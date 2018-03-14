«Поэт и Воин» (на 80-летие Александра Андреевича Проханова)
Купил газету «Завтра» и ахнул. Проханову 80-ть! Под его портретом строчка из его стихотворения:
Я был солдат. Всю жизнь провёл в сраженьи
Дальше идёт перегиб газеты. Я и не знал, что там ещё три строчки. А посему взял эту его первую строку и дальше дописал сам:
Я был солдат. Всю жизнь провёл в сраженьи.
Я бился за Россию до конца.
Я побеждал химер и наважденья
Под вопли бесов и под свист свинца.
Я шёл вперёд. С пером и автоматом
Сквозь Ад и Рай, Герат и Гиндукуш.
Я создавал свою Махатхарату —
Чистилище бессмертных Русских душ.
Я создал Холм — Священный Холм Победы,
Вложив в него Земли и Неба дар.
Через поля, чрез горести и беды —
Я шёл вперёд сквозь Хаос и Кошмар.
Я знал войну. Участвовал в сраженьях,
Я проходил Кабул и Кандагар.
Я верил, что России Воскресенье
Зажжёт в душе сияние Стожар.
Так думал он, пройдя огни и воды,
Слогая строки своего Псалма,
Так думал он, пройдя труды и годы, —
У Русского Изборского Холма.
И он стоял как будто бы в начале —
Красивый, сильный, ярый, молодой.
Какая жизнь! Как много в ней печали!
А ведь казалось радостной игрой…
Прими ж теперь, наш Александр Андреич,
Лавровый победительский венец.
Пусть над тобой Победы ветер веет,
Солдат, Писатель, Воин и Творец.
И пусть твоя расскажет эпопея
Как жили мы, и как страдали мы,
И как над нами ветер Смерти веет,
Над каждой пядью Мать Сырой Земли.
Храни тебя Господь! Поэт и Воин,
Ты жизнь прошёл тяжёлую не зря.
Прими венец наш. Аксиос! – Достоин!
Святую Русь в душе своей храня.
И вот рубеж. Рубеж восьмидесятый.
Метёт пурга, наш заметая век,
И видишь ты: идут, идут солдаты
Как в 41-м сквозь летящий снег…
Какая жизнь! Как много в ней печали,
Как много в ней загадочной Мечты,
И ты мечтаешь как тогда, в начале,
В лесу под Псковом в Царстве Красоты…
Аксиос!
Аксиос!!
Аксиос!!!
Глава Союза Православных Хоругвеносцев,
Председатель Союза Православных Братств,
Предводитель Сербско-Черногорского
Савеза Православних Барjяктара
Леонид Донатович Симонович-Никшич