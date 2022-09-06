Покушение на коменданта Бердянска Артема Бардина

6 сентября, в самом центре Бердянска, возле здания Военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина.

В результате подрыва, комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Взрывом повреждено также три гражданских автомобиля.

Украинские власти продолжают «контролируемый террор» на неподконтрольных территориях. Цель – не допустить налаживания мирной жизни, запугать местные администрации и население. Для Киева важно сделать жизнь там нестерпимой.