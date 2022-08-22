Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, Наталья Вовк, служит в Азове

Наталья Вовк, которая является подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, служит в полку «Азов»*

Так выглядит удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан), которая, по информации ФСБ, убила Дарью Дугину. 43-летняя женщина служит в полку «Азов». Еще 13 апреля Наталью Вовк занесли на сайт «Немезида», который верифицирует и составляет списки украинских силовиков.

Подозреваемую объявят в розыск с целью выдачи РФ, сообщили правоохранительные органы.

Исполнительница убийства Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать на территорию России по поддельным документам, сообщили в правоохранительных органах.

Логично. Украинские спецслужбы наверняка догадывались что Наталья Вовк есть в базе данных ФСБ РФ, поэтому снабдили её документами оперативного прикрытия.

Интересно другое. Почему именно Дарья Дугина? Лично я впервые узнал об её существовании. А вот отец погибшей фигура знаковая. Известный философ и общественный деятель. Можно допустить что организаторы убийства были уверены что он тоже будет в заминированной машине.

Либо же второй вариант. Целью была именно Дарья. Молодая, талантливая, с активной жизненной позицией. Никакой охраны, публичная личность. Легкая цель для убийцы.

У гуанчей, аборигенов Канарских островов, был жестокий обычай. Когда хотели наказать человека, убивали всю его семью. Самого оставляли в живых. Человек всю оставшуюся жизнь мучился, понимая, что стал причиной смерти самых дорогих ему людей. Версия экзотическая, но имеет право на существование.

* запрещен в России