Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский поблагодарил США за подрыв трубопровода “Северный Поток”.

Кстати, выход из строя «Северных потоков» даёт козыри Украине. Она может предложить свою ГТС в качестве альтернативы. Согласится ли Россия увеличить прокачку газа по ней, тем самым по факту спонсируя киевский режим – скоро увидим. Считаю это маловероятным. Если такое случится, украинский ЦИПСО использует это для внутренней дестабилизации России и срыва мобилизации, разгоняя зраду. Кроме того украинские власти получают рычаг давления на Берлин, требуя увеличить финансовую и военную помощь.

Подрыв «Северных потоков» серьёзно изменил геополитическую ситуацию. Теперь ответный ход за Кремлём.