Поликлиника №10: дадим отпор осложнениям после гриппа

Эпидемиологи предупреждают: впереди самый сложный месяц. Время опасаться гриппа и ОРВИ. А если заболели – надо серьезно отнестись к возможным осложнениям. В лор-кабинетах городской поликлиники №10 активно используют сейчас аппарат «Тонзиллор-ММ», чтобы помочь пациентам быстрее и успешнее излечиться от целого ряда хронических заболеваний, причиной которых стали традиционные зимние простуды.

«Судя по данным специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, в этом году грипп может быть с осложнениями на верхние дыхательные пути, что чреватосинуситами, отитами, гайморитами, тонзиллитами, ларингитами, а также пансинуситами (при них в воспалительный процесс вовлекаются все без исключения околоносовые пазухи), — поясняет врач-оториноларинголог городской поликлиники №10 Валентина Валиева. – Больных с такими осложнениями сейчас все больше. В остром периоде, как правило, такие заболевания физиопроцедурам не поддаются. А как только пик болезни у пациента проходит, мы начинаем подключать физиотерапевтическое лечение. Для этого используем аппарат «Тонзиллор-ММ». Он отлично себя зарекомендовал: пациенты, которые много лет страдали хроническими тонзиллитами, испробовалилечебные процедуры Тонзиллорав прошлом году, когда аппарат только купили, и сейчас приходят снова, чтобы не допустить рецидивов. Такое лечение менее травматично, период ремиссии после него весьма длительный. При необходимости процедуры делаются дважды в год – весной и осенью».

Тонзиллор-ММ лечит лор-органы энергией низкочастотных ультразвуковых колебаний и вакуумом — как через жидкие лекарственные препараты, так и контактно.По словам доктора Валиевой, аппарат выбрали для покупки по отзывам коллег – он не только эффективен, но занимает мало места, легок в обращении и в обработке. Лишьнесколько поликлиникрегиона имеют такое оборудование. Учитывая большое количество обслуживаемых жителей Трусовского района и близлежащих сел, администрация ГП №10 купила два аппарата — для поликлинических отделений, расположенных по ул. Мейера, 8 и ул. Льва Толстого, 6.

«Особенно часто мы применяемаппарат при лечении хронических тонзиллитов – воспалений, которые «просыпаются» на фоне очередной простуды–человеку достаточно постоять на холодном полу или выпить чуть более прохладной, чем обычно, воды. Это часто встречающееся заболевание проявляет себя так называемыми казеозными пробками в миндалинах. Появившись однажды в результате недолеченной инфекции, они становятся постоянным ее источником и провоцируют медленную интоксикацию организма. Человек чувствует хроническую усталость, разбитость. И если не удалить гнойные пробки из миндалин, осложнения могут сказаться на сердце, на суставах.

Аппаратный путь удаления пробок гораздо более щадящий, чем механический, применявшийся прежде. Плюс к тому аппарат позволяет после промывания вводить лекарственные препараты, в частности антибактериальные или иммуномодулирующие.

«Эффект очень хороший. И самое главное — мы избегаем оперативного лечения, то есть удаления миндалин. А значит они остаются на месте и выполняют свою барьерную функцию», — говорит Валентина Валиева.

Врачи предупреждают – важно уметь отличать грипп (его характеризует резко поднявшаяся высокая температура, лихорадка, боль в мышцах и суставах, сильная слабость, мигрень) от ОРВИ. Если заболели — не геройствуйте, обращайтесь к врачу, чтобы не заражать других и избежать осложнений, а если они появились – отнеситесь терпеливо к лечению.