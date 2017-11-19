Пора сажать!

15 ноября 2017 года Государственная Дума России приняла исторически важные поправки в российское законодательство, предусматривающие регистрацию ряда американских СМИ в качестве «иностранных агентов». Причем, приняла не просто «квалифицированным большинством», а – «единогласно»! Что бывает крайне редко!

И это означает, что подобного рода «поправки» давно уже не просто созрели, но и значительно перезрели.

Россия уже более 25 лет буквально захлебывается от лживой и ненавистной ей пропаганды, которую обрушили на нее мощным потоком американские СМИ, развернувшие свою активную деятельность на территории нашей страны после 1991-го года.

На этой насквозь лживой пропагандистской антироссийской и антирусской похлебке воспитано уже целое поколение государства Российского. А в 90-е годы была даже сделана попытка, использовав послушных марионеток в Министерстве образования России, внедрить в российских школах разработанный «специалистами» Фонда известного американского миллиардера и авантюриста Сороса новый «курс российской истории». В котором наше великое государство представлялось в роли жалкого и ничтожного образования нищего сброда, не имеющего ни своих собственных вековых традиций, ни своих собственных ценностей, ни своей собственной идентичности, ни своей собственной национальной культуры.

И это им почти удалось сделать! Если бы не резкое возмущение широких слоев педагогической, а, вслед за ней – и политической общественности.

Но, самое главное, что произошло за период 90-х годов – это то, что практически во все ведущие министерства и ведомства нашей страны либо проникли напрямую, либо посадили своих «агентов влияния» представители западных стран. И, конечно же, в первую очередь – США!

Но наступили новые времена. Поменялась политическая элита. Ушла «первая волна демократов». Кто-то из них, как говорится, «почил в Бозе», а кто-то просто сбежал к своим хозяевам на Запад. Хотя, часть «агентов влияния» и их выучеников в ряде российских государственных структур все-таки осталась. Видимо, следуя указаниям своих «хозяев», они на некоторое время притаились. Просто дожидаясь своего часа. Для того, чтобы выполнить главную поставленную перед ними задачу – любыми силами и средствами способствовать развалу России.

Только если в начале и середине 90-х годов прошлого века все это делалось нагло, в открытую, то теперь это делается скрытно, в изощренной и весьма завуалированной форме. Сегодня российские чиновники, по-прежнему продолжающие выполнять функции «агентов влияния», протаскивают выгодные Западу решения на территории России под различными флагами: «модернизации», «оптимизации», «инновации» и прочих выдумок.

Правда, с приходом к власти в начале 2000-х Владимира Путина и с формированием им своей собственной команды делать это становилось все труднее и труднее. Особенно – в сфере экономики и обороны. Но, в остальных социальных направлениях ситуация изменилась весьма незначительно. А в некоторых позициях – даже усугубилась.

Так произошло в системе образования и в сфере российской культуры.

Российское образование надежно захватили сторонники прикладной американской модели, построенной на тестовой системе оценки знаний учащихся. И доведшие своим дурацким ЕГЭ российскую школу до состояния крайнего идиотизма.

А в российской культуре позиции захватили сторонники западного модернизма и преклонения перед «прелестями», в первую очередь, американской субкультуры. И делающие все возможное для уничтожения своей собственной традиционной русской национальной культуры и своего национального искусства.

Если рассуждать аналитически, то мы сегодня имеем дело с фактическим продолжением осуществления в России, так называемого «Русского проекта», разработанного американскими спецслужбами и принятого Конгрессом США еще в 1986 году. В соответствии с которым в свое время был разрушен Советский Союз. И в соответствии с которым сегодня продолжается разрушение Российской Федерации.

На реализацию данного «проекта», как известно, еще в начале 90-х годов было выделено несколько сот миллионов долларов. И, вероятно, средства на него продолжают выделяться до сих пор.

Получают или нет реальные денежные вознаграждения наши нынешние чиновники, выполняющие роль «агентов влияния» и активно протаскивающие на территорию России американские и иные западные образовательные, научные и культурные стандарты, видимо, предстоит нашим отечественным органам следствия. Но, то, что придется заняться этим (и – в самое ближайшее время) – уже ни у кого не вызывает никакого сомнения!

Речь, естественно, не идет о возврате (как пугают некоторые представители, так называемой, «либеральной общественности») к временам 30-х годов прошлого столетия. Но, пора уже четко ввести понятие «государственной измены», и активно применять его, в первую очередь, к представителям российского чиновничества. Особенно к тем его представителям, которые активно уничтожают русское национальное достояние и достижения русской культуры.

Что с ними делать? – Спросите вы.

Ответ на данный вопрос предельно прост: САЖАТЬ!

Причем, сажать именно за «государственную измену»!

Потому что то, что они совершают, под другую категорию преступлений не подпадает. Даже в том случае, когда конкретным чиновником движут корыстные мотивы: попытка нажиться за чужой счет, захватить чужое имущество, воспользоваться своим служебным положением для пополнения своего собственного бюджета. Ибо, все равно, в конечном итоге, самый наибольший вред конкретный чиновник наносит, в первую очередь, государству Российскому. А, следовательно, совершает акт «государственной измены»!

Процесс посадок давно пора начать!

И сделать это надо в отношении представителей Министерства культуры России. Ибо, некоторые из них давно уже не просто являются «агентами влияния», но и активно занимаются уничтожением русской национальной культуры, русского народного творчества, русского народного искусства. Хотя, наоборот, должны стоять на их защите. А это уже является составом преступления, которое кратко именуется «государственная измена».

10 октября 2017 года Приказом Министерства культуры РФ (кем конкретно подписан, неизвестно) за № 8711 «Русский концертный оркестр «БОЯН» переименован в обыкновенный «Государственный академический оркестр».

Для несведущего человека данный «приказ» ничего не говорит. Но, для огромного числа почитателей этого уникального творческого коллектива, созданного еще в 1968 году удивительным человеком – Народным Артистом СССР, членом Союза композиторов России, профессором Анатолием Ивановичем Полетаевым данный «документ» — фактический приговор! А для самого маэстро – еще и увольнение с работы!

И все это – после того, как на протяжении почти 50 лет «Русскому концертному оркестру «БОЯН» рукоплескал практически весь мир! А во время его выступления на открытии Юбилейного Славянского съезда в Москве в мае 2017 года делегаты из стран всего Славянского Мира слушали музыку оркестра стоя со слезами на глазах!

«Русский концертный оркестр «БОЯН» — один из немногих творческих музыкальных коллективов, который исполняет произведения всех славянских народов. Его с радостью ждут во всех славянских странах.

Но… не жалуют чиновники российского Минкульта…

И это – несмотря на то, что даже президенту России лично приходилось вмешиваться в судьбу «БОЯНа» за последние 10 лет. Так его уже дважды пытались уничтожить.

Две попытки не удались. Решили пойти на третью…

Невольно возникает вопрос: в чем же тут дело?

На первый взгляд, ларчик открывается довольно просто.

Еще при создании оркестра в 1968 году оркестр получил весьма приличное помещение в здании по адресу: Москва, ул. Таганская, дом 40-42 (общая площадь – около 3000 кв.м.).

Став министром культуры Михаил Швыдкой, решил, что России больше не нужна русская национальная музыка. И началась «спецоперация» по ликвидации «БОЯНа». Но, г-н Швыдкой не успел завершить тогда свой «план», лишившись министерского кресла. Хотя от мысли уничтожить «БОЯН» не отказался. Поэтому, став руководителем Роскомкультуры, он тут же включил этот уникальный коллектив в список организаций «подлежащих ликвидации».

Спасла оркестр «БОЯН» лишь специальная резолюция президента России Владимира Путина «Сохранить и поддержать».

Только вот, ведь, в чем парадокс: часть резолюции «сохранить» г-н Швыдкой, скрепя зубами, выполнил, а часть «поддержать» — выполнить забыл… И «БОЯН» остался ни с чем. Как говорится, «на вольных хлебах». Чиновники посчитали, что через некоторое время Полетаев со своим оркестром просто вымрет без поддержки и без государственной помощи.

Но! «БОЯН» продолжил свое победное шествие! Несмотря на то, что сначала его загнали в подвал, а затем дали полуразрушенный заброшенный старый детский садик. И продолжал радовать людей своей прекрасной музыкой!

Тогда чиновники Минкультуры решили сделать жизнь руководителя «БОЯНа» просто невыносимой.

Пользуясь своими правами, эти «специалисты по поддержке российского народного творчества» решили раз и навсегда покончить с «Русским концертным оркестром «БОЯН» и с его неугомонным руководителем – великим Артистом и композитором Анатолием Полетаевым. И в оркестре была произведена «реорганизация», результатом которой стало назначение директором данного уникального творческого коллектива обыкновенного завхоза (не имеющего даже музыкального образования) – некоего Игоря Толмачева. А самого великого Полетаева перевели на роль простого музыканта.

Но, и этого «агентам влияния» в российском Минкульте показалось мало!

Тогда и родился «приказ № 8711».

Только, вот, не учли господа «агенты», что найдутся силы, способные подать соответствующее заявление в Следственный Комитет России с предложением возбудить в отношении них уголовное дело! И, я уверен, что под этим заявлением с большим удовольствием подпишется не одна сотня (а, может быть, — и тысяча) настоящих патриотов России и истинных почитателей искусства уникального творческого коллектива – «Русского концертного оркестра «БОЯН» и его руководителя».

Единственное, что следовало бы серьезно поправить в данном заявлении: привлекать к уголовной ответственности зарвавшихся и вконец обнаглевших чиновников Министерства культуры России следует не просто за факты мошенничества и превышения должностных полномочий, а за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!

Ибо, иначе назвать уничтожение русской национальной культуры, русских национальных традиций, русской национальной самобытности – НЕЛЬЗЯ!

Сергей Комков — член Союза писателей Москвы