Писатель-историк Леонид Евгеньевич Болотин награждён царской медалью

9 июня 2019 года в Москве в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами прошёл Царский вечер, посвящённый Дню рождения Ея Императорского Величества Святой Страстотерпицы Александры Феодоровны.

По благословению архимандрита Гавриила (Коневиченко), духовника Санкт — Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца» руководитель Православной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорь Евгеньевич Смыков вручил историку, писателю и общественному деятелю Леониду Евгеньевичу Болотину памятную медаль «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи».

Высокой православной награды Л. Е. Болотин удостоин за многолетние миссионерские и просветительские труды, трепетное почитание Святой Царской Семьи и долгие годы служения Царскому Делу.

Справка из Википедии:

Болотин, Леонид Евгеньевич

Болотин Леонид Евгеньевич (5 декабря 1957) — русский журналист, историк, общественный деятель.

Родился 5 декабря 1957 году в Ташкентe, в семье русского советского журналиста Евгения Михайловича Болотина (1929 — 2006) и школьной учительницы Русского Языка и Литературы Ларисы Сергеевны Болотиной, урожденной Пархоменко (1928 — 2000) . Крещен 2 Ноября 1983 года в Андреевском соборе г. Ставрополя.

С Августа 1968 года проживает в Москве. В 1974 году окончил среднюю школу № 25 на Университетском проспекте.

С малых лет увлекался отечественной историей и литературными опытами. Трудовую деятельность начал в августе 1974 года грузчиком на овощебазе. С октября 1974 года по сентябрь 1975 года трудился рабочим по зданию Государственного Исторического Музея на Красной Площади.

В 1980 году окончил факультет журналистики МГУ по специальностям «сотрудник газеты», «редактор». Дипломная работа была защищена с отличием на кафедре истории русской литературы и журналистики по теме «Советская историческая проза 1920—1930-х годов» (в центре исследования исторические романы, повести и рассказы репрессированного советского писателя, бывшего до революции поэтом-футуристом, Константина Аристарховича Большакова).

Начиная с 1974 года публиковался в газетах «Вечерняя Москва», «Известия», «Неделя», «Комсомолец Узбекистана», «Комсомолец Заполярья», «Земщина», « Советская Россия», «День», «Завтра», «Наша Страна», «Русский Вестник», «Русь Православная», «Русь Державная», «Десятина», «Победа, победившая мiр», «Мир вам!», в журналах и альманахах «Огонек», «Смена», «Польша», «Советский Красный Крест», «Новый Мир», «Детская Литература», «Царь-Колоколъ», «Сергиев Посад», «Держава», «Десница», «Россия Православная», «Наш Современник», «Братчина», «Московские Ведомости», «Православный Крест» и в ряде других периодических изданий. Некоторые материалы перепечатывались в первой половине 1990-х годов в русских эмигрантских периодических изданиях.

С 1998 года постоянный автор и эпизодически нештатный редактор интернет-портала «Русская Линия», потом — «Русская Народная Линия», автор материалов на сайтах Информационно-исследовательской службы «Царское Дело», «Московские Ведомости» и других православно-патриотических интернет-ресурсов, с 2011 года активный блогер социальных сетей «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».

В Сентябре-Декабре 1980 года — литературный сотрудник многотиражной газеты «Московский телефонист». В 1981 году был штатным сотрудником отдела писем журнала «Советский Красный Крест» и затем газеты «Комсомолец Заполярья» (Мурманск). В 1982—1986 годах был нештатным сотрудником отдела прозы журнала «Новый мир», написал там несколько сот внутренних рецензий. С начала 1985 года по август 1989 года был штатным сотрудником литературоведческого журнала «Детская Литература» (отдел национальной и иностранной литературы).

С весны 1984 года по инициативе А.А.Щедрина вместе с коллегами стал собирать библиотеку нелегальной литературы в основном христианского содержания, а через год исключительно православную богословскую и историческую литературу. Та же неформальная «библиотечная» группа занялась активным распространением православной литературы через ксерокопирование Святоотеческих книг, а также книг, рассказывающих правду о Царе и Царской Семье: В.С.Кобылина «Император Николай II и генерал-адъютант М.В.Алексеев», Н.А.Соколова «Убийство Царской Семьи», Е.Е.Алферьева «Император Николай как человек сильной воли» и др. С весны 1986 года в научных библиотеках Болотин начал изыскания исторических материалов о жизни Царской России, о прославлении Преподобного Серафима Саровского, о цареубийстве, о ритуальных человеческих жертвоприношениях, о жизни Г.Е.Распутина-Нового. В 1988 году изыскания были продолжены в архивах ЦГАОР (ГА РФ) и ЦГАДА (РГАДА). Формальным поводом и прикрытием для тех изысканий стала подготовка совместно с фотографом и исследователем В.В.Архиповым фотовыставки «Царский Архив» на базе православного общества «Радонеж».

С августа 1989 года по декабрь 1997 года был штатным редактором общества «Радонеж». Совместно с Валерием Владимировичем Архиповым в «Радонеже» подготовил фотовыставку «Царский Архив», которая в 1990—1991 годах демонстрировалась в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербург), Свердловске (Екатеринбург).

Часть архивных фотографий Царской Семьи тиражировалась, вместе с литературой и иконами их распространяли возле храмов на своеобразных монархических заставах, например у храма Святых Князей-Мучеников Бориса и Глеба в Зюзино, потом у Елоховского собора. Часть найденных и переписанных материалов отправлялась к русским эмигрантам в альманах «Вече», газету «Наша страна», к внуку Императора Александра III Т.Н.Куликовскому-Романову. Именно с подачи последнего неформальная группа исследователей и распространителей ксерокопированной православной литературы, а также некоторые участники Союза «Христианское Возрождение» 17 Января 1990 года на квартире Болотина провели учредительное заседание Братства во имя Святого Благоверного Царя-Мученика Николая.

К тому времени Болотиным были написаны статьи «Подлог» о так называемых «екатеринбургских останках» и «Дорога “Великого” Князя» о притязаниях на Российский Престол Е.И.В. Князя Владимира Кирилловича, которые стали распространяться братчиками в виде отдельных ксерокопий, а затем были опубликованы в первых номерах альманаха «Царь-Колоколъ». В составе Братства Болотин активно участвовал в организации и проведении Первого Всесоюзного православно-патриотического съезда (19—22 Сентября 1990), а затем в работе Постояннодействующего Предсоборного совещания по подготовке Всероссийского Земского Собора (1990—92).

В 1990—1992 годах непосредственно участвовал в изданиях и распространении альманаха православных царистов «Царь-Колоколъ» и русской грамоты «Земщина». С сентября 1992 года и по ноябрь 1995 года был штатным сотрудником персональной пресс-службы Его Высокопреосвященства Владыки Иоанна (Снычева), Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского.

Осенью 1992 года совместно с Валерием Владимировичем Архиповым по благословению Владыки Иоанна от 3 октября 1992 года и при Августейшем покровительстве Тихона Николаевича Куликовского-Романова (от Декабря 1992 года) стал учредителем Информационно- исследовательской службы «Царское Дело», научным редактором которой является до сих пор.

По благословению Владыки Иоанна и непосредственной поддержке Т.Н.Куликовского- Романова Информационно- Исследовательская Служба «Царское Дело» участвовала в организации и проведении Первой научно-практической и богословской конференции «Государственная Легитимность» по проблемам дорасследования убийства Царской Семьи в свете криминалистики, государственного права, исторической истины и Евангельского вероучения, которая проводилась в Москве, в Международном центре Славянской письменности и культуры 9—11 Марта 1993 года; в организации и проведении Второй конференции «Государственная Легитимность» в октябре 1994 года. Служба активно сотрудничала в других мероприятиях по изобличению подлога с так называемыми «екатеринбургскими останками» и в проведении Собора православный мiрян «Всенародное Покаяние – знамение единства» (21—22 Сентября 1999 года). Службой «Царское Дело» был подготовлен к изданию ряд книг по царской тематике, в их числе:

Государственная Легитимность. Выпуск первый. Сборник материалов, посвященных дорасследованию убийства Царской Семьи. — Москва;СПб, 1994. — Т. 1.

Кобылин В.С. Анатомия измены. Император Николай II и генерал-адъютант М.В.Алексеев. Под редакцией и с комментариями Леонида Болотина. — СПб, 1998.

Тайны Коптяковской дороги. Материалы к рассмотрению вопроса о так называемых Екатеринбургских останках, предположительно принадлежащих членам Царской Семьи и верным слугам Их. С

Хронологической библиографией «Царского Дела» 1989–1998 гг. — Москва, 1998.

С декабря 1991 года по август 2009 года (отдельные задания и позже) выполнял референтские и другие поручения Ольги Николаевны Куликовской-Романовой — председателя Международного Благотворительного Фонда имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны.

С Января 1997 года по 2013 год был сотрудником и участником Общероссийского Общественного Движения «Россия Православная» и личным референтом председателя Центрального совета ООД «Россия Православная» Александра Ивановича Буркина (1955 — 2013). В 2000—2002 годах был московским сотрудником пресс-службы Владыки Вениамина (Пушкаря),

Архиепископа Владивостокского и Приморского. В 2002—2005 годах был штатным сотрудником редакции газеты «Победа, победившая мир», которая издавалась Синодальным Отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. В то же время с середины 2000 года и по январь 2010 года был церковнослужителем храма Преподобного Иосифа Волоколамского в поселке Развилка Московской области с выполнением референтских поручений настоятеля храма Протоиерея Александра Иванникова.

В 2009 году окончил вечернее отделение исторического факультета МГУ по специальностям «историк», «преподаватель истории». Дипломная работа защищена с отличием на кафедре отечественного источниковедения по теме «Выражение идеи Самодержавия, а также идеологии Христианской государственности в Утвержденной Грамоте и других документах Московского Собора 1598 года».

С Февраля 2010 года на договорной основе сотрудничает с Русским Издательским Центром имени Святого Василия Великого, сотрудничество связано с написанием книги «Странствие по времени. Древня Русь сквозь призму “Повести Временных Лет”. Научный православный взгляд на историю нашего Отечества от начала времен до Святого Благоверного Великого Князя и Царя Владимира Мономаха» и её продолжения.

Женат, имеет четверых детей и внучку.