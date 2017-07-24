Подлинная цель «реновации» пятиэтажек в Москве

Разве вы её не знаете? — Третий месяцвся Москва взбудоражена новостью принудительного сноса пятиэтажных домов в столице. Москвичи себе места не находят, головы ломают – как «снег на голову», с чего бы вдруг, какова цель. Почему в Москве?

А ответ простой, на поверхности лежит – деньги, прибыль, капитал!

Как говорит наш шеф, Михал Иванович: «Время – деньги! Как говорится, когда видишь деньги — не теряй времени. Куй железо не отходя от кассы».)) (Из кинофильма «Бриллиантовая рука» 1968 г.).

Жилье в Москве очень дорого стоит. Кто занимается строительством жилья в Москве, тотполучает большую прибыль.И заметьте — хочет её получать и дальше. В «Новой же Москве», в той, которая отведена за пределами Московской кольцевой дороги (по сути дела на территории в области) жилье резко падает в цене, покупают его неохотно, прибыли там, той, что в Москве – нет! В самой Москве уже использованы все земли, что было возможно. Поэтому для получения заинтересованными лицами дальнейшей прибыли нужно –сносить пятиэтажки!И в этом случаезначения не имеет — в каком они состоянии (в аварийном или нет), хотят жильцы переезжать из хороших квартир, из уютных, зеленых, устроенных дворов в высотки или нет. Об этом их никто не спрашивает, и права на судебное рассмотрение давать не хочет.

Себестоимость строительства жилья в многоэтажных домах меньше, а прибыль от продажи получается больше. Чем больше высотка (до определенных границ), тем больше и прибыль. Например, в двадцати этажный дом можно будет засунуть жильцов из пятиэтажки, да ещё с 15-ти этажей получить прибыль. Вот и весь расчет! Надо ещё сюда к прибыли бизнесаприплюсовать «бонус» -на это дело мэрия Москвы готова выделить из бюджета города большие деньги. По «темным» откатным схемам, конечно, деньги эти придется (кому надо) вернуть назад. Но зато не надо будет тратить своих «кровных» из прибыли. Сегодня по шуму и брани, по заинтересованности в этом деле можно уже проследить примерные, будущие «откатные схемы движения денег» и лиц в них задействованных.

Как всё красиво придумано и главное, всё по закону получится. А закон под это дело обязательно какой надо напишут. Будет тут иприход денег – и расход. И «волки – сыты», и «овцы – целы». А то, что ещё бОльшая толкотня от «реновации переуплотнения» в Москве будет, так это ваши проблемы.

А Конституция? – Да, что вы, в самом деле! Какая конституция. Кто её знает, кто её читает. Вы разве не знаете, что в России полагается за чтение Конституции?

Попробуйте, ка почитать Конституцию в публичном месте.

Закон-дышло! — Вот, вам конституция! А закон, какой надо такой и будет написан, и всеего подпишут. Депутаты – в России свои «списочные». Партии – тоже свои за счет бюджета (налогоплательщиков) содержатся. Какие надо, такие законы — Деньги и сделают.

В России не демократия, а всецело власть капитала!

Вы господа-товарищи будучи в СССР не учили политэкономию Карла Маркса, потому и не видите сегодня происходящего.

…«Капитал избегает шума и брани, и отличается боязливой натурой.- Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капиталсогласен на всякое применение, при20% он становится смелым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы и под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому». («Капитал», К. Маркс).

А главное, ведь и продолжение и конец власти капитала проходили в 1917 …

Власть капитала состоит в том, что он ради прибыли готов не только сломать себе шею, но и всем другим тоже. (Снести не аварийные пятиэтажки вместе с их жильцами, снести Конституцию вместе с коррумпированной властью, которая ради выгоды культивирует власть капитала). Капитал слеп, и не знает «родства».

«Деньги хорошие слуги, но плохие управители».

Владимир Гарматюк

Россия. Г. Вологда