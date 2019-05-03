Петербургская старица Матрона Босоножка: жизнь как путь любви. Преображение мира святостью

Юркявичене Лариса Арнольдовна: Преображение мира святостью. Петербургская старица Матрона Босоножка: жизнь как путь любви.

Представляем запись выступления Юркявичене Ларисы Арнольдовны — члена рабочей группы при Комиссии по канонизации святых и изучению истории Тихвинской епархии,

преподаватель Тихвинского православного просветительского центра (Подворье Свято-Троицкого зеленецкого монастыря г. Санкт-Петербург, Россия).

6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом, посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.

В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.

Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии. Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах, руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.