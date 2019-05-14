Поезд здоровья начал работу в Ахтубинском районе

Первым населенным пунктом в Ахтубинском районе стало село Золотуха. 13 мая в рамках проекта «Поезд здоровья» специалистами мобильных медицинских комплексов было принято 276 пациентов.

Бригады сформированы из узких специалистов: терапевт, кардиолог, гинеколог, стоматолог, эндокринолог, офтальмолог. Ведутся такие обследования как флюорография, маммография, УЗИ, ЭКГ. Также есть возможность сдать общие анализы мочи, крови и биохимический анализ крови.

За день работы в селе Золотуха флюорографию сделали 133 сельчанина, маммографию 30 пациенток, УЗИ 31, ЭКГ 15 человек.

Сегодня и завтра, 14 и 15 мая автопоезд работает в селе Болхуны.

Далее в Ахтубинском районе Поезд здоровья будет работать по следующему графику:

16 мая – село Успенка (с охватом близлежащих сел – Бутырка, Кононенко)

17 мая – село Покровка (с охватом близлежащего села — Дмитриевка)

20 мая – поселок Верхний Баскунчак

21 мая — поселок Нижний Баскунчак (с охватом близлежащего поселка – п. Средний Баскунчак)

22 мая – село Пологое Займище (с охватом близлежащих сел – Солянка, х. Дубовый, х. Клочков)

23 и 24 мая – село Капустин Яр

С подробным графиком работы «Поезда здоровья» в районах Астраханской области можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения — https://minzdravao.ru/site-page/grafik-raboty-poezda-zdorovya-0