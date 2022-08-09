Когда для изоляции не хватает изоленты

Только половина стран-членов «Большой двадцатки» присоединилась к санкциям, введенным против России, что является очевидным упреком усилиям Вашингтона по изоляции Москвы, сообщает издание Bloomberg.

«Это неприятная реальность, с которой столкнулся госсекретарь Энтони Блинкен во время своего продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России и президента Владимира Путина», — добавляют в Bloomberg.

Запад нехотя признает неприятный для себя факт – попытка изоляция России, превращения её в страну-изгоя, провалилась. Однополярный мир, в котором все решалось окриком из вашингтонского обкома, подходит к концу.