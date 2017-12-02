Подводя итоги «Матильды» или «Великий бал у Сатаны»

1.Что написал, то и прочитал

Прошёл почти месяц, на какой-то короткий период улеглись страсти по «Матильде», потом в нашем патриотическом мире было множество важных и интересных событий как, например, празднование 60-летия игумена Кирилла (Сахарова), или же учредительный съезд «Двуглавого Орла». А у меня всё перед глазами неотступно стоит премьера «Матильды» в Мариинском театре под названием «Большой бал у Сатаны». Но начнём всё-таки с 60-летия отца Кирилла (Сахарова).

Итак, 22 октября 2017 года, в воскресенье, на День Святых отцов 7-го Вселенского собора пошли мы с Александром Валерьевичем Королёвым на праздненство 60-летия игумена Кирилла. Всё собрание проходило на втором этаже а зале с белыми стульями в здании Клыковского Славянского центра – Фонда Славянской письменности и культуры.

Было несколько неуютно, потому что холодно было ужасно. Центру отключили отопление. Но тем не менее народу собралось много. Я сидел во втором ряду с краю. Прямо передо мной в первом ряду сидели Владимир Николаевич Осипов и Марк Николаевич Любомудров. Напротив них, за столом, покрытым зелёным сукном – ведущий Георгий Капаев и юбиляр отец Кирилл (Сахаров). За ним очень на него похожий, то есть на отца Кирилла, бюст Ивана Грозного. В смысле на бюст похожий, а Иван Грозный. А слева икона-портрет Царя Мученика Николая Второго Александровича в древнерусском облачении.

Выступали живо и интересно. Одесский священник о.Андрей Новиков, служащий сейчас в храме Пресвятой Троицы на Воробьёвых горах, и многие другие. Очень интересно о литературных талантах отца Кирилла говорил литературный и театральный критик Марк Любомудров. За ним как всегда живо и страстно Владимир Николаевич Осипов, за Осиповым я.

– Леонид Донатович, — пригласил меня к микрофону Георгий Капаев.

Я выступил, и в конце своего выступления прочёл стихотворение: «Вы убили Царя!». Собственно об этом моём прочтении и о самом тексте стихотворения и пишу я эту «литературоведческую работу»…

Читал с листа, потому что не могу привыкнуть к этому тексту и к разным его редакциям. Будто это и не я написал. Начал я так:

«В заключении, чтобы несколько оживить атмосферу хочу прочесть стихотворение направленное против «Матильды». Ведь завтра, 23 октября, торжественная премьера пройдёт не где-нибудь ,а прямо в Мариинском театре Северной Пальмиры. Надо знать, что это за театр, чтобы оценить эффект действа. Ведь Мариинский театр – это один из лучших театров мира. И вот именно в нём завтра пройдёт то действо, которое в знаменитом романе так и названо – «Бал Сатаны». Вот как это будет начинаться…

Но сначала посмотрим как этот же самый «съезд гостей» на «Великий бал у Сатаны» проходил, так сказать, в первоисточнике:

«− До полуночи не более десяти секунд, − добавил Коровьев, − сейчас начнется.

Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными.

По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком, второй прах сложился в нагую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, и мужчина и женщина, заспешили вверх по лестнице.

− Первые! − воскликнул Коровьев, − господин Жак с супругой.

Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин! Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик.

Прославился тем, − шепнул на ухо Маргарите Коровьев, − что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается! Посмотрите, как красив!

Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица и гроб.

− Я в восхищении, − заорал прямо в лицо поднявшемуся по лестнице господину Жаку кот.

В это время внизу из камина появился безголовый, с оторванною рукою скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке.

Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритою на одно колено и, бледная от волнения, целовала колено Маргариты.

− Королева, − бормотала супруга господина Жака.

− Королева в восхищении, − кричал Коровьев.

− Королева… − тихо сказал красавец, господин Жак.

− Мы в восхищении, − завывал кот.

Молодые люди, спутники Азазелло, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругою в сторону, к чашам с шампанским, которые негры держали в руках. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.

− Граф Роберт, − шепнул Маргарите Коровьев, − по-прежнему интересен.

Обратите внимание, как смешно, королева − обратный случай: этот был любовником королевы и отравил свою жену.

− Мы рады, граф, − вскричал Бегемот.

Из камина подряд один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, три гроба, затем кто-то в черной мантии, которого следующий выбежавший из черной пасти ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал почти совсем разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались, издали казавшиеся совершенно одинаковыми, фрачники и нагие женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель…

− Я в восхищении, − монотонно пел Коровьев, − мы в восхищении, королева в восхищении.

− Королева в восхищении, − гнусил за спиною Азазелло.

− Я восхищен, − вскрикивал кот.

− Маркиза, − бормотал Коровьев, − отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства! Королева в восхищении! Госпожа Минкина, ах, как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь горничной лицо щипцами для завивки! Конечно, при этих условиях зарежут! Королева в восхищении!

Королева, секунду внимания: император Рудольф, чародей и алхимик. Еще алхимик − повешен. Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге! Мы в восхищении! Московская портниха, мы все ее любим за неистощимую фантазию, держала ателье и придумала страшно смешную штуку:

провертела две круглые дырочки в стене…

− А дамы не знали? − спросила Маргарита.

− Все до одной знали, королева, − отвечал Коровьев, − я в восхищении. Этот двадцатилетний мальчуган с детства отличался странными фантазиями, мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом.

В конце третьего часа Маргарита глянула вниз совершенно безнадежными глазами и радостно дрогнула: поток гостей редел.

− Законы бального съезда одинаковы, королева, − шептал Коровьев, − сейчас волна начнет спадать. Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вот группа Брокенских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, это они.

Два пьяных вампира… Все? Ах нет, вот еще один. Нет, двое!

По лестнице подымались двое последних гостей.

− Да это кто-то новенький, − говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко, − ах да, да. Как-то раз Азазелло навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом.

− Как его зовут? − спросила Маргарита.

− А, право, я сам еще не знаю, − ответил Коровьев, − надо спросить у Азазелло.

− А кто это с ним?

− А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен! − прокричал Коровьев последним двум.

Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного. Но из камина более никто не выходил».

Так это происходило там, на Великом балу у Сатаны в нехорошей квартире на Садовом в доме 302-бис. Грандиозно, конечно. Но и у нас, в Мариинке, всё это сегодня, в ночь с 23 на 24 октября 2017 года, почти в канун «Великой «Русской» революции» произойдёт, надо сказать, тоже не слабо:

«Столетие революции! И 25 октября 2017 года под рёв шафаров и визг тимпанов, то есть, извините, под звуки фанфар и дробь барабанов – по красной дорожке, по мраморной лестнице Мариинского театра с застывшими улыбками на лицах, навроде как это было описано в бессмертном романе гонимого писателя – по красному ковру поднимается весь российский и мiровой «бомонд», все эти «селебритис», вся «этита», все «сливки», и вся высшая «аристократия», все «великие мастера», всех великих мiровых лож в сопровождении всей элиты нашего кинематографа, литературы и искусства: Алексея Сакурова, Элема Климова, Павла Лунгина, Андрея Звягинцева, Мартина Скорцезе, Пауло Куэльё, Романа Поланского, Оскара Уальда, Говарда Лавкрафта, Дена Брауна, Густава Майринка, Умберто Эко, и дальше, дальше, дальше — несть им числа – туда, в глубь веков, в старое Средневековье, идут колдуны, ведьмы, алхимики, во главе с Джоном Ди и его помощником Келли, Генрих Корнелий Агриппа с Гербертом Аврилакским, император Рудольф под ручку с доктором Иоганнесом Фаустом, Екатерина Медичи и Маргарита Наварская, и в конце, замыкая шествие идёт великий «врач» Парацельс, убитый когда-то сумасшедшим «царебожником» на узких алхимических улочках еврейского гетто Златой Праги…

А их всех наверху встречает: улыбающийся и лоснящийся Алексей Учитель, слева от него в сверкающем чёрном фраке с красной розой в петлице – великий мастер, режиссёр и дерижёр Мариинского театра Валерий Гергиев, а справа – скромно и радостно улыбаясь – министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, от волнения даже тайно вытирающий пот со лба белым батистовым платком. Тем самым который Д’Артаньян когда-то так неудачно вытащил из-под сапога Арамиса…

— Маэстро тушь! – раздаётся призыв, — и прекрасный оркестр Мариинки совершенно бес-подобно исполняет «Шабаш ведьм» Гектора Берлиоза, а затем «Фингалову пещеру» Феликса Мендельсона»…

Да, именно так и будут они сегодня ночью подниматься только уже не по длинной лестнице «нехорошей квартиры», а прямо по мраморной, устланной красным ковром – парадной лестнице великого Мариинского театра!

Вот к ним, всем этим участникам нового «Бала Сатаны» и было обращено начало моего стихотворения. Я начал как-то тихо, несколько хриповатым голосом:

— Вы убийцы Руси!…

В зале мгновенно всё стихло. И по всему пространству разлилось невиданное напряжение:

— Вы убийцы простого народа! – медленно прочитал я вторую строчку. И почувствовал, как напряжение нарастает.

— А теперь вы глумитесь над Святым беззащитным Царём… И под лозунгом древним абсолютной безбожной свободы, Сладострастно мечтаете: Николая мы снова убьём…

Сердце моё сильно забилось и во рту вдруг пересохло. Чтобы читать дальше приходилось облизывать губы:

— Мы убьём Николая! Уничтожим мы русское племя! – читал я дальше:

— Надругаемся над Православной Святая Святых, и поставим Россию пред Молохом мы на колени. Ведь наш Ленин и ныне и присно живее всех ныне живых…

— Не слишком ли?! – пронеслось в голове. – Может про Ленина-то не надо бы?…

Но стихотворение уже невозможно было остановить. Оно уже жило своей «мистической» жизнью. Текст был живым, и читающий его автор был теперь только рабским к нему приложением.

Почему-то заполненный народом зал куда-то уплыл, и перед глазами в каком-то красноватом мареве появилась мраморная анфилада с портиками. Тихо поющая струя фонтана. И человек в тоге, сжимающий голову ладонями, морщащийся, видимо, от сильной головной боли.

— Так ты не призывал свергать власть Кесаря? – повторил он, обращаясь к стоящему перед ним бедно одетому молодому человеку.

— Никакой власти скоро не будет, Игемон…

— И куда же она денется?! – насмешливо спросил человек в тоге.

— Уйдёт, за ненадобностью. Потому что на земле наступит Царство Света…

— Оно никогда не наступит! – вдруг закричал человек у тоге. И про себя подумал: о, боги, боги, последняя надежда уходит…

— Николай с Семьёй, и со слугами, то есть с народом…, — как-то уже бессознательно читал я дальше:

— На куски разрубили, кислотой с керосином сожгли. И потом утверждая над Русью владенье Ирода Вы «великому гению» готовы их привести…

Сил у меня больше не было. Из-за сухости во рту я не мог произносить слова. Мне казалось, что они у меня получаются – «нечленораздельно»…

Но, вертя языком и облизывая пересохшие губы, я начал читать вторую часть стихотворения:

— А теперь продолжение: Учитель покажет «Матильду», На столетие бунта он снова святыню убьёт, И хохочут убийцы, хохочут бесы и ротшильды, Что убийство Царя в кинотеатрах пройдёт…

А может не надо было так вот резко. Не надо было о Ленине, о «ротшильдах»? Да и о Барухе Горине в главе «Бал Сатаны» и приснившейся мне композиции с хасидами? Может, не надо было?… Ведь сказала же комиссия митрополита Ювеналия: «Мы не видим доказательств ритуального убийства» и главное Еврейское общество во главе с Берл Лазаром поблагодарило комиссию в лице митрополита Ювеналия, назвав его в письме – «Досточтимым братом»…

Не надо-то оно, может, и не надо, но текст уже сам довлел над миром. И летел вперёд, несмотря ни на испуганные мысли автора, ни на реакцию отца юбиляра, ни на реакцию зала, ни даже на видение сцены в древнем Ершалаиме…

— Только мы не дадим оскорблять наше Русское Царство! – преодолевая соль и сухость во рту, продолжал я:

— Встанем все как один – защитим от глумления Царя! Встанем все как Козьма, обнажим русский меч как Пожарский, как Алёша с Добрыней, как Муромец, русский Илья!

И дальше всё шло по нарастающей. И остановить этого летящего «над бездонным провалом в вечность» рысака – было уже нельзя:

— Поднимайте знамёна, поднимайте, ребята, хоругви! Выходите с иконами и с Православным крестом! Царь не будет наш Мученик злобною сворой поруган, Русский Царь Искупитель, взошедший на Крест за Христа!

Тут бы надо было уже заканчивать. Ведь это было уже шестое четверостишие. Но ведь они в ночь на завтра на послезавтра – с 23 на 24 октября всё же совершат своё жертвоприношение – покажут в Мариинке богомерзкую «Матильду»!

— Вот навстречу знамёна Сатаны, они наступают! Вот они убивают на глазах у народа Царя. Вот им всем рукоплещут Венеции, Лондоны, Канны, Львов и Оскаров в Каннах и Лос-Анжелесах даря…

Нет, это противопоставление надо было сделать. У нас здесь Третий Рим. У нас Шукшин и Балабанов. А у них там, в Каннах, у них Учителя, Лунгины, Сакуровы, Климовы, Звягенцевы…

— Но они просчитались! Не бывать их кощунственной сваре. Поднимайся с хоругвями мой Православный народ! Нам Христос Пантакратор возможность последнюю дарит: Начертать на знамёнах: сатанинский показ не пройдёт!

На этом можно было бы и закончить. Тем более, что читать далее совсем уже не было сил. Но надо было, как говорится, поставить точку:

— Не пройдёт их блокбастер! Бесы изощрённым витийством не погубят страдающий Русский великий народ! Не дадим совершиться ритуальному кино-убийству! Сатанинский блокбастер на Русской земле не пройдёт! – закончил я.

Зал хлопал. Я бы сказал как-то потрясенно-растерянно. Никто не привык к такому откровенному обличению наших врагов. Даже здесь, где собрались настоящие патриоты-черносотенцы. Впрочем, назад дороги не было. Несколько перефразируя человека в тоге, закончу словами: Что написал, то и прочитал…

2.Премьера «Матильды»

Да, прочитал я стихотворение, закончив его строкой: Сатанинский блокбастер на Русской земле не пройдёт!!!. Однако, блокбастер всё же прошёл… Позавчера, 23 октября, в колыбели революции Санкт-Петербурге в знаменитом Мариинском театре, а вчера 24 октября – в Москве – Третьем Риме, на Новом Арбате в кинотеатре с символическим, точнее мистическим, названием – «Октябрь»…

Я уже давал в двух главах: «Осенняя бабочка» и «Что написал, то прочитал» свою «мистерию» «Бал Сатаны», в которой показал как по покрытой красным сукном мраморной лестнице на этот самый Бал поднимается чёрные кинорежиссёры, артисты и сатанисты всех времён. Это у меня картина, так сказать, из «пятого измерения». А вот картина из измерения первого, совершенно, так сказать, реальная. Надо заметить, что они мало чем отличаются:



«Светский Петербург» и «знаменитые гости» из Москвы под усиленной охраной собрались на премьеру «Матильды» в Мариинском театре …

Вечером 23-го и утром 24-го октября 2017 года на новостных лентах появились сообщения о прошедшей на новой сцене Мариинского театра премьере «Матильды». Борзописцы соревновались в изощренности описаний напряженной обстановки перед показом кощунственного фильма: «Признаться, шли мы к кинотеатру с некоторой опаской. Вдруг на входе уже дежурят некие «христианские активисты». И ладно, если только с плакатами, а ну как приготовили чего похлеще, более осязаемое?.. Конечно, дуракам, как известно, закон не писан… При мысли пойти на эту премьеру у меня по спине струйкой тек пот. И не у меня одного. Режиссер “Матильды” Алексей Учитель уже с лета появляется на публике с охраной. Потому что боевики возникшего из ниоткуда “Христианского государства” грозили физической расправой всем, причастным к показу-просмотру его фильма, и брали на себя ответственность за поджоги киностудий и кинотеатров. Я, честно говоря, и вправду боялся, что боевики “Христианского государства” во время премьеры Мариинский театр подпалят, зажарив всех пришедших на вертеле особой русской духовности…»

Первые «желающие посмотреть» стали собираться за два часа до начала показа: «На премьеру скандальной кинокартины приглашено около тысячи человек, однако их личности строго засекречены… На премьеру приглашены только «свои люди» из числа чиновников и знаменитостей…».

Дальше начинается глава «Большой бал у Сатаны». Булгаков как в воду глядел:

«И вот уже: «Съезжаются счастливые обладатели роскошных пригласительных билетов на “Матильду”. Специально для этой театральной премьеры был выпущен тираж темно-красных приглашений, где, кстати был указан дресс-код мероприятия – black tie, то есть парадный выход…

Перед входом в Мариинский театр – давка. Мужчины в смокингах и женщины в меховых манто торопятся попасть в зал… Наконец, зрителей начинают активнее пропускать через рамки металлодетекторов. Преодолевшие их выдыхают и идут в гардероб, оттуда – на красную дорожку. Ковер ведет к баннеру с логотипом фильма, на фоне которого можно запечатлеть себя.

Дамы в шуршащих платьях делают сэлфи. Мужчины ведут светские беседы. «Привет, а ты где теперь? Сто лет тебя не видел» – «Да также, как и ты, живу на Крестовском». «А вон Цыпкин, пиарщик, с какой-то девушкой, говорят, женился и теперь в Москве». «У нас, кстати, билеты на вечернюю “Стрелу” – последние люксы отхватили, обратно в Москву поедем» – «А мы думали, что вторая сцена – это второй зал в театре, а вот оно как». Такие разговоры витают в воздухе Мариинского».

Собираются люди, которые живут в своем особом мирке, не задумываясь о существовании Бога, бесконечно далекие от Правды Его, от нашего народа и его чаяний.

«Перед началом фильма нарядные зрители освежались шампанским. После третьего звонка дамы в вечерних платьях в сопровождении кавалеров в смокингах отправились занимать места в зрительном зале. Среди гостей премьеры были городские депутаты, чиновники, петербургские артисты и телезвезды… Среди пришедших смотреть «Матильду» 23 октября – Алексей Кудрин, Олег Тиньков, Андрей Ургант, Константин Бронзит и другие петербургские и московские знаменитости…»

«Из-за скандала вокруг фильма на премьеру слетелись представители не только российских СМИ, но и зарубежных – из Франции, Германии, Швеции, Китая и Японии»: «Про «Матильду» дорвавшимся до светского раута элитариям периодически напоминают журналисты, тогда приходится порой нехотя отвечать. “Разве мыслимо было подобное где-нибудь во Франции? Чтобы православная общественность так вышла против кинофильма о монархе? Но мы за искусством пришли, а не за политикой”, – говорит репортерам актер театра «Лицедеи» Анвар Либабов. Убегая от камер банкир Олег Тиньков отделывается односложными фразами: «Я человек далекий от искусства. У меня нет ожиданий. Я просто пришел». Основатель магазина Sela Аркадий Пекаревский емче всего описывает происходящее: «Ожидание этого фильма – как ожидание Нового года. И от этого хорошее настроение. Алексея я знаю, это талантливый режиссер. Здесь я общаюсь с людьми и посмотрю фильм, вокруг которого такой ажиотаж»…

Когда на сцену вышли Учитель и его творческий коллектив, зал разразился овациями…

На самом деле, почему же так? И это объясняют нам святые отцы: «Для того, чтобы невозможно было получить оправдание делавшим беззаконие перед Всевышней Правдой Божией на грядущем Страшном Суде: «… изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13, 49, 50).

И непременно исполнится все, сказанное Сыном Божиим: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 18); «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Лк. 21, 33)!

Все эти несколько длинные, но очень образные, цитаты я привожу из статей Валерия Филимонова, русского православного писателя и Ларисы Кудряшовой, русской православной поэтессы

А вот, что по тому же поводу написал на «РНЛ» Общественный уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Василий Владимирович Кухарь:

Вчера возле Мариинского театра со всей очевидностью проявилась поляризация общества – две стены впервые за два года сошлись друг с другом. «Матильда» явилась Божием попущением, посланным для объединения и консолидации русского народа, дабы он вновь явил свою мощь и силу. Многие люди именно в таком ключе воспринимают ситуацию вокруг кощунственного фильма. Я неоднократно слышал от православных мысль, что есть, за что и поблагодарить Учителя – он нас пробудил. Даже если бы не было всей этой истории, то ее стоило бы выдумать. Иначе мы постепенно погружались бы в летаргический сон.

Именно страх Божий выводил людей на молитвенные стояния против «Матильды», ибо прекрасно понимали, к чему может привести молчание. Вчера это было явлено. Признаться, я еще не до конца отошел от вчерашней эпической картины. Я подошел к Мариинскому театру к 18-00, а показ был запланирован на 19-00. Возле памятника Римскому-Корсакову уже начинали собираться на молебен. Запечатленная картинка пребывала со мной весь вечер – две стены. Вокруг богомольцев собралось полсотни журналистов. Было ощущение, что они фотографируют нас, как животных в зоопарке. Конечно, СМИ давно записали нас в мракобесов, царебожников и экстремистов. И, наконец-то журналисты воочию увидели противников «Матильды»: кто-то ложился на асфальт для красивого ракурса съемки, а кто-то, наоборот, приподнимался. Почти год СМИ рисовали картину мракобесов и «православных экстремистов». На их лицах сияла радость: наконец-то мы нашли живых мракобесов. Богомольцев окружили плотным кольцом, не отпуская в течение двух часов. Затем вокруг Мариинского театра состоялось молитвенное шествие.

Конечно, для пятимиллионного города горстка людей (50 людей) – ничтожно мало. Такое отношение петербуржцев к фильму «Матильда» — позор для города. К сожалению, так и не удалось всем вместе собраться даже на этой маленькой площадке. Журналисты окружали группы православных из 5-10 человек. Некоторые не могли протиснуться через журналистов к своим собратьям.

Как мне кажется, журналистами руководил профессиональный интерес выдать необычную картинку протеста православных. Между нами огромная пропасть. Одна сторона тщеславна и горда, считает себя элитой и богемой. Мы для журналистов мракобесное дно и Средневековье. Вчера столкнулись два противоположных полиса и началось взаимопроникновение. В глазах некоторых журналистов я заметил задумчивость, размышление и искренний интерес. Однако, судя по публикациям, редакционная политика не изменилась – по-прежнему остаются поджоги, погромы, задержания и вопрос: кто закидал фекалиями красную дорожку? Но в СМИ так и не появилось ответов на вопрос, почему православные вышли протестовать против показа «Матильды». СМИ не желают этого понимать и не могут. Людей не учили, они никогда не сталкивались с такими ситуациями. А если и сталкивались с Православием, то на уровне красоты храмов и золотых куполов. Чувствуется отношение к Православию, как к чему-то красивому, но отдаленному. И теперь им непонятно, что людей толкает на необъяснимые для них поступки и жертвенное служение. Нам было тяжело достигнуть понимания. Эта публика воспринимает православных как экстремистов. СМИ навязывали мнение, что православные – безумцы, готовые поджигать кинотеатры.

Каковы главные выводы двухлетней борьбы православных против «Матильды»? Мы не смогли добиться того, чтобы нас услышали наши сограждане, и смогли преодолеть эту глубокую пропасть. В средствах массовой информации, органах власти, экономике и культуре присутствует большинство меньшинства народа. Элита настолько оторвалась от народа, что не понимает чаяния простых людей. А мы являемся меньшинством пассивного большинства, занятого мелкими делами и суетой. Мы не смогли донести наши аргументы до сограждан и власти, чтобы было принято правильное решение. Они нас воспринимают как горстку мракобесов, которые сами не знают, что хотят, фильм не видели, а осуждают.

В фойе мы наткнулись на Учителя. Я молниеносно ему заявил: «Вы подонок». Он на мгновение замялся, но тут же взял себя в руки, улыбнулся и попытался перевести ситуацию в шутку: «А почему?» Я стал ему объяснять. Учитель был не один. Во время разговора вокруг нас стали собираться журналисты. Он начал заводиться: «Вы же фильм не смотрели! Вы же не сумасшедший? Вы же не из дурдома сбежали?» Я ему объяснил, почему считаю его подонком. В конце концов, он распсиховался и бросил фразу: «Я не буду с вами разговаривать, пока не посмотрите фильм». У меня сложилось чувство, что он сам себя уговаривает и успокаивает, пытаясь убедить себя в том, в чем сам сомневается».

Итак, «горстка мракобесов» вызвала страх у режиссёра Учителя, — заканчивает свою статью Василий Кухарь.

Прочитав всё это, я решил посмотреть в Интернете фотографии премьеры фильма в Москве, в «Октябре», и никакого страха не увидел. «Мракобесов» же, прямо как у Голгофы в Иерусалиме, мало, человек 30-ть… А те – те торжествуют победу:

Вот они собрались

В бальных платьях, сверкающих фраках,

С чёрной розой в бокале,

Золотого, как доллар Аи,

В полыханье софитов в пылающем мраке,

Наслаждаться убийством умученной Царской Семьи

Как прекрасен Песков – медовой златоуст Президента,

Как он смел и уверен,

И как на нём смокинг сидит,

А вокруг вся «элита», высокой культуры агенты,

В самом центре элиты великий Учитель стоит.

Днесь их всех единила великая мрачная тайна,

Всех их кровью связал подписанный с Дьяволом торг,

И на них сквозь кулису

Взирает отец их печальный

И в глазах его чёрных сверкает кромешный восторг…

Я их всех подкупил, эти мёртвые души

Пусть теперь они в свете горящих софитов стоят,

Срок придёт – Азазелло иллюзии счастья разрушит,

И перед ними развернётся в яростном пламени Ад…

Да, это два совершенно противоположных мира. Точнее это царство Антихриста и царство Христа. Царство Ротшильда-Троцкого-Ленина-Луначарского и царство Царя-Мученика и Святой Руси. Вот первое из них во всём своём блеске: …

Сейчас посмотрел фотографии премьеры «Матильды» в Мариинке и в «Октябре». Всё происходит именно так, как я и думал. И даже, пожалуй, интереснее. Может быть в первый раз наше общество так разительно разделилось на «мiръ», точнее «элиту мiра» и Церковь, точнее, даже на монархическую, и даже «Царебожническую» её часть.

Пока наши «Селебретис» пели панегирики Учителю, представители Русской Церкви и Русского Царства – пели тропарь Царю-Мученику:

Царства земнаго лишении-я, Узы и страдания многоразличные кротко претерпел еси, свидетельствуя о Христе даже до смерти от Жидов…

А другие рядом пели: даже до смерти от богоборцев…

Это и есть та грань, та граница, которая проходит между «Царебожниками» и обычными менее радикальными и менее фундаментальными, менее «маргинальными» и «мракобесными» православными.

В принципе и та и другая формулировка правильны. Ибо «Жиды» это и есть главные «богоборцы» — отец которых есть Дьявол…

Но борьба против «Матильды» и «Троцких» только начинается. Битва будет долгой и тяжёлой. А потому, братья и сестры, пора нам объединяться в Международное Всемирное Движение – «Православие или Смерть!», о создании которого мы сегодня и объявляем в этой статье…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Архонт Всемирного Международного Движения

«Православие или Смерть!»

Леонид Донатович Симонович-Никшич