в результате опытные водители получили дополнительные скидки. Молодые автовладельцы с минимальным стажем начали платить больше. А еще изменился принцип присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Теперь он назначается раз в год, и больше не сгорает при перерыве в вождении.

В результате тариф стал более персонализированным и привлекательным для опытных водителей. Но реформу необходимо продолжить, считают эксперты.

«Да, разумные страховщики начали конкурировать за «хороших» (безаварийных) клиентов, снижая для них цены – считает генеральный директор компании «Автоинжиниринг» Герман Инденбаум – Однако повышать тарифы для неаккуратных водителей не получается. Во-первых, границы тарифного коридора не позволяют это сделать. А во-вторых, пока есть страховые компании, готовые необоснованно дешево продавать полисы аварийным страхователям: по причине непрофессионализма или неумения управлять продажами. Вероятно, поэтому общая сумма сборов и не растет. Изменить ситуацию и повысить сумму премий, пусть и не сразу, поможет дальнейшая реформа ОСАГО, направленная на индивидуализацию тарифа».

Пересмотр коэффициентов нужен не только для того, чтобы цены стали более справедливыми, но и для обеспечения баланса всей системы. Страховщикам с начала года расширили тарифный коридор для небольшого маневра, однако они по-прежнему не могут повышать цены водителям, которые этого заслуживают: с рискованной манерой езды, нарушителям ПДД и так далее. И поощрять добросовестных автомобилистов.

В результате создается перекос, поскольку аккуратные водители вынуждены переплачивать. Ведь в их тариф по умолчанию включены потери сегмента от тех водителей, которые часто попадают в ДТП и приносят страховщикам большие убытки.

Государственная Дума осенью рассмотрит законопроект, предлагающий дальнейшее расширение тарифного коридора сначала на 30% а потом еще на 40% вверх и вниз. Помимо этого, предполагается предоставить страховым компаниям право устанавливать свои тарифы для каждого водителя. И наконец, планируется отменить территориальный коэффициент и надбавки за мощность двигателя, которые никак не влияют на аварийность, но существенно прибавляют к стоимости страховки. Эти изменения Банк России совместно с Минфином готовят уже не первый год.

Когда тариф будет регулироваться рынком, возможно, тогда ОСАГО выйдет в уверенный плюс.