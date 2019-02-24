Подмосковье во власти криминальных бандформирований

Как бы это ни было прискорбно, но мы вынуждены сегодня сделать вывод о том, что все последние годы в нашем родном и прекрасном Подмосковье активно действуют бандитские формирования!

Причем, действуют на совершенно «законных основаниях»! Являясь составной частью «организованных преступных группировок», созданных матёрыми уголовниками и мошенниками!

И согласуют все свои действия с представителями «правоохранительных структур», которые, либо из коррупционных соображений активно содействуют их преступным замыслам, либо сами являются активными участниками данных криминальных бандформирований!

Подобного рода выводы редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» сделала, проведя свое собственное журналистское расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Лотошинского муниципального района Московской области Анатолия Лютенко и его отца – бывшего главы Кемеровского облисполкома, перебравшегося после развала всей угольной отрасли Кузбасса в Подмосковье в 1993-м году — тоже Анатолия Лютенко.

В настоящее время в отношении данной «семейной пары» — папаши и сына Лютенко уже идет судебный процесс по обвинению их в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они умудрились за период нахождения Анатолия Лютенко-младшего на посту главы администрации Лотошинского муниципального района обчистить его ЖКХ (а заодно – и доверившихся им инвесторов) на несколько сот миллионов рублей!

Обычно при подобного рода обвинениях мошенников немедленно берут под стражу. А эта «семейка» до сих пор свободно гуляет на воле!

Тогда меня, как журналиста и достаточно опытного эксперта-исследователя, заинтересовала вся «история жизни и деятельности» данного «неприкасаемого семейства».

И тут выяснились уникальные подробности, которые могут повергнуть в шок любого (даже самого опытного и видавшего виды) Пинкертона!

Ко мне в руки попал Документ под названием «Справка в отношении руководителя Лотошинского района Московской области, кандидата в депутаты Московской областной Думы Лютенко А.А. по округу № 3», подписанная Главным Федеральным инспектором в Московской области генерал-майором П.Андреевским еще в декабре 2001 года.

Так вот. В соответствии с данной «Справкой», которая была составлена на основе данных, полученных от официальных структур из МВД России и ФСБ России, Анатолий Анатольевич Лютенко все 90-е годы занимался криминальным бизнесом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. И даже был подозреваемым в совершении убийства!

Кроме того, гражданин Лютенко А.А. был замечен в серьезных контактах с чеченскими боевиками Шамиля Басаева. И даже лично преподнес Шамилю Басаеву в 1999-м году в Дагестане на праздновании его дня рождения золотой «шлем Шамиля»!

После чего (видимо, получив «благословение» главаря боевиков Басаева) Лютенко А.А. прибыл назад в Лотошинский район Подмосковья и быстренько избрался главой администрации этого района.

Перед этим его, правда, еще в 1994-м году объявляли в Федеральный розыск как «члена бандитского формирования» по Указу Президента России № 1226 от 14.06.1994 г. Но, он на период своего «розыска» сумел вовремя «смыться» на «лечение» в Швейцарию (и получить там, кстати, на всякий случай швейцарское гражданство). А в 1997-м годуданный Указ Президента России был отменен. И про «розыск» нашего «героя» как-то призабыли…

Ну, бывают же в жизни такие метаморфозы!

Так вот. Видимо, получив благословение Басаева, А.А.Лютенко, устроил в 2000-м году щедрую избирательную кампанию, «навешал» несчастным жителям Лотошинского района Подмосковья огромное количество «лапши на уши» и успешно избрался на пост главы администрации.

А в 2001-м году – наметился даже в Московскую областную Думу!

Но, тут произошёл облом!

Криминальный «авторитет» Лютенко не учёл, что Главным федеральным инспектором по Московской области тогда являлся настоящий боевой генерал Протоген Андреевский. И генерал-майор Андреевский выявил всю подноготную этого «кандидата», дав ему полный отлуп.

В связи с чем Лютенко-младший тихонько смирился и ушел на муниципальный уровень.

Ну, а что же Анатолий Лютенко-старший? Где он был все это время? Чем занимался?

А он тоже время зря не терял.

Получивший прекрасную закалку в Кемеровской области в общении с тамошним криминалом и завершив там свои коммерческие дела, он весь свой пыл перенес на Подмосковье. И тоже переселился в Лотошино.

И сразу начал открывать массу всякого рода фирм и фирмочек: «ООО», «АО», «ЗАО» и проч.

Всего он понаоткрывал их, аж, 20 штук!

На сегодня действующими из открытых Лютенко-старшим являются 10 структур.

В связи с этим, вполне естественно возникает вопрос: а для чего один человек открывает такое множество всякого рода фирм и фирмочек? И для чего скупает уже действующие?

У любого опытного специалиста ответ на данный вопрос возникает сразу же: для того чтобы отмывать свои «грязные деньги» или для того, чтобы собирать с действующих предприятий «дань».

Ну, а как же эту «дань» собирать-то? – Спросит читатель.

И это – тоже вполне закономерный вопрос.

Так вот. Для того, чтобы успешно осуществлять функции «сборщиков дани» и «охранников» Анатолием Лютенко-старшим были созданы сразу две «криминальные бригады» — в октябре 2002 года под названием «ВЫМПЕЛ» и в октябре 2003 года под названием «ВЫМПЕЛ-М».

И бойцы этих «бригад» стали их с сыном главными боевыми отрядами по установлению своего собственного «порядка» не только в Лотошинском муниципальном районе, но в целом ряде других подмосковных районов.

А «дела» семейство Лютенко развернуло крупномасштабные! Только из ЖКХ своего района они умудрились мошенническим способом похитить более 300 миллионов рублей. Поэтому, когда в 2013 году Анатолий Лютенко-младший вдруг неожиданно все-таки на очередных муниципальных выборах «пролетел в трубу» и «оказался за бортом» районной администрации, а к руководству районом пришла другая руководительница, решившая, наконец-то, разобраться со всей этой мошеннической компанией, отец и сын резко засуетились!Тем более, что по указанию руководства Московской области в Лотошинском районе, все-таки, начали работать следственные органы и были возбуждены уголовные дела по фактам особо крупных мошенничеств.

Но, видимо, и здесь у семейства Лютенко нашлись свои уникальные «заходы»! Потому что следствие сразу же приняло слишком уж вялый и затяжной характер. Свидетелей опрашивали весьма странным образом. Возбужденные уголовные дела то объединяли, то разъединяли. В результате чего, многие очень важные факты попросту ускользнули из поля зрения следственных органов.

А самым главным фактором, который ускользнул из поля зрения следствия стало то, что семейство Лютенко имеет своё собственное «охранное агентство», которое формально именуется как ЧОП (частное охранное предприятие) «ВЫМПЕЛ-М».

Более того. В самый разгар следствия – в октябре 2014 года этот самый ЧОП «ВЫМПЕЛ-М», учредителем которого являлся обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) Анатолий Лютенко-старший, получил обновленные «лицензии» на «охранную деятельность»! И когда дело, наконец-то, дошло до суда, оба обвиняемых фактически оказались под охраной своих боевиков из ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М». Вооруженных до зубов и имеющих право на «охрану общественного порядка» (!?) В соответствии с выданными им «лицензиями».

А кто же выдал им эти самые «лицензии»?!

И неужели те, кто выдавал эти разрешительные «лицензии» были не в курсе того, что учредитель и фактический единоличный хозяин этого самого ЧОПа признан следствием виновным в совершении особо тяжкого преступления и уже находится в стадии подготовки к суду?

Так вот. «Лицензии» ЧОПу «ВЫМПЕЛ-М» выдали: ОМВД России по Лотошинскому району Московской области, ГЛРР ОМВД России по Лотошинскому району Московской области и ЦЛРР Главного Управления Росгвардии по Московской области. И все три «лицензии» — в один день! 10 октября 2014 года. Сроком на 5 лет. До 10 октября 2019 года!

Поэтому, когда над «семейством Лютенко» начался судебный процесс, они изначально чувствовали себя весьма спокойно и вольготно. Сначала (не смотря на особую тяжесть совершенного преступления) Суд определил им в качестве меры пресечения всего лишь домашний арест. А затем, через несколько заседаний – и вовсе заменил домашний арест подпиской о невыезде.

Так что, наша чета Лютенко чувствует себя в этом весьма серьёзном судебном процессе весьма уверенно. И весьма защищенно! Потому что у них за спиной – целое «охранное агентство»!

Но, не мешало бы и нашим судебным работникам, и прокурорским сотрудникам, и следователям, которые все еще продолжают доследовать их «деяния», взглянуть на эту ситуацию несколько с иной стороны.

При наличие своей вооруженной бригады послушных исполнителей эти обвиняемые, находясь на свободе, фактически перекрывают все каналы для проведения объективного судебного следствия. Потому что ни один свидетель в суде никогда ничего не скажет ничего против обвиняемого (даже зная реальную правду), опасаясь за свою личную безопасность. Ибо, никто ему её не гарантирует! А любой сотрудник ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М» в любой момент может подойти к нему на улице поселка Лотошино, обвинить в «нарушении общественного порядка» и, на основании имеющейся у него «лицензии», отбить ему почки дубинкой. Или просто втихаря пристрелить, сославшись потом на то, что этот человек, якобы, «пытался проникнуть на закрытый объект».

Подобного рода случаев мы в своей журналистской практике встречали немало.

Именно поэтому во время заседания суда всех свидетелей вдруг одолевает недуг амнезии. И они моментально всё забывают.

Я не берусь осуждать этих простых людей. Виноваты в том отнюдь не они.

Скорее всего, виновных нам предстоит искать в тех правоохранительных структурах, которые так запросто выдавали «лицензии» на право «охраны общественного порядка» той самой организации, учредителем которой является человек, в отношении которого сегодня ведется уголовное дело по фактам совершения особо опасного преступления в составе организованной преступной группы и который уже фактически сидит на скамье подсудимых.

Тут возможны три варианта.

Либо представители этих «разрешительных правоохранительных структур» являются полными «пофигистами» и им всё равно кому выдавать подобного рода «лицензии»: бандитам, уркам, террористам или вообще – бомжам из подворотни.

Либо здесь сработал коррупционный механизм, и каждая «лицензия» была весьма прилично «смазана» хорошим денежным вознаграждением.

Либо представители данных «структур» являются сообщниками тех, кто сегодня находится в суде на скамье подсудимых, и имеют с ними какие-то «общие интересы».

В любом из этих трех случаев, конечно, следует разбираться особо.

Но, совершенно очевидно лишь одно. В подобного рода ситуации со стороны данных структур и их непосредственного руководства должна быть немедленная реакция! Которая должна состоять в том, чтобы все «лицензии» на, так называемую, «деятельность» по «охране общественного порядка» у принадлежащего обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления Анатолию Лютенко-старшему ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М» были немедленно изъяты!

Потому что именно благодаря тому, что два этих монстра имеют у себя за спиной до зубов вооруженных охранников, готовых в любой момент выполнить любое их преступное указание, они бессовестно угрожают не только свидетелям, но и потерпевшим.

И, если с кем-либо из участников данного судебного процесса случится беда или кто-то из них станет субъектом нападения «неизвестных вооруженных лиц», или попадет под прицел одного из сотрудников ЧОП «ВЫМПЕЛ-М», то привлекать за это к уголовной ответственности уже придется не только гражданина Анатолия Лютенко-старшего, но и тех должностных лиц, которые понавыдавали этим «охранникам» «лицензии» (читай – ИНДУЛЬГЕНЦИИ) на организацию криминальной деятельности в нашем Родном Подмосковье!

Поэтому советую пока не поздно серьёзно призадуматься над тем, что у них происходит,руководству ОМВД Лотошинского района Московской области, Прокуратуре Лотошинского района Московской области и Главному Управлению Росгвардии по Московской области.

Ибо, наше журналистское расследование продолжается…

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в ФСБ России, в Генеральную Прокуратуру России и в МВД России

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.