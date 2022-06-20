Помощь женщинам повышать финансовую грамотность

И. Святенко: Государственные программы и общественные организации помогают женщинам повышать финансовую грамотность

Сенатор приняла участие в тематической сессии в рамках ПМЭФ, на которой обсуждались вопросы женского лидерства в сфере инвестиций

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в тематической сессии «Женское лидерство в инвестициях: финансовая грамотность женщин как требование нового времени». Дискуссия состоялась в рамках Петербургского международного форума.

Сенатор отметила, что Россия занимает второе место в мире по количеству женщин-инвесторов, а за последние два года число женщин, которые хранят свой капитал на инвестиционных счетах, увеличилось в три раза.

Инна Святенко сообщила, что развитию женского лидерства в инвестиционной сфере способствуют общественные организации, а также государственные программы и социальные проекты, миссия которых — повысить финансовую грамотность граждан.

«Большинство таких социальных проектов созданы и реализуются с учетом конкретных предложений сообществ. Например, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, неоднократно говорили, что важно предоставить возможность профессионального обучения по востребованным на рынке труда направлениям, а семьи, желающие повысить свой доход, говорили о программах помощи в открытии собственного бизнеса», — сказала парламентарий.

Таким образом, продолжила Инна Святенко, появился ряд региональных проектов, а также успешная программа «Социальный контракт», благодаря которой граждане могут реализовать свои инициативы, например, в открытии собственной пекарни, создать новые рабочие места.

По словам сенатора, большой блок работы ведется в рамках Евразийского женского форума, а озвученные в ходе мероприятий идеи часто становятся законодательными инициативами. «Многие женщины активно включились в развитие туристического потенциала, креативного предпринимательства, продвижение народных художественных промыслов. Повышение финансовой грамотности женщин, доступности полезных продуктов по инвестированию будет способствовать не только повышению уровня доходов и саморазвитию, но и реализации новых проектов в регионах», — считает Инна Святенко.

В рамках реализации проекта Совета ЕЖФ «Женское лидерство в инвестициях» был создан одноименный портал по финансовой грамотности для женщин. Координатор проекта Вера Подгузова сообщила, что это новый доступный ресурс, позволяющий эффективно управлять личными средствами инвесторам разного уровня, в том числе начинающим.

В дискуссии приняли участие председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева, представители предпринимательского сообщества, эксперты.