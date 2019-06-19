«Поезд здоровья» побывал уже в пяти районах Астраханской области

Проект «Поезд здоровья» стартовал 25 марта 2019 года. Его работу, под патронажем министерства здравоохранения Астраханской области, координирует Центр медицинской профилактики. Цель проекта: приблизить квалифицированную медицинскую помощь для жителей удаленных сельских районов, повлиять на формирование устойчивого стереотипа ведения здорового образа жизни и ответственности за собственное здоровье.

Кроме мобильного комплекса Центра медицинской профилактики в колоне – мобильные единицы Областного клинического противотуберкулезного диспансера, Областного онкологического диспансера, Областного клинического стоматологического центра. Мобильный комплекс ЦМП укомплектован бригадой специалистов, в нее входят врачи: эндокринолог, кардиолог, окулист, терапевт; врач ультразвуковой диагностики; средний медицинский персонал.

С 25 марта по 7 июня 2019 года автопоезд побывал в пяти районах Астраханского региона: Икрянинском, Красноярском, Харабалинском, Ахтубинском и Приволжском. За это время было обследовано около 4 тысяч человек. В результате сбора анамнеза, осмотра и обследований (флюорографии и маммографии) выявлено 38 подозрений на онкологические заболевания различной локализации, в том числе на рак молочной железы. Также в ходе скрининга было зафиксировано 41 случай с подозрением на заболевания органов дыхания и 60 случаев – на инфекционные и, в том числе, туберкулез.

Сейчас автопоезд — в Наримановском районе. Его работа организована так, чтобы максимально охватывать квалифицированной медицинской помощью населенные пункты, прилежащие к месту нахождения поезда здоровья. Например,19 и 20 июня 2019 года медики принимают пациентов в поселке Прикаспийский.Руководители муниципальных образований оказывают помощь в доставке к мобильным комплексам жителей поселков: Соленый, Барханы, Дрофиный, Ковыльный.

Автопоезд работает в соответствии с планом, утвержденным министерством здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru/site-page/grafik-raboty-poezda-zdorovya-0

Время работы ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 15.00.