Первая женщина-космонавт Франции награждена орденским знаком Императора Николая Второго

Высокая православная награда вручена по поручению начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова и подписана духовником Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия Казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца», настоятелем храма Тихвинской Иконы Божией Матери архимандритом Гавриилом (Коневиченко).

Орденским знаком Клоди Эньере была награждена за укрепление дружественных отношений между Россией и Францией, заслуги в освоении Космоса и в связи со Столетием подвига Святой Царской Семьи.

Порядковый номер — 355 (7)

Количество полётов – 2

Продолжительность полётов — 25 сут 14 час 24 мин

Дата и место рождения:

Родилась 13 мая 1957 года во Франции, в городе Ле-Кресо (Le Creusot) в департаменте Сона-и-Луара (Saône-et-Loire) в регионе Бургундия (Bourgogne).

Образование:

В 1980 году окончила медицинский факультет университета города Дижон и в 1981 стала доктором медицины.

В 1981 году прошла специализацию по биологии и спортивной медицине.

В 1982 году прошла специализацию по аэрокосмической медицине.

В 1984 году прошла специализацию в области ревматологии на медицинском факультете Парижского университета.

В 1986 году получила специальный диплом по биомеханике и физиологии движения.

В 1992 году защитила диплом по неврологии.

Профессиональная деятельность:

С 1985 по 1990 годы работала так же в нейрофизиологической лаборатории Национального центра научных исследований в Париже. Принимала участие в разработке и подготовке научных экспериментов в области физиологии человека, в частности экспериментов «Physalie» (Физали) и «Viminal» (Виминаль), которые проводились на борту станции «Мир» в 1988 году во время полёта Жан-Лу Кретьена по программе Aragatz («Арагац»).

В июне 1990 года проводила эксперименты по программе Gaspard во время полётов на невесомость по параболической траектории на самолёте Caravelle «Zero G». Эксперимент Gaspard позволил наглядно имитировать поведение газов.

С 1990 по 1992 годы отвечала за французские и международные программы по физиологии и космической медицине в отделении «Системы жизнеобеспечения» CNES в Париже.

В 1989-1992 годах обеспечивала научную координацию российско-французской экспедиции Antares («Антарес») в области жизнеобеспечения.

С сентября 1993 года обеспечивала координацию научной программы российско-французской экспедиции «Кассиопея», намеченной на 1996 год, а также французских экспериментов программы «Евромир-94».

Работала в ESA в рамках проекта создания европейского лабораторного модуля «Columbus» («Колумб») и в отделении ESA по пилотируемым полётам и микрогравитации.

18 июня 2002 года вошла в формируемое правым премьер-министром Жан-Пьер Раффареном правительство в качестве министра, занимающегося по поручению премьер-министра (ministre déléguée) вопросами научных исследований и разработки новых технологий, и работала на этом посту до марта 2004 года.

С марта 2004 по май 2005 года была министром (ministre déléguée) по европейским делам.

С мая 2005 года работала советником президента Европейского космического агентства (ЕКА).

На общем собрании акционеров компании France Télécom 27 мая 2007 года её кандидатура выдвинута на включение в административный совет компании в качестве независимого члена правления.

С декабря 2009 года она возглавляет организацию UniverScience, которая объединяет научно-технический музей «Дворец открытий» (Palais de la découverte) и музейный центр «Городок науки и индустрии» (la Cité des sciences et de l’industrie) в Париже.

Космическая подготовка:

Отобрана в отряд астронавтов CNES в 1985 году (набор CNES-2).

Во время начавшегося в 1990 году набора второго отряда астронавтов ESA была одним из 6 кандидатов от Франции, прошедших первичный медицинский отбор. В отряд ESA зачислена не была.

В октябре 1992 года прошла отбор и стала дублёром Жан-Пьера Эньере для полёта французского космонавта на станцию «Мир» по программе ALTAIR («Альтаир»). С ноября 1992 года прошла подготовку в ЦПК им. Ю.А.Гагарина. Во время полёта (1-22 июля 1993 года) Жан-Пьера Эньере на корабле «Союз ТМ-17» и станции «Мир» отслеживала реализацию биомедицинских экспериментов как член наземной команды в Центре управления полётами в подмосковном Калининграде.

В декабре 1994 года получила назначение в основной экипаж по программе франко-российского полета по программе Cassiopee («Кассиопея»). Её дублёром был назначен Леопольд Эйартц. С января 1995 года начала подготовку к полёту в ЦПК им. Ю.А.Гагарина. В течении десяти первых месяцев проходила теоретическую подготовку, остальные восемь — практическую подготовку.

Первый полёт

С 17 августа по 2 сентября 1996 года совершила полёт в качестве космонавта-исследователя по программе «Кассиопея» на корабле «Союз ТМ-24» (посадка на корабле «Союз ТМ-23») вместе с Валерием Корзуном (командир корабля) и Александром Калери (бортинженер).

19 августа произведена стыковка со станцией «Мир», на борту которой работал международный экипаж в составе Юрия Онуфриенко, Юрия Усачёва и Шеннон Люсид(США). Возвратилась на Землю вместе с Юрием Онуфриенко и Юрием Усачёвым.

Продолжительность полёта составила 15 сут 18 час 23 мин.

В мае 1998 года прошла отбор и стала дублёром Жан-Пьера Эньере (своего мужа) на франко-российский полёт по программе Perseus («Персей»). Прошла подготовку к внекорабельной деятельности, и получила квалификацию бортинженера. Во время полёта (20-28 февраля 1999 года) была координатором экипажа в подмосковном Центре управления полётом.

В июле сдала экзамен и стала первой женщиной, получивший квалификацию — командир спускаемого аппарата.

Включена в отряд астронавтов ESA 1 ноября 1999 года.

23 декабря 2000 года назначена в основной экипаж (вместе с Виктором Афанасьевым и Константином Козеевым) второй российской экспедиции посещения на станцию ISS (taxi flight-2) по программе Andromede («Андромеда»)

22 января 2001 года начала предполётную подготовку в ЦПК им. Ю.А.Гагарина. В мае 2001 года началась экипажная подготовка к полёту. 28 июня 2001 года экипажи утверждены решением Межведомственной комиссии по отбору космонавтов.

Второй полёт

С 21 октября по 31 октября 2001 года совершила полёт в качестве бортинженера по программе «Андромеда» на российском корабле «Союз ТМ-33» вместе с Виктором Афанасьевым (командир корабля) и Константином Козеевым (бортинженер-2).

23 октября произведена стыковка со станцией ISS, где в это время работал третий основной экипаж (Фрэнк Калбертсон (США), Владимир Дежуров, Михаил Тюрин). После замены корабля-спасателя и проведения научных экспериментов по наблюдению Земли, изучению ионосферы, в области медицины, биологии и материаловедения экипаж экспедиции посещения вернулся на Землю.

Продолжительность полёта составила 9 сут 20 час.

Во второй половине 2002 года покинула отряд астронавтов ESA в связи с назначением её на должность министра во французском правительстве.

Награды:

Кавалер ордена Почётного легиона (Chevalier de la Legion d’Honneur), (Указ Президента Франции от 31 декабря 2001 года) и национального ордена «За заслуги» (Chevalier de l’Ordre National du Merite).

Награждена российским орденом «Дружбы народов» (Указ Президента РФ №1063 от 23 июля 1993 года), орденом Дружбы (Указ Президента РФ № 1558 от 23 августа 2000 года), медалью «За заслуги в освоении космоса» (Указ Президента РФ №437 от 12 апреля 2011 года).