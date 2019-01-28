Почетный архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор выступил в поддержку УПЦ

Иерархи Православной Церкви Чешских земель и Словакии выступили против раскола на Украине. Об этом заявил почетный архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, — передает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что патриархи Константинопольский Варфоломей и Московский Кирилл вскоре смогут начать решать украинский вопрос на основе взаимного понимания.

Митрополит Христофор «горько сожалеет» по поводу обострения отношений между Русской Православной Церковью и Фанаром, которое может крайне негативно отразиться на мировом Православии. Он также отметил, что это не способствует достижению мира на Украине.

Архиепископ рассказал о переселенцах из западных областей Украины, за счет которых увеличивается число прихожан Православной Церкви Чешских земель и Словакии. По его словам, поток приезжих с Украины увеличился с началом кризиса в 2014 году, причем граждане, обеспокоенные перспективой ухудшения ситуации в стране, переезжают в Чехию и Словакию целыми семьями.

В 2018 году синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом из-за несогласия с его действиями на Украине. В январе Константинопольский Патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии новой украинской церкви, созданной по инициативе светских властей из двух раскольнических структур. После создания Православной церкви Украины, которая пользуется поддержкой государства и украинских националистов, прихожане и священники УПЦ стали испытывать на себе давление. В частности, каноническую Украинскую Церковь заставляют изменить название, священники становятся фигурантами уголовных дел, а храмы подвергаются захватам радикалов.