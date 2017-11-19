Пора отдать под суд Верховный Суд

И это – отнюдь не шутка! Потому что по воле сотрудников данного «солидного государственного учреждения» граждане Российской Федерации не только не могут найти управы на региональные судебные службы и добиться справедливого решения каких-либо проблем, но и еще больше усугубляют свою ситуацию, попадая в лапы совершенно юридически неграмотных и морально незрелых сотрудников этого фискального государственного ведомства.

Многие российские адвокаты давно уже поняли, что почти любое обращение в Верховный Суд России является абсолютно бесполезным процессуальным действием. Ибо, заканчивается оно, как правило, малограмотным (с точки зрения юридической практики) решением, построенным (в большинстве случаев) исключительно на выводах следствия, прокуратуры или судов низшей инстанции.

При этом, членов Верховного Суда России, по-моему, совершенно не волнует и не интересует судьба конкретного человека, по поводу которого они рассматривают дела в своем ведомстве.

Этим чинушам в красивых судейских мантиях совершенно безразлично, будет ли отбывать наказание тот или иной гражданин России в колонии обычного или строгого режима, пять, десять или пятнадцать лет, были или нет какие-либо нарушения при проведении судебного процесса. И – многое другое!

Сегодня у многих квалифицированных юристов складывается впечатление, что ряд членов Верховного Суда России вообще весьма поверхностно знакомы с основополагающими документами: Уголовным Кодексом, Уголовно-процессуальным Кодексом и (даже страшно подумать!) – с Конституцией Российской Федерации!

Хотя, возможно, им и знать-то эти документы не обязательно! Для этого у них имеются всякого рода клерки, которые рассматривают поступающие в Верховный Суд документы, жалобы, дела. И готовят по ним соответствующие ответы.

Но, (вот беда!) все чаще и чаще в роли клерков в Верховном Суде России стали оказываться юристы-недоучки! Не просто не знающие даже азов юридической науки, но не владеющие даже азами работы с основными нормативными документами!

И за примерами здесь далеко ходить не надо.

В прошлом достаточно известный предприниматель, финансист и банкир Матвей Урин был арестован в 2010 г. Почти 56 месяцев провел в предварительном заключении – в СИЗО. Что само по себе уже является грубейшим нарушением всех норм процессуального права!

25 июня 2015 года Пресненский Суд Москвы осудил Матвея Урина по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за преступление средней тяжести, совершенное им 17 июня 2009 года.

То есть, на момент вынесения приговора Суда срок давности по данному виду преступления (6 лет) истек!

Но, Урину, как говорят в таких случаях, вкатали на полную катушку, присовокупили другие, ранее уже выписанные по данному же эпизоду факты (хотя, дважды судить за одно и то же – нельзя!) – и отправили в колонию, аж на восемь с лишним лет!

Естественно, что в такой ситуации адвокаты банкира начали борьбу за справедливость и направили соответствующие жалобы в Верховный Суд России.

Но, как я уже говорил, в Верховном Суде сегодня решения принимают далеко не судьи, а нанятые клерки, весьма слабо знакомые с процессуальным законодательством. И, видимо, очень редко заглядывающие в такой важнейший для судебного работника документ как «Уголовный Кодекс РФ».

Так произошло и в деле Матвея Урина.

В ответ на Кассационную жалобу адвоката Г.Н.Шило, который прямо указал на допущенные Пресненским и Замоскворецским судами города Москвы явными ошибками в решении судьбы Матвея Урина и незаконности вынесения ему соответствующих приговоров пришел документ за подписью заместителя Председателя Верховного Суда России Владимира Давыдова.

Этот высокопоставленный судебный чиновник поразил нас наповал!

Оказывается, даже он не знает, что нормы «Уголовного Кодекса» надо чтить и выполнять не только преступникам, но и судьям!

Тут невольно вспомнишь незабвенного Остапа Бендера с его знаменитой летучей фразой о необходимости «чтить «Уголовный Кодекс»! Видимо, настала пора всему составу Верховного Суда перечитать вслух бессмертную комедию Ильфа и Петрова «Золотой телёнок»! Причем, читку эту нужно устроить групповую! Чтобы никто не улизнул!

Потому что адвокат Геннадий Шило совершенно четко в своей жалобе написал: «Дорогой Судья! Вашими коллегами совершена ошибка! Они, во-первых, дважды осудили человека за одно и то же деяние. А, во-вторых, они перепутали статьи «Уголовного Кодекса»! В результате чего человек сидит лишние пять лет! И вы не желаете признавать своих ошибок!»

Обращение адвоката вновь пошло в Верховный Суд к господину Давыдову. Теперь уже через одного из депутатов Государственной Думы! И вновь оттуда пришел ответ: «Все хорошо, прекрасная маркиза! Пусть банкир сидит!»

Недавно состоялось очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, на котором серьезно шла речь о совершенствовании системы правосудия в России.

Думается, что начинать надо с самого верха – с Верховного Суда России. Потому что народная мудрость гласит: «Рыба гниёт с головы». А жизненный опыт ярко показывает, что судебная система России сегодня находится в весьма плачевном состоянии. И виной тому – весьма низкая квалификация судебных работников, очень высокий коэффициент судебных ошибок и слабая ответственность судебных чиновников за совершенные ими эти самые судебные ошибки.

А за ошибки надо привлекать к ответственности! Вплоть до уголовной! Потому что «Уголовный Кодекс» обязаны чтить все! Начиная от дворника и кончая заместителем председателя Верховного Суда России!

Это – прописная истина, которую знают во всем мире даже школьники!

А, если с ней пока еще не знаком наш родной Верховный Суд, то пора и ему предъявить обвинения и судить его! Пока — судом общественным!

А потом — будет видно…

В связи с этим, прошу считать данную статью в качестве официального обращения гражданина Российской Федерации в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, проф., д.юр.н.