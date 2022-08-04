Полковнику Ольге Качуре присвоено звание Героя России (посмертно)

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Легендарная для всего Донбасса личность – гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура, или как её многие знали по позывному – “Корса”, погибла во время обстрела Горловки.

Отважная воительница, заслуженно получившая звание гвардии полковника, до 2014 года Качура служила в милиции в городе Горловке, в 3-ей отдельной мотострелковой бригаде «Беркут». В апреле 2014 года Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, вооруженное установками БМ-21 «Град».

За все годы войны, в том числе и последние месяцы специальной военной операции подразделение Корсы уничтожило огромное количество живой силы и техники противника, включая натовские образцы вооружения, за что героическая женщина была в мае этого года награждена Георгиевские крестом II степени.

У погибшей остались приёмные сын и дочь.