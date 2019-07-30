Перестройка и развал СССР — затея верхушки КГБ СССР

Вводная.

Андропов Юрий Владимирович по национальности еврей, а его подлинная фамилия – Либерман, что тщательно им скрывалось. И совершенно очевидно, что ему без помощи Куусинена Отто Вильгельмовичу — известного деятеля Коминтерна, — такого карьерного рывка не сделать. В Коминтерне Куусинен занимал весьма высокое положение, с 1921 по 1939 год он был членом его исполкома. Кауусинен – еврей финского происхождения, социалист времен II Интернационала, масон (речь идет, понятно, о руководящем ядре), член ЦК КПСС.

Присмотримся к покровителю Андропова — к Отто Вильгельмовичу. О нём позже писали соратники на иврите. Главное тут, что он был продолжателем традиций «зрелого ленинизма» и «лучших периодов Коминтерна». Что это означает в переводе с иврита «премудрых» на простой русский язык «профанов»? Да это тоска их присных по двадцатым — началу тридцатых годов, когда в Советской России свирепствовала шайка «интернационалистов» (включая Куусинена), крушившая русскую корневую культуру и религию, уничтожавшая физически ее носителей. То есть то же самое, что в откровенной форме произошло в годы пресловутых «реформ».

Вот почему с таким восторгом глядели на престарелого финского революционера-разрушителя работники ЦК, окружавшие тогда сумрачного и молчаливого Андропова. То-то все они сперва тайно, а потом явно так не любили негуманного Сталина, который весь этот мир разрушителей-революционеров обрушил на их же головы.

Давний покровитель Андропова Куусинен работал в ту пору в ЦК, занимаясь международными делами, взаимоотношениями с «братскими партиями». Именно с этой помощью в том же 1950 году Андропова переводят в Москву, он получил в аппарате ЦК сначала должность – инспектора (инструктора), ему поручено было заниматься делами Северо-запада СССР… После кончины И. Сталина в марте 1953 года в высших этажах партийного руководства начались большие перемены. Коснулись перемены и Андропова, весной 1953 года он вдруг переводится на работу в Министерство иностранных дел, — помог ему Куусинен!.. И т.д…

Откуда появились перестройка.

В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, сделавший партийную карьеру с помощью Андропова, стал членом Политбюро ЦК КПСС.

В 1980 году умер Косыгин, но его зять Джермен Гвишиани (на сестре Гвишиани был женат Примаков — истинная фамилия Киршенблат), пользуясь поддержкой КГБ, руководил, созданным им ВНИИСИ, и в 1980 году в этот филиал Международного института прикладного системного анализа при Римском клубе был принят на работу будущий «молодой реформатор» Егор Гайдар.

Следует отметить, что масонская футурологическая организация «Римский клуб», куда, в частности, входил Примаков Е.М… Первые связи будущих лидеров КПСС с масонством налаживаются, конечно, не в период перестройки, а относятся к шестидесятым-семидесятым годам…

Также в 1980 году в Ленинград был направлен Олег Калугин, который вместе с Александром Яковлевым стажировался в Колумбийском университете США под руководством «бывшего» сотрудника УСС-ЦРУ Эдварда Баррета.

Калугин начал «стажировку» в Колумбийском университете ещё при Серове И.А. (председатель КГБ при Совете Министров СССР в 1954-1958 годы), когда тайные каналы связи с США для КГБ были второстепенными, уступая английскому направлению, но после прихода в КГБ Андропова, ориентировавшегося на тайные контакты с США, Калугин делает головокружительную карьеру.

В 1971 году, вернувшись из США, где он был заместителем резидента в Вашингтоне, Калугин стал заместителем начальника Второй службы ПГУ, что означало повышение сразу на две ступени в иерархии центрального аппарата разведки, в 1973 году стал начальником Управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР, сделавшись самым молодым из руководителей КГБ соответствующего уровня, а в 1974 году 40-летний Калугин получил звание генерал-майора, став самым молодым генералом в КГБ.

Такие карьерные скачки были обусловлены, прежде всего, покровительством со стороны лично Юрия Владимировича Андропова. В своей книге «Первое главное управление» Калугин О.Д. называет Андропова Ю.В. своим «ангелом-хранителем», и пишет, что между ними складывались «отношения отца и сына».

Бывший сослуживец Калугина Соколов Александр Александрович в своей книге «Суперкрот ЦРУ в КГБ. 35 лет шпионажа генерала Олега Калугина» сообщает, что «ведущим» (то есть куратором агента) Калугина был сам директор ЦРУ Уильям Колби (1973-1976 годы).

Если учесть, что в реальности действия Калугина были не только шпионажем, а заключались ещё и в поддержании тайного канала связи между руководством КГБ и ЦРУ, то можно сделать вывод, что Калугин был также «связным» между Андроповым и Колби, за что на него и посыпался золотой дождь из должностей, званий и наград…

По крайней мере, иных причин для столь существенных к нему милостей со стороны Андропова не просматривается – ничего выдающегося, кроме подлого государственного предательства, по части своих официальных «служебных обязанностей» Калугин не совершил.

Однако в ноябре 1979 года было принято решение о переводе генерала Калугина в Управление КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области на должность первого заместителя начальника Управления. К своим новым обязанностям Калугин приступил 2 января 1980 года.

Так называемая «ссылка» генерала Калугина в Ленинградское управление КГБ по явно надуманным поводам очень сильно напоминает аналогичную «ссылку» в Канаду его коллеги по Колумбийскому университету Александра Яковлева, которого в действительности послали для особо важного спецзадания – устанавливать тайные каналы связи с американцами и англичанами якобы лично для Суслова и Брежнева, и никто, кроме этих двоих советских лидеров, не знал тогда об «истинной» роли Яковлева.

Генерала Калугина послали в Ленинград именно для выполнения какого-то особо важного задания, о котором не знал никто, кроме Андропова… Учитывая, что директор ЦРУ Уильям Колби, с которым поддерживал связь Калугин, в 1976 году ушёл в отставку, и со следующими директорами ЦРУ «связными» были уже другие сотрудники, Калугину можно было теперь поручить новое, очень ответственное дело деликатного свойства.

Очень похоже на то, что его задание было связано с подготовкой «перестройки» в СССР. По крайней мере, имеются крайне любопытные и многозначительные совпадения между приездом в Ленинград Калугина и становлением ленинградской группы «молодых реформаторов» во главе с Чубайсом А.Б.

Чубайс считается одним из организаторов рыночных реформ и главным организатором процесса приватизации 1990-х годов (в 1992-1994 годах Чубайс являлся заместителем председателя Правительства и председателем Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, в 1994-1996 и 1997-1998 годах – первым заместителем председателя Правительства РФ, в 1996-1997 годах – руководителем Администрации Президента РФ).

Откуда взялась команда «питерских реформаторов» во главе с Чубайсом.

В том, что КГБ мог узнать про вольнодумные разговоры молодого экономиста Чубайса и его друзей о необходимости экономических реформ, сомневаться не приходится. В каждом советском ВУЗе был «первый отдел», где трудились товарищи из КГБ, и помимо первого отдела, были специально прикомандированные товарищи из действующего резерва КГБ для наблюдения за состоянием умов преподавателей и студентов (пример: подполковник КГБ из действующего резерва Владимир Владимирович Путин, прикомандированный в 1990 году к Ленинградскому государственному университету).

Плотность агентуры среди студенческо-преподавательского состава позволяла своевременно выявлять антисоветские настроения и реагировать на них надлежащим образом. Чубайс и его приятели обязательно «огребли» бы по полной программе, если бы КГБ не был заинтересован в их деятельности.

Следует учитывать, что в 1979 году КГБ уже вовсю готовился к «перестройке», с 1976 года в Москве уже действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов (ВНИИСИ), поэтому ленинградским экономистам за антисоветские разговоры ничего не было.

А дальше начались такие странности, которые наводят на мысль, что КГБ не просто «закрыл глаза» на деятельность ленинградских молодых экономистов, но и начал опекать их, всячески помогать им в реформаторских изысканиях. Ведь советская экономика – это очень сложная система, и реформаторов требуется много, одного ВНИИСИ для их подготовки не хватит, а тут как раз в Ленинграде подходящие кадры сами объявились. Им надо только помочь.

В октябре 1979 в Ленинграде группа молодых экономистов во главе с Чубайсом начинает заниматься обсуждением реформирования советской экономики, а в ноябре 1979 года принимается решение о переводе в Ленинград особо доверенного человека Андропова – генерала Калугина. Для чего? Для организации работы по воспитанию будущих реформаторов…

В 1980 году Чубайс и его друзья вступили в Совет молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института, а в 1981 году Чубайс этот Совет возглавил, и стал подыскивать молодых экономистов из других ленинградских ВУЗов для участия в обсуждении экономических проблем. Под крышей Совета молодых учёных образовался своеобразный «экономический кружок», стали совершенно открыто проводиться семинары, на которых обсуждалось «как улучшить хозяйственный механизм социализма».

Однако слово «социализм» в данном случае было чисто ритуальным – ни о каком социализме ленинградские молодые экономисты в реальности не говорили (несмотря на то, что Чубайс в 1980 году стал членом партии). Как сообщил в интервью журналу «Континент» (2007, №134) один из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов, «Это был круг людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских политэкономов, а на профессиональном экономическом языке».

Во главе Ленинграда стоял Григорий Васильевич Романов, не признававший никакого инакомыслия, и уделявший особое внимание борьбе с диссидентами, лично занимаясь соответствующими вопросами.

И вот в таких условиях при одном из ленинградских ВУЗов совершенно открыто функционирует диссидентский кружок с экономическим уклоном!

Никаких логических объяснений этому феномену нет, кроме одного – кружок Чубайса был неприкосновенным по той причине, что его «крышевал» и защищал кто-то из руководителей ленинградского КГБ. Например, первый зам. начальника Ленинградского Управления КГБ Калугин – в годы «перестройки» он прославился как «первый демократ из КГБ».

И наконец, самое главное: когда Андропов стал Генеральным секретарём ЦК КПСС, в самом конце его правления Чубайса совместно с Гайдаром включили в группу экономистов, которые в составе специальной комиссии Политбюро (Комиссия Тихонова-Рыжкова) готовили проект реформирования советской экономики!

Вот так! Чудеса не только в сказках бывают, но и в реальной советской действительности. Несколько лет Чубайс диссидентствовал, а потом вдруг этого экономического диссидента не кто-нибудь, а целая Комиссия Политбюро ЦК КПСС привлекла для разработки планов экономической «перестройки».

Самый интересный вопрос, который в связи с этим возникает: откуда вообще Политбюро узнало про молодого Чубайса, который был всего лишь рядовым членом КПСС?

Возможно, товарищ Андропов получал хорошие отзывы о ленинградских «молодых экономистах» от своего доверенного лица товарища Калугина. Что бы там в постсоветское время ни говорили Гайдар и Чубайс о своём якобы случайном знакомстве, попасть в секретную Комиссию Политбюро в обход КГБ было абсолютно невозможно.

Об этой Комиссии, в которой по заданию Андропова «молодые реформаторы» Гайдар и Чубайс готовили конкретные меры для перестройки экономики СССР, можно будет рассказать позже…А пока несколько важных дополнений по теме КГБ и будущих реформ.

Во второй половине 1980-х годов куратором от КГБ у команды «молодых реформаторов», возглавляемой Гайдаром и Чубайсом, был молодой офицер КГБ Сергей Владиславович Кугушев. Именно он свёл эту команду «молодых реформаторов» с Борисом Николаевичем Ельциным, о чём подробнее будет рассказано в дальнейшем.

В книге «Третий проект», написанной в соавторстве с Максимом Калашниковым, Сергей Кугушев сообщает, что «В конце 1970-х годов Андропов из особо приближённых лиц создал замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР по образцу то ли оруэлловского Братства, то ли на манер народовольческого подполья, то ли в духе масонской ложи. Сам он общался всего с несколькими избранными, ближайшими соратниками. Они, в свою очередь, имели по пяти-семи «завербованных» каждый. Те же, в свою очередь, становились главами своих пятёрок. И так далее. Получалась пирамидальная иерархическая структура, разбитая на пятёрки, незнакомые между собой. Взаимодействие шло только через руководителей некоей «ложи» внутри уже аморфной компартии и постепенно костенеющего Комитета Госбезопасности».

Андропов создал нечто вроде мафиозной структуры или тайного общества внутри КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в том, чтобы «провести конвергенцию, интегрировать Россию в Запад на выгодных нам условиях». Это – одно из многих подтверждений того, что горбачёвская «перестройка» была задумана в недрах КГБ, а Михаил Сергеевич Горбачёв был простым исполнителем этих замыслов.

Сергей Кугушев – не единственный известный контакт Чубайса в КГБ. В 1992-1996 годах Чубайс в качестве председателя Госкомимущества, заместителя и первого заместителя председателя Правительства РФ осуществлял только общее руководство процессом приватизации государственной собственности.

А вот непосредственным управлением сделками по продаже приватизируемой госсобственности занималось специализированное государственное учреждение – Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Значимость этой конторы мало кем осознаётся, а ведь важно не только решить, какой объект продать, но и кому его продать. РФФИ мог проводить приватизационные сделки таким образом, чтобы собственность досталась не всяким посторонним, а именно нужным людям.

В 1992-2008 годах советником председателя РФФИ, заместителем начальника, начальником управления экономической безопасности РФФИ работал бывший сотрудник Первого главного управления (внешней разведки) КГБ СССР Игорь Васильевич Корнеев. Но занимался он там не безопасностью, а совсем другими делами.

Бывший советский разведчик Корнеев в 1990-2000-х годах постоянно делегировался как представитель РФФИ в советы директоров множества приватизируемых предприятий, и непосредственно рулил процессом их приватизации (от этого, между прочим, зависело, кому конкретно достанется собственность). Как только приватизация данного предприятия полностью завершалась, Корнеев переходил, как представитель Российского фонда федерального имущества, в совет директоров другого предприятия, и обеспечивал приватизацию там, и так в течение полутора десятилетий.

В справке Службы безопасности Президента РФ на Чубайса, составленной в 1994 году, Корнеев назван как «представитель Чубайса». Но в реальности… Как видно по датам, Корнеев работал и при Чубайсе, и после его ухода, при всех многочисленных председателях РФФИ, председателях Госкомимущества, зампредах Правительства РФ по приватизации, которые уходили и приходили, сменяя друг друга в 1990-2000-е годы. Они уходили и приходили, а Корнеев оставался. Так кто же там был кукловод?..

В 1992-1995 годах советником и пресс-секретарём Чубайса являлся Аркадий Вячеславович Евстафьев, окончивший в 1986 году Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, с 1990 года он находился в действующем резерве и был прикомандирован к Министерству иностранных дел СССР.

Итак, в 1992-1995 годах Аркадий Евстафьев формально числился советником и пресс-секретарём Чубайса. Но это формально. А реальный его статус был гораздо выше, о чём свидетельствует следующий случай:

В 1996 году Евстафьев являлся членом предвыборного штаба Ельцина, и 19 июня 1996 года он был задержан сотрудниками Службы безопасности Президента (СБП) при выносе из «Белого дома» коробки из-под ксерокса, в которой лежали 538 тысяч долларов. 20 июня 1996 года приказавший задержать Евстафьева начальник СБП Коржаков А.В. был уволен.

Это заставляет предположить, что реальный статус Аркадия Евстафьева в неформальной иерархии бывших сотрудников КГБ был в то время никак не ниже, чем у Коржакова, и задержания этого бывшего офицера КГБ начальнику ельцинской охраны не простили.

Когда говорят о деятельности Чубайса в 1990-е годы, о проведении им «грабительской приватизации» и т.д., следует учитывать, что он действовал по советам выпускника Высшей школы КГБ СССР Евстафьева, который был настолько значительным человеком, что из-за него Президенту России пришлось отказаться от своего самого верного соратника.

Скорее всего, Аркадий Евстафьев был столь значителен не сам по себе (всё-таки он был в ту пору ещё довольно молодым человеком – 1960 года рождения). Интересно, что в тот период начальником одного из управлений Службы внешней разведки России (созданной на основе Первого главного управления КГБ СССР, где раньше работал «представитель Чубайса» в Российском фонде федерального имущества Игорь Корнеев) был генерал-лейтенант Геннадий Михайлович Евстафьев. А Аркадий Евстафьев был дальним родственником Геннадия Михайловича Евстафьева…

Кроме того, Аркадий Евстафьев мог быть «связным» с той организацией, о которой сообщил Сергей Кугушев – тайной организацией, созданной Андроповым внутри КГБ. Андропов умер, но эта структура ведь никуда не делась, и существует до сих пор. Сам Кугушев в книге «Третий проект» делает только намёки на дальнейшую судьбу тайной организации Андропова:

«Тайная сеть Андропова по причинам, известным только ей, пришла к выводу о том, что в текущей реальности заключить сделку с реальными хозяевами мира на достойных для Советского Союза условиях не удастся. Поэтому главные усилия должны быть направлены не на сохранение, не на спасение страны, а на сохранение сети, на перекачку в неё наиболее важных ресурсов, на выведение её из под возможных ударов и рисков.

На скорейшее распространение её на наиболее перспективные и значимые центры единого победившего Западного мира. Для этого допускалось разграбление собственной страны. С этого момента спасение Империи и её обломка, РФ, перестало быть целью для тайной андроповской структуры. Более того, контролируемый «сверху» распад СССР и демонтаж основных институтов стали питательной основой для закачки ресурсов в сеть. Вы вспомните, как крупные чины КГБ СССР стали уходить в олигархические структуры ельцинской России. Вспомните знаменитого Филиппа Бобкова в «Мосте» Владимира Гусинского, например.

Кризис и последующая катастрофа скрыли от общества масштабы и эффективность этой работы, позволили провести её незаметно, предотвратили возможное организованное сопротивление уводу из общества и народного хозяйства огромных финансов и инвестиционных ресурсов…».

Ещё один вопрос мучает нас: какова была первоначальная идеология андроповской сети, и что с ней стало с течением времени? Ради чего была осуществлена одна из крупнейших в истории операций по переброске крупномасштабных государственных средств сначала за рубеж, а потом и в избранные центры «олигархов» – финансово-промышленной власти внутри страны?

От ответа на этот вопрос зависит многое – и наше ближайшее будущее, и перспективы конкретных политиков, и очертания тех сил, которые выйдут на политическую сцену России в ближайшие годы.

Генерал Калугин в настоящее время удрал в США… А как же андроповская «сеть»?..

Калугин в 1973-1979 годах был начальником управления внешней контрразведки ПГУ КГБ, а после 1979 года – главным куратором над Чубайсом и его «экономическим кружком». И в тот же период, когда внешней контрразведкой руководил Калугин, по линии внешней контрразведки в ПГУ КГБ работал и Геннадий Евстафьев, будущий генерал и предполагаемый родственник советника Чубайса, выпускника Высшей школы КГБ СССР Аркадия Евстафьева. Такие вот совпадения. Сначала главным кукловодом Чубайса фактически был Калугин, а затем – бывший подчинённый Калугина.

В книге Калугина О.Д. «Прощай, Лубянка!» встречаются такие фразы: «я не скрывал своих симпатий… к Ф. Бобкову», «Вечером позвонил Филиппу Бобкову, назначенному первым заместителем Председателя КГБ, и попросился на приём. Он принял меня на следующий день. В длительной дружеской беседе…». Учитывая, что Бобков Ф.Д., являясь начальником 5-го Управления, был одним из фактических создателей диссидентского движения в СССР, его приятельские отношения с Калугиным наводят на размышления (вспомним поход Калугина в сауну с неким диссидентом…).

Похоже на то, что андроповская «тайная сеть» состояла в основном из сотрудников ПГУ (внешней разведки) и 5-го Управления – именно эти структуры в КГБ и стали движущими силами в подготовке «перестройки».

Кроме того, Калугин в указанной книге также пишет о своих дружеских отношениях с востоковедом Евгением Примаковым, который в 1991 году стал первым заместителем председателя КГБ и начальником Первого главного управления КГБ СССР, в 1991-1996 годах был директором Службы внешней разведки РФ (то есть, непосредственным начальником Евстафьева Г.М. в тот период). Вряд ли востоковеда назначили начальником разведки просто так, ни с того, ни с чего. В разведку посторонних не берут.

В 1956-1970 годах Евгений Примаков официально работал журналистом, сначала в Гостелерадио, затем в газете «Правда», и очень много ездил по странам Ближнего Востока.

Калугин в 1960-1964 годах работал в США под видом журналиста – корреспондента Московского радио. Другой известный разведчик, генерал-майор Юрий Георгиевич Кобаладзе, в 1977-1984 годах находился в Великобритании под видом корреспондента Гостелерадио. Будущий директор Службы внешней разведки России (1996-2000) генерал армии Вячеслав Иванович Трубников в 1971-1977 годах занимался разведывательной деятельностью в Индии и Бангладеш под видом корреспондента Агентства печати «Новости».

Евгений Примаков был таким же «журналистом», как Олег Калугин, Юрий Кобаладзе, Вячеслав Трубников, Станислав Левченко, и другие их коллеги. И поэтому со временем возглавил сначала советскую, а затем и российскую разведку. А затем Ельцин Б.Н., который, как будет подробнее рассказано в дальнейшем, сам был выдвиженцем Андропова Ю.В., назначил Примакова Е.М. министром иностранных дел (1996-1998), а затем и председателем Правительства России (1998-1999).

Возвращаясь к Чубайсу, надо сказать, что его образ как главного виновника «грабительской приватизации», очень сильно раздут средствами массовой информации, да и самим Ельциным – вспомните его знаменитую фразу «Во всём виноват Чубайс».

Просто Чубайс по своим внешним данным напоминал классический образ плохого мальчика из российского фольклора («рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой»), и его оказалось очень удобно представить как виноватого во всех бедах России. А в действительности он добросовестно выполнял указания настоящих организаторов «перестройки», и помимо Аркадия Евстафьева, могли быть и другие «связные», которых с коробкой из-под ксерокса никто не задерживал, и поэтому публике они до сих пор не известны.

Внутри ельцинского плана было некое неочевидное спецначинание, согласно которому главные издержки по осуществлению развала СССР и демонтажу советизма надо переложить на либерально-демократические круги. Что сначала эти круги надо дискредитировать, причём тотально, а потом на сцену должна выйти другая группа».

Так в итоге, и произошло. Сначала в 1990-е годы «либералы» разваливали всё что можно, а в 2000-е пришли «державники», которым разваливать уже ничего не надо было – «всё развалено до нас». А если приглядеться, что у тех, что у этих, есть одна общая черта, одно общее происхождение – все они «питерские».

Помимо Чубайса, «выдающимися деятелями» в постсоветский период стали и некоторые другие «молодые экономисты» из чубайсовского кружка, образовавшегося после приезда в Ленинград Калугина:

– Кудрин Алексей Леонидович, в 1996-1997 годах – заместитель руководителя Администрации Президента РФ – начальник Главного контрольного управления Президента, в 2000-2011 годах – заместитель председателя Правительства и министр финансов РФ;

– Кох Альфред Рейнгольдович, в 1993-1996 годах – заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета по управлению имуществом, в 1996-1997 годах – председатель Госкомимущества, заместитель председателя Правительства РФ, в 2000-2001 годах – директор холдинга «Газпром-Медиа»;

– Игнатьев Сергей Михайлович, в 1991-1992 годах – заместитель министра экономики и финансов России, в 1992-1993 – заместитель председателя Центрального банка, в 1993-1996 – заместитель министра экономики, в 1996-1997 – помощник президента России по экономическим вопросам, в 1997-2002 – первый заместитель министра финансов, с 2002 года – председатель Центрального банка РФ и одновременно председатель наблюдательного совета Сбербанка России;

– Илларионов Андрей Николаевич, в 1993-1994 годах – руководитель группы анализа и планирования при председателе Правительства РФ, в 2000-2005 – советник Президента Российской Федерации;

– Дмитриева Оксана Генриховна, в 1998 году – министр труда и социального развития РФ, с 2007 года – первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ;

– Мордашов Алексей Александрович, с 1996 года – генеральный директор ОАО «Северсталь».

Интересно, что под руководством генерала Калугина в 1980-1987 годах в системе органов КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области служили некоторые относительно молодые офицеры, ставшие впоследствии видными деятелями постсоветской демократической России:

– Бортников Александр Васильевич, с 2008 года – директор ФСБ России. В интервью газете «Совершенно секретно» (№ 5 (264), май 2011 года) Олег Калугин вспоминал о Бортникове: «это был очень способный, целеустремлённый сотрудник. Он всегда выделялся из общей массы офицеров госбезопасности своей работоспособностью. Его отличало умение нестандартно оценивать людей и события… Одним словом – человек на своём месте»;

– Голубев Валерий Александрович, с 2006 года – заместитель председателя правления ОАО «Газпром»;

– Иванов Виктор Петрович, в 2000-2004 годах – заместитель руководителя Администрации Президента РФ, в 2004-2008 годах – помощник Президента РФ, с 2008 года – директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков;

– Патрушев Николай Платонович, в 1998 году – заместитель руководителя Администрации Президента РФ – начальник Главного контрольного управления Президента, в 1999-2008 годах – директор ФСБ России, с 2008 года – секретарь Совета Безопасности РФ. В интервью журналу «Коммерсантъ Власть» (№12 (465), 02.04.2002) Олег Калугин вспоминал о Патрушеве: «первое повышение в своей жизни он получил от меня», «вместе на охоту ездили. Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень по тем временам… И в общем, он мне нравился…»;

– Полтавченко Георгий Сергеевич, в 2000-2011 годах полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, с 2011 года – губернатор Санкт-Петербурга;

– Путин Владимир Владимирович (в Ленинградском УКГБ – до 1984 года), в 1997-1998 годах – заместитель руководителя Администрации Президента РФ – начальник Главного контрольного управления Президента, в мае-июле 1998 года – первый заместитель руководителя Администрации Президента, в 1998-1999 – директор ФСБ России, в 1999 и в 2008-2012 годах – председатель Правительства РФ, в 2000-2008 и с 2012 года – Президент Российской Федерации;

– Черкесов Виктор Васильевич, в 2003-2008 годах – директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Что может означать служба вышеуказанных товарищей под руководством генерала Калугина? Может быть, и ничего не означает, просто совпадение, но очень интересное совпадение…

Гашун.