Пересохла самая длинная во Франции река Луара

И-за аномальной жары в Западной Европе, рекордно пересохла река Луара – самая длинная во Франции.

Луара, расположенная на западе страны, сильно обмелела из-за того, что Франция пережила самый жаркий июль за всю историю метеонаблюдений. Количество осадков упало до 15% от месячной нормы. Ожидается, что в ближайшие несколько дней уровень воды в Луаре достигнет своего исторического минимума.

Прекращено судоходство, в том числе и движение экскурсионных судов.

С прошлой недели во Франции работает антикризисная комиссия по управлению водоснабжением — в некоторые населённые пункты воду доставляют в автоцистернах.

Река Луара (Loire) – это самая длинная река Франции. Ее протяжённость составляет около 1 006 км, площадь бассейна – свыше 117 тыс.км². Луара – одна из основных рек Франции, т.к. площадь ее водосбора составляет 117 356 км2, что равняется чуть более 20% площади страны. При этом воды Луары, как и весь ее водосборный бассейн, полностью расположены в пределах Франции.

На что она похожа теперь, видно на фотографии.