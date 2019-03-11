Подведены результаты проверок пищевых продуктов на территории Чувашии за 2018 год

Специалистами Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области ведется планомерная работа по обеспечению безопасности продуктов питания и здоровья населения на территориях подконтрольных субъектов. Это достигается путем реализации целого комплекса мер, одной из которых является федеральный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов.

В 2018 году Управлением Россельхознадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики. Среди них проверены такие предприятия, как ООО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «Ядринский мясокомбинат», ООО «Вурнары завод СОМ», ООО «Молзавод Вурнарский», ООО «Яльчикский сыродельный завод», ООО «Агромилк», ОАО «Ядринмолоко», АО «АККОНД-Агро», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Торговый дом Юрма», ИП Шалеева О.Н.

Управление осуществляет контрольно-надзорную деятельность, в рамках которой проводится отбор проб. В 2018 году отобраны и исследованы в подведомственных Россельхознадзору лабораториях 594 пробы пищевой продукции и кормов растительного и животного происхождения. В том числе было отобрано 127 проб молочной продукции, и по результатам проведенных исследований в 21 пробе выявлена фальсификация растительными жирами. Это составляет 16,8%, в прошлом году процент фальсификации составил -14,54%.

Отметим, что в 18 случаях производителями фальсифицированных молочных продуктов (сыра, сметаны, масла сливочного) стали предприятия, расположенные в других субъектах Российской Федерации — в Московской, Брянской, Псковской, Волгоградской, Нижегородской, Ивановской областях и Пермском крае.

Например, в масле сливочном Юговского комбината молочных продуктов Пермского края неоднократно выявлялась фальсификация растительными жирами. Также фальсификация растительными жирами установлена в чувашской продукции – это ОАО «Ядринмолоко» Ядринского района и ООО «Серебряный век» Цивильского района, которые выпустили в обращение масло сладко-сливочное крестьянское, фальсифицированное растительными жирами.

В 3 пробах молочной продукции, выработанной на молокоперерабатывающем предприятии ООО «Вурнары завод СОМ», были выявлены антибиотики тетрациклиновой группы и бактерии группы кишечной палочки.

Специалистами Управления Россельхознадзора осуществлялся мониторинг качества и безопасности сырого молока на фермах и у сборщиков молока. Всего было отобрано 98 проб, и в 20 пробах (что составляет 20,4%) выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и соматические клетки.

Превышение соматических клеток в сыром молоке установлено у производителей молока ООО «ОПХ «Простор» Порецкого района, СХПК «Новый Путь» Аликовского района, СХПК им. Кирова Канашского района.

Большое внимание уделяется мониторингу качества и безопасности мяса и мясной продукции. По результатам проведенных исследований из отобранных 188 проб мяса и мясной продукции в 4 пробах выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение КМАФАнМ – это предприятия Чебоксарского района ООО ТД «Юрма» и ИП Шалеева О.Н., а также ООО «Чернышихинский мясокомбинат» Нижегородской области.

Из 33 отобранных проб рыбы в 2 пробах выявлен положительный результат по содержанию красителя «кристаллический фиолетовый» – в карпе замороженном, выловленном КФХ Григорьева Андриана Николаевича в малом водохранилище на р. Усландырка Вурнарского района.

Одновременно по системе раннего оповещения СИРАНО за 2018 год поступило 19 сообщений о выявлении специалистами других территориальных Управлений Россельхознадзора нарушений законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза производителями Чувашской Республики, а именно в продукции ООО «Молзавод Вурнарский», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Торговый дом Юрма», ООО «Мираж» Шемуршинского района, ООО «Яльчикский сыродельный завод».

По всем выявленным нарушениям специалистами Управления Россельхознадзора приняты необходимые меры. В отношении производителей Чувашской Республики проведено 14 внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой. На 12 предприятиях Чувашской Республики, выпустивших в оборот продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов, введен усиленный лабораторный контроль. Выдано 16 предписаний о прекращении/приостановлении действия декларации о соответствии на выпускаемую молочную продукцию. Для внесения сведений в Реестр вся информация направлена в Росаккредитацию.