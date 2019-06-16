ПОЧЕМУ ЗАКОНЫ НЕ НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ, ЭКОНОМИКЕ, СТРАНЕ?

ПОЧЕМУ ЗАКОНЫ, УБЕЖДЁН, НЕ НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ, ЭКОНОМИКЕ, СТРАНЕ?

КРИК ДУШИ, ОБРАЩЁННЫЙ К СОГРАЖДАНАМ

Открытое письмо

Гражданам России из общественных организаций, СМИ, НИИ, вузов и т.д. (по списку)

Гражданам России из Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

Гражданам России из Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Гражданам России из Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ

Гражданину России Сергееву А.М. и другим гражданам России из Российской академии наук

Гражданину России Фадееву В. А. и другим гражданам России из Общественной палаты РФ

Гражданам России из законодательных собраний и других госорганов субъектов РФ

Гражданам России Зорькину В.Д., Хохряковой О.С. Лебедеву В.М., Чайке Ю.Я., Москальковой Т.Н. и другим гражданам России из Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Генпрокуратуры РФ и аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ

Гражданам России Путину В.В., Володину В.В., Матвиенко В.И., Медведеву Д.А., Голиковой Т.А., Топилину М.А., Орешкину М.С., Малкову П.В. и другим гражданам России из Администрации Президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, Правительства РФ, Минтруда России, Минэкономразвития РФ и Росстата

от Гречишникова Леонида Васильевича (экономист по труду)

Почему настоящее письмо (см. выше его подзаголовок) – это крик души? Потому что многие годы добиваюсь решения весьма болезненных для людей, для страны проблем, созданных, убеждён, высшей властью, но, увы.

В ответ на обращения к высшим и другим госорганам идут отписки (в которых нет ответа ПО СУЩЕСТВУ поставленных в обращениях вопросов, конкретных предложений и их обоснований) и сообщения о прекращении переписки с автором обращений.

Что, убеждён, — прямое нарушение Закона о работе с обращениями (ст. 5 и 10) и Конституции РФ (ст. 33 – о праве граждан на обращение в госорганы).

А другие адресаты моих обращений — общественные организации, СМИ, НИИ, вузы и т.д. (см. выше) — даже не отвечают на них. Или идут отписки. За редчайшими исключениями.

Вот и подумал: может быть, на крик души-то граждане России откликнутся? «Встанут плечом к плечу» и будут активно добиваться решения созданных властью проблем.

Независимо от того, заняты граждане России в экономике или нет и где работают: на заводе, в профсоюзной или в другой общественной организации, в СМИ, РАН, НИИ, вузе, Общественной палате РФ, в Совете при Президенте РФ, в федеральном госоргане, госоргане субъекта РФ и т.д.

Далее — примеры конкретных, не полезных, мягко говоря, федеральных законов и других решений высшей власти в области труда и занятости (они — по трудовому профилю автора этих строк). Эти не конституционные, убеждён, решения десятилетиями «работают»:

1) на ухудшение трудового потенциала, человеческого капитала России, главного экономического ресурса общества, а, значит, — и на ухудшение всей экономики страны.

Хотя люди труда, специалисты и рабочие с их знаниями, умениями и навыками – это же главное богатство общества. Говоря образно, они как атланты держат страну на своих плечах. Чем «слабее атланты», тем хуже экономика страны, тем ниже уровень жизни в ней, тем хуже содержание нетрудоспособных членов общества, тем хуже обороноспособность страны и т.д. и т.д.

Специалисты констатируют: рабочая сила в России всё меньше отвечает требованиям рынка труда. Вот мнение экс-министра экономического развития РФ Белоусова А.Р. («АИФ», № 22, 2014, стр. 20): «Кроме того, наблюдается резкое падение качества человеческого капитала»;

2) на бедность, на массовую малообеспеченность соотечественников,

3) на просто-таки зашкаливающее расслоение общества по уровню доходов,

4) на громадную преступность.

В настоящем письме об этом — по возможности коротко. Подробнее – в моих открытых письмах и т.п., озаглавленных: «ЗАКОНЫ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РОССИИ?», «БЕДНОСТЬ ОТ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ?», «ЗАРПЛАТА БОЛЬШЕ, НО МЕНЬШЕ К ОЦЕНКЕ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГАМ, ВРАЧАМ И Т.Д.», «КТО ЖЕ ДОЛЖЕН УЙТИ ИЗ ПРОФЕССИИ?» и др.

Обычной почтой открытые письма отправляются главе государства, Госдуме, Совету Федерации, Правительству РФ (далее – ПРФ), Минтруду России, Минэкономразвития РФ, Росстату, Конституционному Суду РФ (далее – КС), Верховному Суду РФ, Генпрокуратуре РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ (далее – УПЧ), Советам при Президенте РФ и при УПЧ, Российской академии наук и Общественной палате РФ. Другим адресатам (см. стр. 1) – электронной. Письма эти и т.п. есть в интернете.

Самый наглядный пример не полезных, убеждён, законов в области труда и занятости – это, пожалуй, федеральные законы о «МРОТ» (почему в кавычках – несколько ниже). Ими Госдума, Совет Федерации, ПРФ и т.д. десятилетиями внедряют «зарплату», «вознаграждение за труд» (почему в кавычках – ниже), которые даже меньше прожиточного минимума (далее – ПМ).

То есть, (!) МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда (см. разъяснение Росстата, что такое ПМ). Меньше минимально необходимого даже хотя бы для СОХРАНЕНИЯ их здоровья и трудоспособности. Что уж говорить об их УЛУЧШЕНИИ, РАЗВИТИИ. Что так необходимо людям, экономике, обществу, стране.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 133), минимальная зарплата «…не может быть ниже прожиточного минимума…». А, согласно Законам о «МРОТ», минимальная зарплата не только может, но и ДОЛЖНА БЫТЬ меньше ПМ. Как это?!

Законами о «МРОТ» хозяйствующим субъектам как бы говорится: «отстёгивайте – отстёгивайте» рабочим и специалистам за их труд (слова «платите», «вознаграждайте за труд» здесь не подходят) меньше ПМ. Бог с ними, с их здоровьем и трудоспособностью, с человеческим капиталом страны, с её экономикой и т.д. Поддаётся ли это осмыслению?

Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают»: в России «зарплата» меньше ПМ – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 05.05.17 г., полоса 4). А у многих других сограждан «зарплата» хоть и больше ПМ, но, убеждён, тоже в кавычках, тоже недопустимо низкая, экономически необоснованная. Поскольку определена исходя из недопустимо низкого, экономически необоснованного, «МРОТ».

С 1 мая 2018 г. Законом от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ МРОТ увеличен до ПМ. Казалось бы, проблема решена. Но, увы. Ведь увеличен-то МРОТ до ОФИЦИАЛЬНОГО ПМ. А официальный «ПМ» (тоже в кавычках), по расчётам независимых экспертов, занижен В РАЗЫ.

То есть, нынешний «МРОТ» по-прежнему меньше ПМ. Меньше настоящего ПМ. Меньше ПМ без кавычек. Он по-прежнему меньше минимально необходимого даже хотя бы для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. Поэтому и Закон № 41-ФЗ (см. предыдущий абзац), убеждён, тоже никак нельзя отнести к полезным законам.

Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТ», говоря образно, «бьют» не только по самым низкооплачиваемым людям труда. Ведь МРОТ – это, говоря образно, «фундамент» всей системы оплаты труда. И если «МРОТ» — в кавычках, то в кавычках и «зарплаты», которые определены исходя из «МРОТа» в кавычках.

Теперь поподробнее о том, почему в данном случае «МРОТ», «зарплату», «вознаграждение за труд» от высшей власти следует, убеждён, брать в кавычки.

Труд (как процесс) – это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии человека. РАСХОДОВАНИЕ самого человека – носителя этой энергии. Когда человек работает, — он РАСХОДУЕТСЯ.

И, значит, люди труда должны постоянно ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ, ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ (об этом, в частности, — в учебниках по экономике труда). Для их восстановления, воспроизводства надо много чего. Но прежде всего – достаточная, экономически обоснованная, зарплата.

Её должно хватать не только на поесть-попить, одеться-обуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.д. и т.п. Но и на поддержание и повышение профессионального уровня. На содержание семьи, иждивенцев. Люди труда не могут ведь, к примеру, сами есть, а ребёнку не давать.

Если «МРОТ», «зарплаты», «вознаграждения за труд» на всё это не хватает, то люди труда из-за этого деградируют, деквалифицируются. Это такая же реальность, как смена дня и ночи.

Если люди труда получают за труд меньше НЕОБХОДИМОГО для их воспроизводства, восстановления, то получаемое за труд — это не МРОТ, не зарплата, не вознаграждение за труд. Ведь НАЗНАЧЕНИЕ настоящих-то МРОТ, зарплаты, вознаграждения за труд – это как раз воспроизводство, восстановление людей труда.

А воспроизвести, восстановить людей труда на «МРОТ» («зарплату», «вознаграждение за труд») от высшей власти невозможно. Они ведь меньше настоящего ПМ, меньше минимально необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда.

Ещё раз. МРОТ (зарплата, вознаграждение за труд) из Законов о «МРОТ» – это не МРОТ (не зарплата, не вознаграждение за труд). Хотя, согласно Законам о «МРОТ», и являются таковыми.

Это как если бы назвать карандаш гвоздём. Назвать-то можно. Но прибить доску карандашом (названным гвоздём) нельзя. Так же как нельзя воспроизводить, восстанавливать людей труда («прибивать доску») на «МРОТ» («зарплату», «вознаграждение за труд») от высшей власти.

Поэтому, убеждён, цифры из Законов о «МРОТ» надо называть не МРОТом (не зарплатой, не вознаграждением за труд), а как-то иначе. К примеру, — «пособием по труду» или «пособием за труд». Как-то так.

И, конечно же, убеждён, такое «пособие» — строго вразрез и с Конституцией РФ. В частности, — с её статьёй 37. Требующей ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд.

Ведь зарплата и вознаграждение за труд – это одно и то же (см. Трудовой кодекс РФ, ст. 129). И раз «МРОТ» от власти – это, как показано выше, не зарплата, то это и не вознаграждение за труд. Чего прямо требует Конституция РФ.

Вразрез российский «МРОТ» (в кавычках) и со статьёй 7 Конституции РФ. Ведь этой статьёй государству, высшей власти предписывается создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека.

А «МРОТ» от власти (который меньше ПМ, меньше минимально необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда) – это, убеждён, конечно же, условие для СТРОГО ОБРАТНОГО.

Немного о том, почему «МРОТ», «зарплата», «вознаграждение за труд» от власти, убеждён, неприемлемы для экономики СТРАНЫ.

Ведь главная задача экономики страны – это получать от ресурсов страны наибольший полезный результат. В виде всякого рода благ. Материальных и не материальных. А главный экономический ресурс страны – это специалисты и рабочие, человеческий капитал.

А раз так, то понятно, что для надлежащего развития экономики страны федеральные законы и т.п. должны работать на УЛУЧШЕНИЕ здоровья и трудоспособности людей труда — главного экономического ресурса страны.

Законы же о «МРОТ» и другие подобные решения высшей власти (о которых – ниже) «работают», убеждён, не на улучшение, а на УХУДШЕНИЕ здоровья и трудоспособности людей труда. А, значит, — и на ухудшение всей экономики.

Раз из-за Законов о «МРОТ» и других подобных решений власти (о чём – ниже) здоровье и трудоспособность людей труда ухудшаются, то из-за этого у них меньшая производительность труда, из-за этого меньшая эффективность экономики страны, меньшие инвестиции и хуже всё остальное из этого вытекающее.

Далее. Весьма не полезные, мягко говоря, решения власти – это, убеждён, и постановления ПРФ о «ПМ». О заниженности официального «ПМ» уже сказано выше (см. стр. 3, абз. 2 и 3).

«ПМ» (в кавычках») из этих постановлений, убеждён, тоже своему назначению не отвечает. Как и «МРОТ» от высшей власти. Это, убеждён, говоря образно, ещё один «карандаш», названный властью «гвоздём», которым нельзя «прибить доску».

Ведь прожиточным минимумом-то названо в этих постановлениях то, на что, согласно расчётам независимых экспертов, прожить нельзя («прибить доску»). Со всем вытекающим из этого отрицательным. Для людей, для экономики, для общества, для страны в целом.

Вот как оценивает нынешний официальный «ПМ» заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук В. Н. Бобков («АИФ», 2018 г., № 14, стр. 4): «Если всё это учесть, прожиточный минимум получится в 2,5-3 раза больше нынешнего, то есть 25-30 тыс. руб.». (Официальный «ПМ» на 01.01.19 г. – 11280 руб.)

А вот цитата из доклада УПЧ («Российская газета» от 11.06.19 г.): «…по мнению экспертов, с учетом положений Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах МРОТ должен составлять 22-25 тыс. руб.».

Если «ПМ» занижен, то занижен и «МРОТ», который увеличен до заниженного «ПМ». О какой полезности постановлений ПРФ о «ПМ» можно в этом случае говорить?!

Если бы этими постановлениями ПРФ утверждался ПМ, достаточный для того, чтобы можно было прожить, то и МРОТ был бы достаточным, экономически обоснованным. И не «работал» бы против экономики, на острейшие проблемы страны (см. стр. 2, абз. 1-7).

Постановления ПРФ о «ПМ» — это тоже одна из причин и того, что труд в России НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ. Вразрез с Конституцией РФ. С её статьёй 37, требующей ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд. Из этого следует, убеждён, что постановления ПРФ о «ПМ» — тоже не конституционны. Как и Законы о «МРОТ».

Не конституционны, убеждён, постановления ПРФ о «ПМ» и потому, что они, явно противоречат и статье 7 Конституции РФ. Предписывающей государству, высшей власти создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека. Если на «ПМ» прожить нельзя, то такой «ПМ» от власти — это условие для чего? Ответ понятен.

Далее. Безусловно не полезны, убеждён, и постановления ПРФ о размере «пособия по безработице». Тоже – в кавычках, поскольку это «пособие», как и «МРОТ» и «ПМ» от власти, тоже не отвечает своему НАЗНАЧЕНИЮ.

«Пособие» это, говоря образно, – это ещё один «карандаш», названный властью «гвоздём». Которым нельзя «прибить доску» — защитить от безработицы. Чего, убеждён, прямо требует Конституция РФ (ст. 37).

Назначение настоящего, без кавычек, пособия по безработице – предоставить временный источник средств к существованию. См., в частности, постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 1997 г. № 20-П.

Но существовать на «пособие по безработице» от власти, а, значит, — и защитить им от безработицы, чего, убеждён, прямо требует Конституция РФ (ст. 37), нельзя. Постановления ПРФ о «пособии по безработице», убеждён, тоже «работают» на ухудшение человеческого капитала России, против экономики, на острейшие проблемы страны (см. стр. 2, абз. 1-7).

Это особенно хорошо видно на примере «минимального пособия по безработице» (в кавычках) от власти. В 2013 году (более поздними данными не располагаю) «минимальное пособие» получала почти половина безработных граждан. Ранее – до двух третей.

Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2018 г. № 1375 г. минимальное пособие по безработице установлено на 2019 год в размере 1500 руб. А ранее оно было — 850 руб. и намного меньше.

1500 руб. — это лишь 13% даже от официального, сильно заниженного, «ПМ» от власти (на 01.01.19 г. – 11280 руб.). В расчёте на день – 50 руб. (1500:30). Примерно на оплату одной поездки в общественном транспорте. А надо ведь ещё есть, пить, оплачивать жилище, коммунальные услуги и т.д. и т.п. А 850 руб. «пособия по безработице» к 11280 руб. – это и вовсе 8%. И т.д.

Могут ли быть хоть какие-то сомнения в том, что существовать на такое «пособие» нельзя? Что это «пособие» от власти не отвечает назначению настоящего пособия по безработице? Что этим «пособием» в кавычках нельзя защитить от безработицы?

Что такое «пособие» — это, убеждён, прямое и явное нарушение Конституции РФ (ст. 37)? А также – и её статьи 7? Обязывающей государство, высшую власть создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека.

Следует сказать, что возможность участия безработных граждан в оплачиваемых общественных работах предоставляется далеко не всегда.

Люди труда должны выходить из периода безработицы в трудоспособном состоянии. Это — в интересах людей, экономики страны, общества, страны в целом. А при «пособии по безработице» от власти, которого, к примеру, в расчёте на день хватает лишь на оплату одной поездки в общественном транспорте и более ни на что, сохранять, а тем более развивать, трудоспособность, убеждён, конечно же, нельзя.

Далее. Неполезен, убеждён, и Закон о занятости. Вот в какой части (в контексте настоящего открытого письма). Статья 2 этого Закона (суть) относит к занятым (то есть, — к имеющим заработок) (!) ВСЕХ заключивших трудовой договор.

Но ведь часть заключивших трудовой договор (числящихся в штате организации) могут подолгу и не иметь заработка (средств к существованию). Жене автора этих строк зарплату не платили много месяцев. Как же это можно относить к занятым не имеющих заработка, средств к существованию?!

Это тем более неприемлемо, что большая часть людей труда в России, как говорят, «живут от зарплаты до зарплаты». По данным Высшей школы экономики, — это более половины занятых в экономике, почти 52% (газета «Коммерсантъ» №154 от 28.08.2018, стр. 2).

Занятые в экономике (суть) – это те, у кого есть ДОХОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. То есть, — те, у кого есть 1) занятие (работа) и 2) доход от него (заработок).

Если же у них нет работы и заработка или хотя бы чего-то одного из них (к примеру, работа есть, но нет заработка, зарплату не платят), то, значит, убеждён, их нельзя считать занятыми. И надо защищать их от безработицы пособием по безработице. Как того, убеждён, требует Конституция РФ (ст. 37).

Законом же о занятости людям труда как бы говорится: значения не имеет, что у вас нет заработка. Важно то, что мы считаем, что вы заняты. И защищать вас от безработицы не надо.

И под то, что НЕ ИМЕЮЩИЕ заработка ЗАНЯТЫ, в Законе о занятости подведено «обоснование» (тоже в кавычках, поскольку оно, убеждён, явно несостоятельное). «Обоснование» — в виде определения занятости. В котором (ст. 1) говорится, что занятость приносит заработок (!) КАК ПРАВИЛО. Не всегда, а как правило.

То есть, это «определение», убеждён, просто-таки подталкивает к тому, чтобы относить к занятым в экономике и тех, у кого нет заработка. Подталкивает к тому, чтобы не защищать их от безработицы пособием по безработице.

Убеждён, — опять-таки вразрез с Конституцией РФ. И не только в части конституционного (ст. 37) права человека на защиту от безработицы. Но и в части предписанной высшей власти обязанности создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека (ст. 7).

Ничего себе «логика»: раз ты заключил трудовой договор, значит, ты занят. Такой «логикой», говоря образно, телега ставится перед лошадью. Точнее: есть только телега (трудовой договор), а лошади (занятости, заработка) нет. Какая может быть занятость БЕЗ ЗАРАБОТКА, СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ?! Даже и при наличии трудового договора?!

Трудовой договор-то ведь (как таковой) «на хлеб не намажешь». Чтобы иметь «намазанный хлеб» и всё остальное для жизни необходим заработок. И занятость в экономике имеет место быть, убеждён, только при наличии заработка.

Далее. Неполезен, убеждён, и Трудовой кодекс РФ (далее – ТК). Вот в какой части (в контексте настоящего открытого письма). В нём (ст. 209) рабочее место (одно из основополагающих понятий в области труда и занятости) сведено лишь к месту КАК ТАКОВОМУ. К какому то пространству.

Но ведь иметь рабочее место и быть занятым в экономике – это одно и то же. И значит: чтобы иметь рабочее место (быть занятым в экономике), надо иметь не только место как таковое, но также работу, заработок и т.д.

То есть, определение рабочего места из ТК (в унисон с определением занятости из Закона о занятости) как бы говорит: чтобы иметь рабочее место (быть занятым в экономике), работы и (или) заработка не требуется. Для этого достаточно лишь места как такового.

Из этого определения рабочего места из ТК тоже вытекает, что защищать от безработицы людей труда, не имеющих работы и (или) заработка, не надо. Что высшая власть и делает.

И в отношении тех людей труда, кому подолгу не платят зарплату. И тех, кто отправлен администрацией организации в неоплачиваемый «отпуск». Который, конечно же, — никакой не отпуск. И в том числе — не отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК). А самая настоящая безработица.

Поэтому определение рабочего места из ТК, так же как и определение занятости из Закона о занятости, убеждён, тоже следует считать противоречащим Конституции РФ. Которая (ст. 37) требует защищать от безработицы. И которая (ст. 7) обязывает высшую власть создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИТИЯ человека.

Изложенное выше даёт, думается, основания, говорить о длящейся десятилетия, говоря образно, «атаке» на человеческий капитал страны, на её экономику. Даёт основания говорить о «работе» решений высшей власти на острейшие проблемы страны (см. стр. 2, абз. 1-7). Несмотря на очевидную, убеждён, неприемлемость этого. Для людей, для экономики, для общества, для страны.

Почему же это возможно-то? Что высшей властью десятилетиями принимаются и реализуются не полезные, мягко говоря, неконституционные, убеждён, решения (примеры чего — выше)?

Может быть, причина этого в недостаточной осведомлённости авторов этих решений в вопросах труда и занятости? Вряд ли.

Вот, к примеру, что сказал о «МРОТ» один из главных в федеральных госорганах «зарплатчиков», министр труда Топилин М.А. (в 2012 году, на правительственном часе в Госдуме): «Платить МРОТ ниже прожиточного минимума — это нонсенс». (См. об этом в интернете.) Нонсенс, согласно словарю, — это бессмыслица, глупость, нелепость.

Но если во власти это понимают, то как же тогда можно объяснить то, что высшая власть тем не менее принимает и реализует не полезные для людей, для экономики, для общества решения? Десятилетиями? Ответ на этот вопрос заключён, думается, в ответе на такой вопрос. А кому ВЫГОДНЫ эти решения?

При поиске ответа на этот вопрос следует учитывать следующее. Чем меньше «МРОТ», чем меньше зарплаты педагогов, врачей, учёных и других подобных бюджетников, чем меньше пособие по безработице, чем меньше получающих пособие по безработице, тем больше средств из бюджетов различного уровня может быть направлено на содержание госаппарата.

Из «АИФ» (№ 44, 2012, стр. 1): «Оказывается, наш госаппарат поглощает немыслимое количество денег – 40% от ВВП. По сути, он отъедает их у народа…».

Из «АИФ» же (№ 29, 2016, стр. 12): «С 2013 г. зарплата депутатов возросла более чем в три раза и составляет ныне 400 тыс. руб…А есть ещё ежеквартальные премии 60-80 тыс. руб…».

Из «АИФ» же (№ 1-2, 2018, стр. 12, «Доходное место»): среднемесячная зарплата Председателя Банка России – 2,25 млн. руб., Министра финансов России – 1, 73 млн. и т.д.

А почему это возможно? Что высшей властью принимаются решения, которые, убеждён, отнюдь не выгодны для общества? Потому, убеждён, что она по сути бесконтрольна.

Она, в частности, вывела себя (полностью или частично) и из-под контроля главных в системе власти контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека – КС, прокуратуры и УПЧ. Прямо Законами о них.

Вот что, к примеру, отвечают Зорькин В.Д. и другие судьи КС на поставленные перед ними вопросы о нарушении решениями высшей власти Конституции РФ, прав человека: «…разрешение поставленных заявителем вопросов Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно». Это — из Определения КС от 22.03.12 г. № 402-0-0 (есть в интернете). Вот так.

Таков же смысл ответов на эти вопросы, поставленные и в обращениях в Генпрокуратуру РФ, к Чайке Ю.Я.: прокуратура-де не уполномочена надзирать за соблюдением Конституции, прав человека высшими госорганами.

А Законом об УПЧ (ст. 16) ему запрещено ДАЖЕ РАССМАТРИВАТЬ жалобы на решения Госдумы, Совета Федерации и законодательных органов субъектов РФ. То есть: как только увидел, что жалоба на нарушение их решениями прав человека, так сразу же, говоря образно, «выброси жалобу на это в корзину для бумаг». Не вздумай-де её рассматривать.

В обращениях к Зорькину В.Д., Чайке Ю.Я. и Москальковой Т.Н. (и к её предшественнице Памфиловой Э.А.) поставлен вопрос о необходимости добиваться исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ. Чтобы возглавляемые ими госорганы контролировали соблюдение Конституции РФ, прав человека и высшими госорганами.

Увы. Судя по их реакции на постановку этого вопроса, там считают, что исправлять Законы о КС, прокуратуре и УПЧ не надо. Как будто высшие госорганы не нарушают Конституцию РФ, права человека (примеры чего приведены выше.)

Как тут не вспомнить вот эти, очень правильные, слова УПЧ Москальковой Т.Н. («Российская газета» от 17.05.17 г., стр. 3): «Уполномоченный, думаю, не имеет права на «страусиную политику». От того, что ты сделаешь вид, что проблемы не существует, она никуда не денется…».

Но бесконтрольность высшей власти – это НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ причина того, что ею принимаются не полезные для общества решения (примеры чего – выше). ПЕРВОПРИЧИНА же бесконтрольности высшей власти заключена, убеждён, в том, что в России нет по сути ГРАЖДАНСКОГО общества.

В гражданском обществе ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ его часть АКТИВНО участвует в формировании общественных порядков, в организации власти в нём. Такое общество в состоянии контролировать высшую власть. Противостоять её произволу.

Можно ли представить, чтобы, к примеру, швейцарцы допустили, внедрение властью «зарплаты», которая меньше минимально необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда?! Что десятилетиями, убеждён, делает власть в России.

А мы, члены российского общества, допускаем внедрение властью такой «зарплаты» и многое другое, чего допускать нельзя. Десятилетиями. Почему? Потому, думается, прежде всего, что мы, члены общества (в массе, от домохозяек до академиков), – СОЦИАЛЬНО ПАССИВНЫЕ.

Вот ходовые формулы социально пассивного сознания. Пусть кто-то другой исправляет общественные порядки, а я «посижу дома». Или. От меня всё равно ничего не зависит. Или. Проголосую-ка я за действующую власть, а то как бы хуже не было. И т.д. и т.п. А ведь как думаем, так и действуем (бездействуем).

Первопричина того, как, мягко говоря, не лучшим образом, организована жизнь российского общества, коренится, убеждён, прежде всего именно в нашем, членов общества, социально пассивном сознании. Наше сознание — это первопричина и того, как организована власть в нём.

И того, что в России над действующей властью по сути нет ныне такого контролёра как РЕАЛЬНАЯ оппозиция. Которая, говоря образно, как коршун кружит над действующей властью, ждёт-не дождётся её «проколов» и готова «хоть сегодня» взять власть в свои руки.

И того, что в России нет, убеждён, должного взаимоконтроля ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. И того, что в России нет, убеждён, достаточно независимой судебной системы.

И того, что для высшей власти не составило труда вывести себя из-под контроля (полностью или частично) главных в системе власти контролёров за соблюдением Конституции РФ, прав человека: КС, прокуратуры и УПЧ (о чём — выше). И т.д. и т.п.

С учётом изложенного выше необходимо, думается, сделать следующее. В интересах людей, экономики, общества, страны.

Разработать и реализовывать (в качестве САМОЙ ГЛАВНОЙ) программу под таким примерным названием: «Формирование ГРАЖДАНСКОГО общества в России».

Центральное место в этой программе – меры по проблеме МАССОВОГО СОЦИАЛЬНО ПАССИВНОГО СОЗНАНИЯ.

Необходимо, в частности, «поставить на поток» подготовку для самой широкой аудитории правдивой и легко читаемой информации. Найти пути её доведения до членов общества и способы заинтересовать их вчитаться в неё.

И первое, что, думается, должно впитать в себя сознание ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ части общества, — это неприемлемость 1) социальной пассивности, 2) бесконтрольности власти, необоснованной её организации и 3) неконституционного способа смены власти (от иного подавляющей части общества, убеждён, мало не покажется).

Да, для сколь-нибудь существенного решения проблемы массового сознания требуются годы и годы. Но тем более максимально возможную активизацию работы над этой проблемой нельзя откладывать, говоря образно, «ни на секунду».

Разработать и реализовать программу кардинального улучшения организации власти в стране. В качестве одной из самых приоритетных. Направленную прежде всего на решение проблемы бесконтрольности высших госорганов.

Это, убеждён, — в глубинных интересах и самой власти. Ведь власть, которая толком не контролируется, которой толком не сопротивляются, обычно деградирует и рушится. Раньше или позже. Пример – КПСС.

Исправить (в частности) законы о КС, прокуратуре и УПЧ. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. Возложить на них полный контроль за соблюдением Конституции, прав человека и высшими госорганами.

Обязать КС принимать к производству жалобы на нарушение Конституции, прав человека не от ограниченного круга лиц (см., в частности, ст. 96 Закона о КС), а от всех членов общества (независимо от того, говоря образно, «ударили» по ним непосредственно не конституционные решения власти или нет).

Более того, следует установить, что КС, прокуратура и УПЧ всячески СТИМУЛИРУЮТ (таким-то и таким-то образом) жалобы к ним на нарушение Конституции, прав человека, включая нарушение их высшими госорганами. А как же?! Речь-то – о нарушении ОСНОВНОГО закона страны, прав человека (согласно Конституции РФ, ст. 2 – ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ)!

А КС, Генпрокуратуре РФ и УПЧ необходимо добиваться такого исправления Законов о КС, прокуратуре и УПЧ.

Высшие госорганы, в частности, обязательно должны быть поставлены высшей властью под контроль КС, прокуратуры и УПЧ. Если главный приоритет высших госорганов – интересы общества. А не собственное благополучие.

Исправить решения высшей власти в области труда и занятости, о которых в настоящем открытом письме. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Ущерб, который нанесён этими неконституционными, убеждён, решениями конкретным рабочим и специалистам, человеческому капиталу, главному экономическому ресурсу общества, экономике, стране восполнить, конечно же, нельзя. Но надо хотя бы остановить его нанесение.

Для чего:

4.1. Увеличить официальный «ПМ» до настоящего, отвечающего своему назначению, ПМ. На который можно прожить.

4.2. Увеличить нынешний «МРОТ» до настоящего, отвечающего своему назначению, МРОТ. Чтобы МРОТ и обусловленные им зарплаты, вознаграждение за труд были достаточны для воспроизводства здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов – человеческого капитала страны, главного экономического ресурса общества.

4.3. Намного увеличить «пособие по безработице» (не только минимальное). По крайней мере, — для тех безработных граждан, кому не предоставлена возможность участвовать в достаточно высоко оплачиваемых общественных работах.

4.4. Защищать от безработицы, платить пособие (как того, убеждён, требует Конституция РФ, ст. 37) тем рабочим и специалистам, которые отправлены администрацией организаций в длительный «неоплачиваемый отпуск» (который не отпуск, а безработица), и тем, кому подолгу не платят за работу, чей труд НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ (вразрез с Конституцией РФ, ст. 37).

С последующим возмещением (пусть и не сразу) этими организациями бюджетных расходов на выплату этим, фактически безработным, гражданам пособия по безработице и т.п.

4.5. Закрепить в Законе о занятости определение занятости в экономике (занятости экономической деятельностью). Из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что заработок – это НЕОБХОДИМОЕ условие занятости в экономике, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ.

4.6. Закрепить в Законе о занятости и в ТК определение понятия «рабочее место», обеспечивающего занятость в экономике. Из которого ОДНОЗНАЧНО вытекало бы, что без работы и (или) заработка рабочего места НЕ БЫВАЕТ.

Профильный НИИ – НИИ труда и социального страхования ещё в 2003 году (в начале века) сообщил Минздравсоцразвития России о принципиальном согласии с определением рабочего места, предложенным автором этих строк.

Законопроект, в котором, в частности, содержится определение рабочего места, и пояснительная записка к законопроекту, главе государства, Госдуме, Совету Федерации, ПРФ и другим госорганам направлены.

4.7. Внести в федеральные законы и в другие документы госорганов изменения и дополнения, которые вытекают из предложенного выше.

Уважаемые ГРАЖДАНЕ РОССИИ! Давайте побыстрее двигаться к социальной активности. Преодолевать взаимное отчуждение, обретать навыки самоорганизации и т.п. Это в наших общих интересах. Это НЕОБХОДИМО и для того, чтобы власть на деле была под контролем НАРОДА — единственного (согласно Конституции РФ, ст. 3) источника власти в России.

Николай Алексеевич Некрасов: «Не может сын глядеть спокойно/ На горе матери родной,/ Не будет гражданин достойный/ К отчизне холоден душой,».

Отчизна – это прежде всего соотечественники. Которые были. Которые есть. Которые будут.

Был бы признателен гражданам России — адресатам настоящего письма (см. стр. 1) за ответ ПО СУЩЕСТВУ поставленных в нём вопросов, содержащихся в нём предложений и их обоснований. За ответ о принятых по ним решениях.

А также — за подсказ: что конкретно следует ныне предпринять для решения весьма болезненных для людей, для страны проблем, созданных, убеждён, высшей властью (о которых в настоящем письме).

Гречишников Л.В.

13.06.19 г.