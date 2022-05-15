Польша введёт свои войска в Украину?..

Политолог Марат Баширов не сомневается, что Польша в конце мая введет свои войска в четыре региона Украины с целью присоединить ее западные области.

«Польская Армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию 4-х западных областей Украины, которые в Варшаве называют Kresy Wschodnie (земли) и одно время они были в составе Польши. Киев настроен негативно, но на это не собираются обращать внимание. Поляки говорят, что это будет миротворческая операция», — написал политолог Марат Баширов в своем канале.