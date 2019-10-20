План Владимира по установлению мира на Донбассе (вместо формулы разделения Штайнмайера)

«Политика это — здравый смысл. Грязная политика это — злой умысел».

У тех, кто развязал и ведёт войну на Донбассе есть несколько поводов.

Давайте назовем их:

— несправедливое разделение (на их взгляд) территорий государства СССР (с передачей Украине в недавнем прошлом Крыма и области Малороссии. Когда разрушили единое государство СССР и разделили народ, то автоматически началась борьба за раздел имущества, что и положило начало последующих споров;

— расхищение коррупционерами (из власти и бизнес-монополистами) сырьевых и финансовых ресурсов России и Украины и невозможность их поделить похищенные доходы (в частности от поставок российского газа по украинскому газопроводу в Европу);

— взаимная личная неприязнь и личные обиды номенклатуры власти в России и на Украине от многочисленных понесенных морально-материальных потерь;

— ущемление властями Украины в правах русскоговорящих и русского языка;

— обида некоторых жителей Украины за переход Крыма в состав России;

— ненависть и вражда оголтелых националистов и оболваненных «патриотов», подогреваемая злым умыслом и продажностью СМИ.

— общее недовольство народа от разделения и возникшие в связи с этим проблемы.

Это главные причины войны.

Для существующей системы власти в России и Украине они не разрешимы.

Кроме тысяч погибших и изувеченных граждан Украины, России и Донбасса попутно в этой войне погибли и граждане иностранных государств — 298 человек со сбитого 17 июля 2014 года пассажирского самолета Боинг 777 из Нидерландов.

Материально на сотни миллиардов долларов пострадала экономика Украины от недопоставки газа в Европу и России от бессмысленных затрат на строительство новых газопроводов (в обход Украины по дну Балтийского и Черного морей).

Россия понесла политические убытки, получила и долговременный материальный ущерб от экономических ограничений (санкции) других государств мира.

Но это всё вместе — только малая часть морально-материального ущерба, который получили миллионы людей в России и на Украине.

Предлагаемые сегодня Минские соглашения урегулирования конфликта на Донбассе (по формуле бывшего министра иностранных дел, а ныне Президента Германии Франка Штайнмайера) — не решают ни одной из проблем, из-за которых началась и идёт война. Немецкий план предполагает особый статус Донбасса, что устанавливает на будущее прецедент раздробления и разделения на «княжества» Украину и Россию.

Раздробление выгодно для враждебно настроенных к России и Украине политиков, тем самым они ослабляют экономических конкурентов.

А что полезно и выгодно России и Украине?

Народу во все времена выгодно – ЕДИНЕНИЕ!

Остановить конфликт на Донбассе между Украиной и Россией можно — единственно, устранив причины его породившие. Других путей нет.

С объединением Украины и России – исчезнут и причины конфликта.

Это самый простой, разумный и эффективный путь к миру и согласию.

Объединение устранит сопутствующие разделу проблемы: обида Украины за переход Крыма в состав России, напряжение в областях Малороссии, симпатизирующих России, притеснение интересов русскоговорящих и русского языка, выступления националистов и оболваненных «патриотов», враждебно-лживая пропаганда ненависти в СМИ, пограничные, таможенные, экономические барьеры, террористические и шпионские провокации и многие другие неустройства в жизни народа.

Если же объединения не будет, то при существующей тенденции развития процессов в политике и экономике России и Украины перечисленные проблемы будут расширяться и обостряться (не буду называть сценариев, чтобы их не провоцировать).

В мае 2019 года до вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины я предупредил его об опасности их развития, он услышал и знает…

Я, Владимир — вместо плана Штайнмайера предлагаю провести в России и на Украине референдум за объединение народа и территорий в единое государство.

Народ хочет единения!

«Одна ласточка весну не сделает» — большие дела делает народ.

Граждане! Свободные и здравомыслящие, независимые СМИ — поддержите объединение. Кто как сможет – постойте за себя хотя бы одним словом.

Иначе, как сказал древнегреческий мудрец Платон: «Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев». Все преступления совершаются с трусливого, молчаливого согласия и малодушия.

Тысячу лет Русь жила и была единой. Были в истории времена, когда народ был разделён враждующими князьями, а по этой причине Русь была ослаблена и захвачена соседними странами, а народ унижен и порабощён.

Русь и далее должна быть и жить в единстве многонационального народа.

Объединение России и Украины выгодно и соседним дружественным странам.

Так как от этого они получат покой и блага от развития и укрепления отношений.

Киев, как был ранее, так и останется исторической столицей общего государства.

А где будет столица после объединения Украины и России — в Киеве или Москве — это решит уже объединенный народ.

Я один не могу помочь вам, если вы сами не хотите помочь себе.

Кроме войны, вражды, увечий и смерти есть добрый путь решения проблем.

Всё что сделано для других – в конечном счете сделано для самих себя.

Помогите себе.

Владимир Гарматюк,

Россия, г. Вологда