«Поэт и Воин» (на 80-летие Александра Андреевича Проханова)

Купил газету «Завтра» и ахнул. Проханову 80-ть! Под его портретом строчка из его стихотворения:

Я был солдат. Всю жизнь провёл в сраженьи

Дальше идёт перегиб газеты. Я и не знал, что там ещё три строчки. А посему взял эту его первую строку и дальше дописал сам:

Я был солдат. Всю жизнь провёл в сраженьи.

Я бился за Россию до конца.

Я побеждал химер и наважденья

Под вопли бесов и под свист свинца.

Я шёл вперёд. С пером и автоматом

Сквозь Ад и Рай, Герат и Гиндукуш.

Я создавал свою Махатхарату —

Чистилище бессмертных Русских душ.

Я создал Холм — Священный Холм Победы,

Вложив в него Земли и Неба дар.

Через поля, чрез горести и беды —

Я шёл вперёд сквозь Хаос и Кошмар.

Я знал войну. Участвовал в сраженьях,

Я проходил Кабул и Кандагар.

Я верил, что России Воскресенье

Зажжёт в душе сияние Стожар.

Так думал он, пройдя огни и воды,

Слогая строки своего Псалма,

Так думал он, пройдя труды и годы, —

У Русского Изборского Холма.

И он стоял как будто бы в начале —

Красивый, сильный, ярый, молодой.

Какая жизнь! Как много в ней печали!

А ведь казалось радостной игрой…

Прими ж теперь, наш Александр Андреич,

Лавровый победительский венец.

Пусть над тобой Победы ветер веет,

Солдат, Писатель, Воин и Творец.

И пусть твоя расскажет эпопея

Как жили мы, и как страдали мы,

И как над нами ветер Смерти веет,

Над каждой пядью Мать Сырой Земли.

Храни тебя Господь! Поэт и Воин,

Ты жизнь прошёл тяжёлую не зря.

Прими венец наш. Аксиос! – Достоин!

Святую Русь в душе своей храня.

И вот рубеж. Рубеж восьмидесятый.

Метёт пурга, наш заметая век,

И видишь ты: идут, идут солдаты

Как в 41-м сквозь летящий снег…

Какая жизнь! Как много в ней печали,

Как много в ней загадочной Мечты,

И ты мечтаешь как тогда, в начале,

В лесу под Псковом в Царстве Красоты…

Аксиос!

Аксиос!!

Аксиос!!!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич