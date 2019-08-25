Политический кризис мирового сообщества и научные приоритеты современной России

Человечество переживает ныне критическую фазу в историческом развитии, связанную с глобализацией мирового сообщества и отсутствием всеобщих, общепризнанных законов практической деятельности стран и народов, наглядным свидетельством чего стала идейно-политическая конфронтация в ООН ведущих по военной мощи государств США и РФ. В прошлые века коллективная жизнь людей определялась как сознательными их усилиями в достижении желанных целей, так и бессознательными влечениями, стихийными порывами. Дальнейшее продолжение подобной «полусознательной жизни» людских масс способно привести человечество к катастрофе в случае прямого военного столкновения ядерных держав: современный социум должен ныне перейти к максимально продуманной стратегии в претворении будущего на основе генерализации универсальных законов социальной деятельности.

Однако эта генерализация разумных потенциалов в самосознании современного социума еще не устраняет угрозу гибели человечества в результате ядерного конфликта, так как определенные социальные силы могут вполне обдуманно пойти на его разжигание, положив в основу своих действий законы «конфронтации», противоборства, антагонизма социальных и национальных систем, приняв в качестве идейного руководства стратегию «борьбы противоположностей», а не сближения и примирения общественных групп путем согласования их интересов. Поэтому окончательный выбор мировым сообществом своего будущего будет зависеть не только от усилий разума в постижении всеобщих законов бытия, но также от «доброй», мирной и свободной воли людей в стремлении к сближению и взаимосочетанию прав индивидов, народов и социальных слоев в созидании глобального социума.

И здесь познающий разум наталкивается на противоречие между стремлением гражданских масс к равноправию в утверждении равной «свободы воли» своих действий и потребностью общества в наиболее разумной организации совместной жизни людей, возвышающей интеллектуально развитые слои населения над всеми другими социальными объединениями. Поскольку наблюдаемый ныне всплеск «насилия» технически продвинутых государств в отношениях с менее развитыми сообществами грозит гибелью всему человечеству, тогда как мнимый «недостаток разума» в жизни каких-то народов лишь ограничивает их способность в присвоении природных ресурсов, постольку в споре за власть в обществе Разума и душевного Согласия решающее слово должно принадлежать последнему: уже само «социальное согласие» есть реализация Разума в достижении общего блага совместной жизни. В конечном счете, сама природная среда поддерживает жизнь рода человеческого, особенно на начальных этапах его исторического развития.

Таким образом, утверждая общественный интеллект «генеральной идейной силой» нарождающегося ныне глобального социума, наши современники не должны абсолютизировать эти рациональные особенности своей жизни и возвышать «интеллектуальные круги» над всеми другими общественными силами в исключительном праве на руководство социальными процессами, возводя «интеллектуалов» в особую социальную касту «избранных» для управления остальным «неразумным людом». Именно такую идею «кастовой» организации современного «интеллектуального сообщества» выдвинул на научно-информационной площадке сайта «Академия Тринитаризма» некий господин С.Н. Магнитов. Этот интеллектуально продвинутый «литератор» хочет практически увековечить свое имя в отечественной науке созданием особой «интеллектуальной касты»: «Начавшаяся уже открытая битва за интеллектуальную ренту, начатая Трампом в Китае, выводит … на первый план вопрос, а будет ли от успеха Трампа толк интеллектуалам и примут ли они в борьбе за интеллектуальную ренту участие?… Нужно ли воссоздание интеллектуальной касты? Если да, то на какой основе?» (С.Н. Магнитов, С чего начать создание интеллектуальной касты? //«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24436, 19.04.2018 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02261296.htm ).

Какие же пути намечает автор означенного проекта по социальной рационализации исторической жизни современного мирового сообщества и, в частности, в деле разумной реорганизации российского социума? В своем проектировании разумного будущего современной России он утверждает, прежде всего, что непоправимый вред развитию отечественного научного разума нанесли обращенные к человеку ведущие гуманитарные отрасли знания советских времен: «вводить педагогику, психологию, философию и прочих недоносков в академический ранг – значит дискредитировать Академию. Но факт есть факт – страну по имени СССР развалили именно эти мракобесы – на основании своих титулов, галлюцинаций и претензий» («С чего начать…»). Особенно ненавистна «новым революционерам» от науки философия за ее разнообразную терминологию и объективно-реалистическую логику в осмыслении действительности. «Предлагаю защитникам философии, – заявляет поклонник корпоративного мышления, – позаботиться о своей адекватности – начиная с дешифровки этих аффиксов и корней. Закон будет прост: Если не расшифровал – не познал, не познал – не имеешь права употреблять, употребил – штрафные санкции или дисквалификация. И не надо бояться оправить т.н. философов (на) фермы. Навозных лопат на всех хватит» (С.Н. Магнитов, Гносеология против онтологии // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24288, 18.02.2018 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163625.htm). Защитным редутом для науки от «пагубного влияния» гуманитарно-философских дисциплин советской эпохи и должна стать «кастовая организация» ученого сообщества, призванная быть механизмом социальной выбраковки из науки «ложных учений», социальным инструментом выдавливания из сознания народных масс советских идейных воспоминаний. «Увы, изобретение поршня проигрывает во влиянии на массы массовому помрачению от марксизма и фрейдизма. Я считаю, что мировая наука именно потому… проиграла этим двум шарлатанам, что не было кастовой организации, которая бы пресекла этот позор еще на старте» («С чего начат…»). В понимании современного «спасителя» российской науки, лишь «избранные» представители «касты ученых» имеют право прикоснуться к «подлинным дарам» научного интеллекта, тогда как для всех остальных «профанов» путь к ним должен быть закрыт «социальным кодексом» ученой братии.

Выступая против «гуманизма» во имя «социально-классового», «кастового интеллектуализма», Магнитов упорно обличает Фрейда и Маркса за их «объективный реализм» в понимании природы человеческого существа. «Не нужны никакие поршни, если человека превращают в животное при помощи Фрейда и Маркса. Животным вообще поршни не нужны. И науки при включении в неё этих одиозных персон тоже не будет» («С чего начать…»). Думаю, что «животный облик» людей обозначает в основном Фрейд, тогда как Маркс достаточно объемно запечатлел научными средствами их общий «социально-исторический» облик. Но оба эти мыслителя вполне реалистично и довольно убедительно воспроизводили различные грани человеческой натуры, представляющей единство биотических, социальных и духовно-интеллектуальных качеств человеческих индивидов и социальных объединений.

Отвергая за гуманитарными дисциплинами советских времен интеллектуальную значимость, Магнитов объясняет силу их влияния на массы «технократическим стилем» мышления советской научной школы, нацеленной, якобы, на познание лишь «вторичных причин» наблюдаемых процессов, что лишает полученные знания подлинно научной ценности. «Итак, явный приоритет в пользу технических отраслей говорит о приоритете вторичности в самой науке…. А это значит Академия Производных Вторичностей или Академия Профанов никогда не сможет стать основанием интеллектуальной касты» («С чего начать…»). Делая такой вывод, наш идеолог «кастовой замкнутости» научной истины хочет, как видно, отнять у россиян последнее «идейное достояние» из советского наследия, окончательно лишить их разумного основания в целенаправленном созидании будущего. «Таким образом, первое действие новообразующейся касты – РОСПУСК АКАДЕМИИ НАУК КАК КАСТОВОЙ ФИКЦИИ И ИМИТАЦИИ» («С чего начать…»). Надо признать, что «сильный ход» предлагает сделать россиянам наш пропагандист кастовой организации российской науки, настроенный полностью разрушить все концептуальные ориентиры советско-российской жизни ХХ века, нацеленный превратить россиян в толпу безумных «манкуртов», не ведающих своего прошлого и предназначенных лишь для исполнения воли «хозяина»: нам советуют превратиться в «ничто» и идти вслед за особой кастой «просвещенных», которым известна полнота высшей Истины. Подобная «социальная операция» по удалению из общественного интеллекта «родового самосознания» уже успешно проведена над малороссами Украины, а ныне готовится к реализации в Армении.

Пропагандируя идею создания особого социального института по контролю за содержанием научных знаний, Магнитов выступает как инициатор и разработчик плана возрождения в постсоветской РФ новой «интеллектуальной инквизиции», очищающей общество от «вредоносных мыслей». Он успокаивает россиян, что каста интеллектуалов не будет осуществлять непосредственное управление практической жизнью общества, а займется лишь сугубо научной проблематикой разработки методологии производства знаний, их качественной оценкой на достоверность, устраняющей ложные направления, средства и виды познания. По его словам, «новая интеллектуальная каста не должна брать на себя несвойственные функции, например, управления обществом…. Она должна отвечать только за производство, стратификацию, качество Знаний и гнозисное ценообразование. С сопутствующей борьбой со всеми видами профанации» («С чего начать…»). Но поскольку лишь «достоверны знания» направляют, в принципе, сознательные действия любого профессионального сообщества, постольку именно каста «интеллектуалов» будет выступать генеральной социальной силой в «разумном» управлении общественной практикой. Эта каста «хранителей истинных знаний» очень напоминает политическую роль католической церкви в жизни средневековой Европы, связанную с разоблачением слуг Дьявола и наказанием богоотступников. Различие между этими институтами лишь в догматике, а не в способах ее насаждения, из которых самым простым и распространенным является институциональное обособление «верных» от «неверных», устраняющее опасность распространения духовной ереси. «Пора закончить игры с т.н. международными научными обменами. Их нет. … Надо помнить, беспорядочные интеллектуальные сношения ничем не лучше беспорядочных половых – они приводят только к инфекциям, а инфекции — к разложению мозга» («С чего начать…»). Приходится признать, что отсутствие ясно очерченной «гражданской идеологии» разумного будущего России в глобальном социуме оборачивается к российским народам своим скрытым социальным лицом тайных «наставников», «каменщиков» в устроении «разумного храма» объединенного человечества, где есть «хранители» высшей Истины и «исполнители» их практической воли.

Наш интеллектуальный «охранник» научной истины выражает несогласие с признанием российско-советских интеллектуалов в качестве представителей «социальной прослойки», лишенных собственной воли в созидании будущего. «Прослоечное сознание …производит брак под заказ, … что приводит к тупику: интеллект представлен «прослойкой» – но никому не нужной и нерентабельной» («С чего начать…»). Я допускаю, что в наше ученое время «прослоечная» терминология в определении социального статуса интеллектуальных кругов общества давно стала «анахронизмом», но продолжает жить в российском обществе по причине отсутствия в стране современной научно продуманной общенациональной идеологии, запрещенной ст. 13 Конституции РФ от 1993 года. Сегодня «интеллигенция – это, безусловно, «социальный лидер», передовой отряд российского сообщества, нацеленный на осмысление наиболее продуктивных путей в будущее. Но выступая передовым отрядом российского социума, «русская интеллигенция» продолжает сохранять преданность своей стране, служить своему народу и не желает превращаться в касту «надсмотрщиков» за его поведением, выполняя волю иноземных хозяев, как это произошло с Украиной по воле ее собственных «Магнитовых», подрубивших русские корни страны в деле общественного служении заветам предков. Поэтому я полностью отвергаю мнение новоявленных проектировщиков «кастовой науки» для России, что «первое требование к прежним титулам (советской науки – Л.Г.): ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И НОВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – что должно начаться с добровольного отказа от прежних титулов» («С чего начать…»). Это революционное, «неомассонское» требование нацелено на разрыв духовной традиции, на подавление национального духа, на разрушение идейных устоев Русского мира. Такой исторический опыт идейного саморазрушения мы уже пережили в своем недавнем прошлом:

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был никем — тот станет всем!»

Рациональным свидетельством реализации «корпоративно-масонских» установок в жизни какого-либо сообщества и в профессиональной познавательной деятельности ученых служит «методологический субъективизм» как утверждение превосходства содержимого «методологии», нацеленной на утверждение Истины, над проблематикой «онтологии», обусловленной всем разнообразием объективной реальности во взаимодействии необходимых и случайных факторов. «Онтология как научная дисциплина должна быть просто аннулирована, а Бытие превращено в Предмет Познания. Это значит, что к Предмету, Бытию, должен быть допуск – через демонстрацию инструментов познания или хотя бы мышления. Это нормально: крестьянину община давала землю только после выяснения, что у него есть орудия труда. Хотя бы руки. То есть гносеология должна быть дисциплиной допуска» («Гносеология против онтологии»). Концептуальным преодолением идейного влияния «методологического субъективизма» на жизнь общества стало рождение христианского вероучения, провозгласившего воплощение в живом, человеческом, чувственно-предметном теле Иисуса Христа полноты разумного существа Бога-Творца. Это концептуальная модель предметно-чувственных реалий жизни людей оправдала перед Всемирным разумом действительность объективного мира как истинной направляющей силы исторического развития человеческого сообщества. Реалии объективного мира – вот субстанциональная основа разумной жизни людей и конечное руководство их познающего мышления: поэтому в процесс познания следует признать приоритет онтологии по отношению к гносеологии и методологии.

Наш идейный поклонник кастовой организации интеллектуального сообщества страны сопоставляет два способа его исторического становления – командно-патриотический (т.е. «державно-сталинский») и либерально-рыночный (т.е. «индивидуально-продажный»). Главная особенность «торгово-рыночной» стратегии формирования интеллектуальной элиты современной РФ, в понимании приверженца кастовой стратификации российской науки, заключается в разрушении утвердившейся в советские времена патриотической идеологии академического сообщества, то есть в подрыве академической науки и ее замещении рыночной, имеющей право все выставлять на продажу независимо от государственного интереса. Для него вполне «ясно, что рыночные параметры начнут стаскивать академиков с небес, что и есть благо. Когда каждый сможет купить, чтобы использовать знание, то вот и встанет всё на свои места» («С чего начать…»). Думаю, что в условиях нарастающих угроз будущему России со стороны Западного военно-политического альянса такая рыночная свобода в распродаже научных достижений становится крайне опасной для страны затеей. Поэтому заключительный лозунг нашего приверженца рыночной свободы в жизни российский науки – «КТО ЗА НАУКУ – СДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЁД» – это призыв не к науке, а к бизнесу, к распродаже российскими гражданами своих научных открытий, когда не «за идею» державного величия России, а в первую очередь ради личного блага начинают действовать представители отечественной науки. Особенно губительна такая меркантильная идеология для неустойчивых нравов «новой» научной молодежи России, о которой так рачительно печется президент РФ, выделяя поощрительные гранды, но которая не вполне усвоила главную нравственную заповедь «русских ученых» – служить стране «не за страх, а за совесть».

Я не принимаю «продажную», «кастовую» науку лишь «во имя наживы» и считаю, что способность мышления и познания мира не может быть оторвана от жизни народных масс и является не статусным показателем особого сословия, а неотъемлемым, атрибутивным свойством всякого здорового и социально зрелого, духовно воспитанного человека как представителя вида «Homo Sapiens», не разделяющим людей и народы на «избранных» и «недостойных». Но социальный уровень развития мыслительной способности в постижении законов окружающей действительности многообразен по своим параметрам, дифференцируя людей по разным видам профессиональной деятельности, наиболее сложным из которых в интеллектуальном плане оказывается сегодня научная деятельность. Я полагаю, что исследовательская и педагогическая деятельность ученых фатально, безумно недооценена в постсоветской РФ и требует скорейшего исправления ситуации. На фоне нарастающей угрозы новой Мировой войны, теперь уже термоядерной по разрушительной мощи, именно от творческой силы научной мысли зависит конечная судьба России.

Но оплата труда – это количественная оценка значимости общественно полезной деятельности российских ученых, тогда как господин Магнитов пропагандирует идею «качественного обособления» научной элиты в замкнутое социально «сословие», живущее по иным нравственным канонам, чем общенародные нормы благопристойного поведения граждан. Возможно, что такая идея и нашла бы отклик в сердцах представителей западной науки, настроенной, в конечном счете, на эффективность в получении «денежной ренты». Но совершенно иные цели направляют жизнь российской науки: познание для «русских ученых» всегда было делом не «наживы», а чести, долга, «служения» идее, Истине бытия, тогда как «Магнитовы» жаждут ныне превратить их в «западных бизнесменов». Этой идеей он пытается вышибить «русский дух» из отечественной науки, превратить русских мыслителей просто в «российских интеллектуалов», среди которых, как известно, правят бал представители «избранного народа».

Сегодня «отечественная наука» является «последним рубежом» обороны России от нашествия служителей культа «Золотого тельца»: стране ныне нужен новый Иисус Христос», способный изгнать торговцев из Храма отечественной науки. Поэтому призываю всех авторитетных представителей российской научно-философской общественности изложить свое понимание соотношения «науки» и «бизнеса», так как многие начинающие исследователи, видя работы известных российских ученых рядом с «поделками» всяких «Магнитовых», использующих к тому же терминологию «ноосферизма», могут подумать о соответствии представляемых ими позиций требованиям Русского разума. Ноосфера направляет людей к Истине и Правде как духовным ориентирам единства практической воли народных масс в достижении общего блага, отвергая жажду наживы как деформацию человеческой души.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.