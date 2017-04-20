ПОМОЖЕТ ЛИ «БЕЛЫЙ АНГЕЛ» ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ ЛЕОНИДА ФЕДУНА

Представители сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» после товарищеского матча со «Спартаком» подарили красно-белым икону «Белый Ангел».

Спартаковцы в ходе паузы Чемпионата России провели товарищеский матч в Сербии с действующим чемпионом страны «Црвеной Звездой». Этот визит спартаковцев в братскую страну стал ответным. В 2014 году свой первый матч на новом стадионе «Открытие-Арена» «Спартак» провел как раз против «Црвены Звезды». Та игра завершилась вничью 1:1. Матч в Белграде завершился победой команды МиодрагаБожовича со счетом 2:1.

По словам защитника «Спартака» Евгения Макеева, матч в Белграде получился по-настоящему братским, он и его партнеры по команде в ходе игры чувствовали себя словно на домашней арене в Тушине. При этом, как говорит Макеев, не стоит придавать особого значения результату, так как в составе «Спартака» играла большая группа молодых футболистов, которым главный тренер МассимоКаррера предоставил возможность доказать свою футбольную состоятельность. Отметим, что итальянский наставник «Спартака» вынужден был обойтись без целой группы ведущих футболистов. Илья Кутепов, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов по призыву Станислава Черчесова отправились в сборную национальную команду для участия в товарищеских играх со сборными Кот д’Ивуара и Бельгии. Ивелин Попов, Квинси Промес и Джано Ананидзе сыграли за сборные Болгарии, Голландии и Грузии соответственно.

ЛИДЕРСТВО «СПАРТАКА»

В национальном чемпионате спартаковцы продолжают лидировать в турнирной таблице. Однако в 20-м туре красно-белые допустили осечку. В гостевом матче с «Локомотивом» им пришлось по ходу встречи выступить в роли догоняющих. После того как в конце первого тайма Ари открыл счет в матче, в начале второй половины встречи КвинсиПромес точным ударом принес своей команде очко в ничейной игре.

После московского дерби МассимоКаррера упрекнул своих футболистов в излишней медлительности на поле, в то время как соперник «действовал компактно и успевал закрывать зоны.

Вместе с тем отрыв «Спартака» от ЦСКА и «Зенита» сократился вновь до шести очков. Но, по мнению многих специалистов, этого достаточно для того, чтобы команда финишировала на первом месте и осуществила мечту своего владельца Леонида Федуна, завоевав десятый по счету и первый при Федуне чемпионский титул. Возможно, воскреснуть некогда великому «Спартаку» поможет и икона «Белого Ангела», которая отображает библейский сюжет о воскрешении Иисуса Христа.

НАДЕЖДА ФЕДУНА

Леонид Федун в зимнее трансферное окно потратил немалые средства, чтобы усилить состав своей команды классными футболистами. Надежды на то, что «Спартак» все же завоюет золотые медали, связаны, прежде всего, с игрой таких футболистов, как Луис Адриано и Александр Самедов, а также капитана и одного из лидеров спартаковской команды Дениса Глушакова. Бразильский форвард и полузащитник получили повреждения и не смогли принять участие в матче с «Локомотивом», проводя тренировки по индивидуальной программе. Но есть надежда, что оба смогут принять участие уже в ближайшем матче Чемпионата России против «Оренбурга», который состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 апреля. В игре против четырнадцатой команды России «Спартаку» просто необходимо забрать свои три очка.