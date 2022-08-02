Полный текст заявления Нэнси Пелоси

Полный текст заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси:

«Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии.

Наш визит является частью нашей более широкой поездки в Индо-Тихоокеанский регион, включая Сингапур, Малайзию,Южную Корею и Японию – мы ориентированы на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократию. Наши обсуждения с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержки нашим партнерам и продвижении наших общих интересов, в том числе в деле свободного и открытого Индо-Тихоокеанский региона.

Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня важнее сегодня, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией.

Наш визит является еще одним визитом делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, основанной на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместном коммюнике США и Китая и Шести заверениях. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий изменить статус-кво».

Проще говоря – США будут и дальше поддерживать Тайвань, накачивать его оружием и превратят его в «непотопляемый авианосец» демократии, направленный против «авторитарного Китая».

В Пекине сейчас наверняка царят уныние и растерянность. И полтора миллиарда китайцев задаются одним вопросом «как же так?»

Китайский Акела в лице Си промахнулся…