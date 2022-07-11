Экономика

Первоочередные задачи социально-экономического развития Республики Дагестан

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Махачкале совещание по вопросу «О первоочередных задачах социально-экономического развития Республики Дагестан».

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Ильяс Умаханов, глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации уделяет большое внимание социально-экономическому развитию Дагестана. Его основные направления обсуждались в прошлом году в рамках Дней региона в верхней палате парламента, приуроченных к столетию Республики. Часть намеченного уже выполнена, над частью – ведется работа.

Спикер СФ обратила внимание на такие проблемные темы, как разработка проектно-сметной документации, а также деятельность подрядных организаций. По ее мнению, есть все силы и возможности для решения возникающих вопросов.

По словам Председателя Совета Федерации, в Республике будут увеличиваться темпы строительства. «Необходимо завершить все «недострои», наращивать строительные мощности, по-новому организовывать работу».

При этом Валентина Матвиенко считает важным параллельно с вводом в строй жилья обеспечивать наличие всей необходимой инфраструктуры. Как сообщила глава СФ, перед рабочими поездками в регион она всегда интересуется тем, что пишут граждане в соцсетях. В частности, спикер Совета Федерации коснулась вопросов возведения детских садов, школ, больниц. «Надо нарастить темпы строительства социальных объектов».

Говоря об учреждениях здравоохранения, Председатель Совета Федерации обратила внимание, что ФАПы должны быть оснащены и укомплектованы медицинским оборудованием и медработниками.

«Надо создать благоприятный деловой инвестиционный климат», – продолжила Валентина Матвиенко. По ее словам, необходимы равные, прозрачные правила для всех, искоренение коррупции.

Как отметила глава СФ, новые возможности открываются перед Республикой и в связи с развитием транспортного коридора Север-Юг. «На Махачкалинский морской торговый порт здесь возлагаются очень большие надежды. К проекту его развития приковано самое пристальное внимание», – сказала она, подчеркнув, что скоро порт станет ключевой точкой роста на территории Республики Дагестан и всего Северного Кавказа.

Спикер Совета Федерации также коснулась вопросов совершенствования городской инфраструктуры, строительства очистных сооружений, обеспечения населения чистой питьевой водой, общей ухоженности населенных пунктов, включая решение вопроса с уродующей города рекламой.

Председатель СФ затронула тему туристической отрасли. «Нужна региональная программа по развитию туризма. Без плана это делать невозможно».

Она заверила, что Совет Федерации и впредь будет поддерживать Республику, помогать ей в решении насущных вопросов и в устранении «болевых точек».

До начала совещания Валентина Матвиенко и Сергей Меликов провели рабочую встречу.

«В силу географического положения Дагестан имеет важное значение. Республика обладает огромным потенциалом, который необходимо поставить на службу людям», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она отметила важность проработки вопросов генерального плана развития Республики, в частности, города Махачкалы.

Сергей Меликов поблагодарил главу Совета Федерации за оказываемую Республике поддержку. По его словам, в рамках проведения Дней Республики Дагестан в Совете Федерации, на заседаниях профильных комитетов, удалось обсудить возможности развития Республики.

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