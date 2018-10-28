По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

14 октября 2018 года в день престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению совершил божественную Литургию в Покровском храме Бутырского тюремного замка – Следственного изолятора № 2 УФСИН России по городу Москве.

Преосвященному Владыке Иринарху сослужили священнослужители, несущие послушание тюремного служения в Следственных изоляторах города Москвы: старший священник СИЗО № 2 прот. Константин Кобелев, другие клирики Московской городской епархии и помощник начальника УФСИН России по городуМоскве по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский.

На богослужении присутствовали:

– генерал-майор внутренней службы Сергей Анатольевич Мороз, начальник УФСИН России по городу Москве;

– Телятников Сергей Вениаминович,начальник Следственного изолятора № 2 УФСИН России по городу Москве;

– сотрудники учреждений УИС территориального органа ФСИН России по городу Москве;

– ветераны Уголовно-исполнительной системы;

– осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО № 2 УФСИН России по городу Москве;

– православные волонтеры тюремного служения Московской городской епархии, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков, привезший на престольный праздник Чудотворную мироточивую Икону Царя Николая, а также лица, оказавшие спонсорскую помощь при проведении реставрационных работ по восстановлению исторического облика интерьера и внешнего вида Покровского тюремного храма.

Перед завершением богослужения молящиеся вместе с осужденными хозяйственного отряда Следственного изолятора совершили крестный ход вокруг храма по территории Бутырского тюремного замка, по завершении которого Преосвященный Иринарх обратился к собравшимся с проповедью, в которой обратил внимание присутствующих, что в духовной поддержке Церкви нуждаются не только лица, находящиеся в заключении, но и сотрудники учреждений УИС, которые всю свою жизнь выполняют свои служебные обязанности в условиях за колючей проволокой, среди заключенных – лиц с подавленным настроением и чувством обездоленности и горя, а нередко и крайней озлобленности ко всему свету.

Владыка Иринарх поблагодарил руководство УФСИН России по городу Москве за оказание содействия священнослужителям Русской Православной Церкви в их духовно-просветительской и пастырской деятельности в городских учреждениях УИС по облегчению участи осужденных и лиц, подозреваемых и подследственных, временно заключенных в стенах Следственных изоляторов, и выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия между Церковью и ФСИН России.

По окончании богослужения, священнослужители и волонтеры поздравили всех заключенных, содержащихся в следственном изоляторе, с престольным праздником, вручив каждому небольшой подарок от Русской Православной Церкви.

Владыка пожелал сотрудникам УИС «всегда хранить в себе разумное благоразумие и милосердие по отношению к осужденным и подследственным, заключенным в стенах Следственного изолятора, при исполнении уголовных наказаний и неотступно заботиться о том, чтобы строгость в отношении правонарушителей, находящихся в местах лишения свободы, не превращалась в жестокость и бесчувствие».

Епископ Иринарх, обращаясь к

заключенным,пожелал им «скорейшего отбытия срока наказания и, невзирая на суровость условий жизни в неволе,сохранения в себе достоинства человека до самого выхода на свободу, чтобы вновь обрести свое место в гражданском обществе и бытьзаконопослушными гражданами, не позволяя себенарушать закон в дальнейшем, чтобы вновь не оказаться в местах принудительного содержания. А для этого нужно обрести в своем сердце веру в Бога и сыновнюю любовь к Своему Создателю, исполняя заповеди Божии. Недаром в Евангелии сказано, что «блаженны чистые сердцем, ибо ониБога узрят» (Мф. 5, 8), а чистота сердечная достигается через искренне покаяние – раскаяние в содеянных грехопадениях и сердечную молитву»:

– «Всем известны слова из Евангелия от Матфея, произнесенные Спасителем: «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Мф. 8, 34). А во Втором Послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17)».

– «Чтобы остановить человека от совершения греховных деяний и рабства греху, Церковь призывает обратить особое внимание на состояние основных сил духа человека – совесть, страх Божий и молитву, которые обладают благотворным влиянием на душу человека, способствуя отвращению ее от зла и обращенности к Богу».

– «Голос совести воздействует на силы души человека и направляет их на творение добра и воздержание от зла и греха. Страх Божий созидает в душе человека сыновнюю любовь к Богу, препятствует греховности помышлений и вседозволенности в делах по отношению к нашим ближним и окружающему миру. Молитва укрепляет силы души: под воздействием благодати Божией обновляет разум, побуждает волю человека к борьбе с грехом, очищает чувства (сердце) от греховных помышлений и хранит его от зла, греха и порока, чтобы внутренняя горница – сердце человека стало по слову апостола Павла вместилищем для «храма Духа Святого»: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» – спрашивает святой апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам, и отвечает: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3, 16; 6, 19)».

В завершение богослужения в дар на молитвенную память Покровскому храму начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Смыковым была преподнесена икона святого страстотерпца императора Николая II-го, которая побывала довольно длительное время на космической станции в космосе и вновь была доставлена на землю.

Епископ Иринарх благословил святым образом присутствующих в тюремном храме и вручил ее старшему священнику, чтобы эта икона постоянно находилась в Покровском храмеСледственного изолятора № 2 УФСИН России по городу Москве, перед которой теперь в любое время могут вознести свои молитвы заключенные и сотрудники УИС, имеющие потребность обратиться в молитве к Богу и Его святым угодникам.

В марте 2018 года с Международной космической станции вернулись на землю несколько бумажных икон – копий всемирно известной Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая.

Иконы несколько месяцев облетали земной шар, совершив таким образом Крестный космический ход вокруг планеты Земля.

Проект облёта был подготовлен по инициативе Войсковой Православной Миссии и посвящён светлой памяти Святого Государя Императора Николая II Александровича и Его Семьи, Столетие убиения которых будет отмечаться в этом году.

Перед полетом Иконы были освящены в Храме на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Побывавшие в Космосе святыни планируется передавать в наиболее значимые храмы и монастыри Русской Православной Церкви, связанные с судьбой Династии Романовых: Ипатьевский Костромской монастырь, Московские обители, храмы Санкт – Петербурга, Храм на Крови г. Екатеринбурга, монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, храмы Русского Зарубежья.

Полет в Космос икон Государя Императора Николая II Александровича отнюдь не случаен, ведь подготовка к прорыву в Космос началась именно в Его царствование.

С 1928 года в храме Покрова Божией Матери располагалось ОКБ (Опытное конструкторское бюро), в котором работали в заключении многие известные авиаконструкторы, в том числе С. П. Королев.

Знаменательно, что в этот день престольного праздника в Покровском храме Бутырского тюремного замка

при совершении божественной Литургии из единой Евхаристической Чаши в очередной раз вместе причащались духовенство и миряне, прибывшие на богослужение, а также подследственные и осужденные хозяйственного отряда, получившие разрешение присутствовать на Евхаристии, во время которой совершается самое главное Таинство Церкви, объединяющее всех приобщающихся Святых Христовых Таин в единое Тело Христово – Церковь.

По материалам Пресс-службы Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению