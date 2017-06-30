«По вере вашей воздастся вам!» (Правда о Царских останках)

Итак, в Москве, в Коломенском дворце Царя Алексея Михайловича, 18 июня 2017 года состоялась Научная конференция «Екатеринбургские останки. Где Правда, а где вымысел?». Правда, считают организаторы и большинство участников конференции в том, что Останки Царственных Мучеников были полностью уничтожены. И в Санкт-Петербурге, в Петро-Павловской крепости захоронены лжеостанки.

Открывал конференцию Василий Вадимович Бойко-Великий. Он сказал, что хотя комиссия под руководством Бориса Немцова предлагала нам верить, что неизвестные останки, захороненные в Петропавловской крепости, несомненно является останками Царственных Мучеников, русские люди этому никогда не верили… Как эта злонамеренная ложь закончилась для самого Бориса Немцова – добавим мы от себя, – все хорошо знают. Смерть поразила его на Большом Москворецком мосту напротив Кремля, когда он вместе с очередной блудницей шел из ресторана домой предаваться плотским утехам… Не завидная, надо сказать, смерть. Но другой и быть не могло. Ложь, богохульство и осквернение – причем, сознательное, – памяти Святых Царственных Мучеников безследно не проходит. Подлог такого уровня будет наказан обязательно. «Мне отмщение и Азъ воздам!» – сказал Господь, и возмездие совершилось… И так будет со всеми гробокопателями, богохульниками и осквернителями, которые сами не ведая, что творят, сознательно или неосознанно выполняют приказание Тайных сил.

Ведь было же написано на стене Ипатьевского подвала:

«Здесь по приказанию Тайных сил – Царь принесен в Жертву, для разрушения Государства. О сем извещаются все народы».

«Принесен в Жертву», в Тайную Беззаконную ритуальную Жертву Кровавую, которую силы Тьмы всегда приносили во служению отцу их Дьяволу. Казалось бы, сами эти четыре знака, как бы повторяющие надпись на стене во время пира царя Валтасара – «Мене, Мене, Текел, Упарсин», написанную вышедшей из стены рукой – а также повторяющую другое свидетельство, написанное на Кресте Распятия Пилатом:

И. Н. Ц. И.

– Иисус Назорей Царь Иудейский – все эти надписи ясно свидетельствовали о происходящем, – и тем не менее, мы до сих пор не верим, мы проводим «генетико- антрополого- историко- архивно- » и т.д. экспертизу-расследование, проводим её уже 23 года, и будем проводить ещё 23, хотя свидетельство и подтверждение своего кровавого деяния оставили нам сами делатели Тайны беззакония…

Что же означает это их свидетельство? А то, что совершён именно сатанинский каббалистический ритуал. Но ритуальное убийство такого уровня в истории происходят очень редко. И по ритуалу они требуют именно дельнейшего – «наказания водой» т.е. сбрасывания в ледяную воду шахты, – дальше, извлечения оттуда, обязательное расчленение тел, с последующим сжиганием – «наказанием огнем» – на естественном жертвеннике, в данном случае на глиняной горке близ Ганиной Ямы…

– Могилы моей не ищите, – совершенно ясно сказал Император Николай II.

– Могилы Их нет, и останков их нет, – сказал старец Николай Псковоезерский.

– Отцу Николаю открыто все о гибели Царской Семьи, – сказал недавно почивший старец всея Руси отец Кирилл Павлов.

Но нет, будем находить неизвестные кости, – будем 23 года проводить генетическую экспертизу, будем захоранивать, будем водить экскурсии к неизвестно чьим гробам, – потом будем проводить экспертизу антропологическую, историческую, архивирусную, извините, архивариусную, почерковедческую, молекулярную, атомарную, и так до безконечности, ещё, ещё и ещё раз…

А народ к лжемощам не идёт. А народ им не поклоняется. И никаких исцелений и других чудес от «мощей» не засвидетельствовано. Ни одного! А в это время у Хоругвеносцев четыре года мироточит Икона Святых Царственных Мучеников, а Игорь Евгеньевич Смыков ездит по всей стране с Иконой Царя Мученика, которая также постоянно мироточит уже много лет… Вот эти чудеса, как говорится, налицо, а тех нет, нет и нет…

Так зачем же проводить все эти научные экспертизы? Чтобы доказать, – доказать что? Что это мощи Святых Мучеников? Но хочется задать вопрос: разве можно доказать бытие Бога научными методами? Тут мне недавно попались несколько книжек, где описывается, что «под Иерусалимом нашли останки Иисуса Христа». И проводят «генетическую экспертизу». Да не одна книга, а сразу несколько. По 300-400 страниц каждая. Первый начал Дэн Браун.

Так вот все эти генетические экспертизы – из той же серии. Сказано: «По вере вашей будет дано вам». А они не веруют, и всё ищут объективных «научных» материалистических доказательств.

И каждый раз оказываются у груды неопознанных костей…

Нет, братья и сестры, – останки Царственных Мучеников – сожжены. И сожжены они именно на Ганиной Яме. И монастырь стоит именно на этом святом и священном для каждого Православного человека – месте.

Поэтому, давайте будем спокойно готовиться к Крестному Ходу из Храма-на-Крови в Екатеринбурге к монастырю на Ганиной Яме в этом – 2017-м, и в следующем – 2018-м году, когда исполняется сто лет со дня Их мученической кончины.

Святии Царственнии Мученицы, молите Бога о нас!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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