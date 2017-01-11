Почему нужен виноватый, или операция «Фейк»

Клепание фейковых обвинений за последние годы стало уже обычным делом для СБУ. Стоит отметить их незаурядный профессиональный и творческий подход для решения данных вопросов через подставы, ложь, «фейкометание».



Фобическая и тотальная потребность в постоянном внешнем и внутреннем враге — это стимул и метод удержания во власти хунты укрорейха. Так, этап за этапом после формирования антирусского форпоста объектом нападок стала самая большая конфессия на Украине — Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Для этого на гранты Сороса, американо-украинских диаспор под управлением ЦРУ десятилетиями взращивались бандеровские «церкви», которые качественно делали свое дело.

Теперь, когда подготовлена почва, можно уже наносить прямые удары по канонической Церкви. И в этом весьма солидарны с радикальной властью Украины «патриоты» — русские либералы, крикливые правозащитники. Одни развязали беспрецедентную кампанию по дискредитации Патриарха Кирилла, а другие приписывают терроризм УПЦ. И это не удивительно, ведь закулисный автор этих действий один и тот же.

Сейчас я политэмигрант, уже давно пришлось бежать от преследований фашистской хунты с моей горячо любимой Родины. Да, я в трудное психологически для себя время искренне выступил за чистоту Православия, за евангельскую, братскую дружбу народов, против цивилизационного выбора украинских властей – евросодомских ценностей, против развала и грабежа нашей страны. Служил открыто панихиды по убиенным в кровавом перевороте гражданам моей страны – «беркутовцам».

Хотя я и уроженец Западной Украины, города Ровно, но открыто и безбоязненно поддержал свою паству на Донбассе, которая для других была «ватниками», «кацапами», «пьяными шахтерами», «совками», «комуняками», «титушками», «колорадами», «биомусором» и т.д. Я видел боль их души… Мне не позорно быть пастырем «ватников» и «колорадов», я был им и есть, ибо «добрый пастырь душу полагает за овцы своя». Ведь Христос пришел к нам не в вышиванке, с иконой фашиста Бандеры…

И вот этого не поклонения «богу» — Украине и Бандере, конечно же, не могли мне простить радикалы и хунта. На Западной Украине они нашли моих родственников и угрозами заставили отречься от меня. Я держался на приходе до последнего, пока не приехали меня арестовывать. А эти постоянные угрозы расправы, — даже сейчас, когда нахожусь в другом государстве…

Вот, пару месяцев назад мне вдруг пишет мой знакомый, Кирилл Фролов (редко, но все же иногда поддерживаю с ним контакты). Немного о нем: православный публицист, глава Ассоциации православных экспертов. Я вступил с ним в переписку, как вдруг «Кирилл» предложил мне заняться непонятной деятельностью на Украине, хотя я давно уже там не живу, и Фролов об этом прекрасно знает!

Это предложение меня сразу же насторожило. Но перед этим ко мне на почту стали приходить фишенговые письма с рекомендацией изменить пароль, ну а далее система взлома понятна. С очень «творческим» текстом: «вас пытались взломать со Львова, измените пароль». Сразу звоню ему; оказалось, он не за компьютером, его почтовый ящик и страницу в ВК взломали, разным его друзьям «закидывают удочки» с конкретной целью подставы – компрометацией Церкви.

Все эти дешево склепанные фейковые переписки — «Кирилловские свитки», — с его, якобы, друзьями теперь ставят в вину Церкви.

Можно только догадываться о том, какое сейчас оказывается сумасшедшее давление на Православную Церковь на Украине! Вообще, государство уже давно живет вне правового поля, права верующих граждан попираются. Да что говорить, если с осатанелой пропагандой и провокациями накидывались на Всеукраинский крестный ход. Мне недавно один из иподьяконов рассказал, что, когда они ехали с епископом на семидесятилетний юбилей Патриарха Кирилла, их нагло высадили на границе с поезда и запретили ехать дальше к «агрессору и путинскому пропагандисту», пришлось вернуться.

Украинские власти увеличивают масштабы гонений на каноническую Церковь. СБУ начала травлю мирянина Вадима Новинского, который весьма помогает Православной Церкви Московского Патриархата. Ключевой фабрикатор уголовного дела против него, действующий в интересах русофобского режима по развалу Русской Православной Церкви и отторжению от нее украинского народа, — митрополит Александр (Драбинко). Он же начал пропагандистскую войну с Информационным отделом УПЦ МП. В связи с этим необходимо публичное высказывание всей правды о гонениях на УПЦ. Такую открытую правдивую позицию на Украине заняла редакция сайта «Союз Православных журналистов».

Режим Порошенко готовит расправу над канонической Православной Церковью — УПЦ МП, не брезгуя никакими методами. Планируется расправа над всеми активными православними, с целью удержания своего режима, который может существовать только на крови. И распространяемые фейки – это как раз то, что остается у «отца лжи» (Ин.8.44).

Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

Автор статьи, патриот Новороссии, из-за гонений лишен имущества, жилья, нуждается в помощи. Карта Сбербанка России: 676196000086178580 яндекс кошелек 410014004754153