Польша готовится к большой войне

Войско Польское готовится расширить военное присутствие непосредственно у белорусской границы. По замыслу военного руководства, в населенном пункте Бяла-Подляска (в 40 км от Бреста) разместятся подразделения 1-й танковой бригады, которая в свою очередь будет включена в состав новой формируемой 18-й механизированной дивизии польских сухопутных войск.

До 2000 года в Бяла-Подляске находился 61-й учебно-боевой авиационный полк. С тех пор здесь сохранился военный аэродром с одной из самых длинных взлетно-посадочных полос в Польше, способной принимать тяжелые транспортные самолеты. Сегодня Войско Польское планирует вновь использовать эти сохранившиеся военные объекты и достроить новые для того, чтобы разместить современное вооружение и военную технику и около 1500 военнослужащих. Об этом сообщил командир 18-й мд генерал Громадзиньский.

Он отметил, что подразделения вновь формируемой механизированной дивизии на востоке страны будут оснащены самыми новыми образцами боевой техники, среди которых самоходные минометы “Рак”, самоходные гаубицы «Краб», ЗРК «Попрад», новые боевые машины пехоты «Борсук».

Как уже известно, в 18-ю мд войдут существующие 1-я тбр (Весола), 21-я гпбр (Жешув) и новая 19-я мбр (Люблин), которая будет сформирована к 2022 году. Процесс комплектования последней уже начался. Для этого министр обороны инициировал очередной этап кампании по привлечению в армию молодых людей «Стань солдатом Речи Посполитой» в Люблине. Именно в этом городе в течение шести месяцев будут созданы командование и штаб соединения.

Польское военное руководство намерено образовать 19-ю мбр не совсем «с нуля». Есть замысел передать ей существующие подразделения 1-й тбр, в том числе 1-й и 3-й механизированные батальоны в н.п.Хелме и Замосьце.

В свою очередь, 1-я тбр с оставшимися двумя танковыми батальонами на танках «Леопард», дивизионами ПВО и самоходной артиллерии и, стоит полагать, сформированным подразделением в Бяла-Подляска, разместится вдоль трассы, идущей от Берлина через Варшаву на Брест – Минск – Москву.

Подробные планы польский минобороны не разглашает, но вероятнее всего вновь формируемое подразделение 1-й тбр, которое будет дислоцироваться в Бяла-Подляске, станет усиленный механизированный батальон. Однако следует подчеркнуть, что гарнизон будет способен принять до 1500 человек, что превышает численность батальона и оставляет возможности нарастить группировку войск.

Если верить заявлениям польского военно-политического руководства, то данные силы будут предназначены для защиты территории страны от возможной агрессии со стороны российских войск, которые размещены более чем в 600 км от польской границы – так как на территории соседней Беларуси их нет.

С учетом того, что на последних учениях страны-члены НАТО проявили особый интерес к белорусским землям, а темпы и масштабы развертывания войск Альянса у границ Синеокой поражают своими масштабами, то складывается мнение, что Беларусь может стать ареной сражения.

Кстати, наличие прекрасно оборудованной взлетно-посадочной полосы в Бяла-Подляска позволит руководству НАТО осуществить быструю переброску любых воинских формирований Альянса непосредственно к предстоящему району боевых действий. При этом существует возможность доставки любой бронетехники самыми крупными самолетами военно-транспортной авиации США. Тогда к задачам польского механизированного батальона может добавиться и прикрытие оперативного развертывания ударной группировки Альянса. Географическое положение Бяла-Подляска – до 40 км от границы Беларуси и вдоль трассы Берлин – Варшава – Брест – Минск – делает этот район очень важным и удобным для сосредоточения довольно крупных воинских формирований блока для дальнейших наступательных действий.

К слову, еще в гарнизон Бяла-Подляска из населенного пункта Роскош планируется перевести батальон войск территориальной обороны, в задачи которых тоже входит обеспечение безопасности переброски регулярных сил и средств.

Между тем Войско Польское вскоре получит купленные у США ЗРК «Пэтриот». Велика вероятность размещения одной из батарей для прикрытия аэродрома, например, в освободившихся казармах н.п.Роскош, где сегодня располагается радиолокационный пост.

Следует отметить, что в настоящий момент на территории Беларуси наращивания группировки войск не происходит. Однако такие возможности существуют и если они будут реализованы, как заверяет в своих выступлениях посол РФ в Беларуси Бабич, то кто знает, в чью пользу будет соотношение сил.

Ни Вашингтон, ни Варшава не хотят открыто говорить, что продолжая милитаризацию региона, превращают страны Востояной Европы в цели ответного/превентивного удара. И не стоит забывать, что первыми встретят этот удар не политики, которые строят планы размещения военных баз, а военнослужащие Североатлантического альянса, опасно приблизившиеся к границам Беларуси и России, и не подозревающие, что их просто считают за «пушечное мясо» и быть может даже уже заготовили для них посмертные награды.