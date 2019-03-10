Педагог-садист в руководстве Подмосковья
Об этом человеке, который по воле случая вдруг внезапно оказался более чем на 10 лет руководителем одного из подмосковных муниципальных районов, мною написано уже достаточно много. Но, чем больше я погружаюсь в тему «Лотошинской ОПГ», фактически ограбившей всю систему ЖКХ этого района и присвоившей себе деньги доверчивых инвесторов, вложившихся в уникальный проект по созданию завода для производства весьма востребованной у нас в России биодобавки – дегидрокверцетина, тем больше и больше открывается ранее неизвестных фактов из жизни и «деятельности» бывшего главы Лотошинского муниципального района Московской области Анатолия Лютенко.
О ряде совершенно потрясающих фактов из жизни этого «уникального руководителя» мы поведали в ходе нашей специальной пресс-конференции в ИА «РОСБАЛТ» 27 февраля 2019 года. И там была озвучена весьма интересная «деталь» из биографии нашего «героя».
В соответствии со Справкой, подписанной Главным Федеральным инспектором в Московской области Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации по Центральному Федеральному округу генерал-майором Протогеном Андреевским, оказывается, Анатолий Лютенко еще в 1980-м году был судим по статье 206 УК РСФСР (хулиганство). И приговорен к 1 году лишения свободы (условно).
Но, это не помешало ему поступить на учебу в Кемеровский государственный университет. Видимо, потому, что папа его (тоже Анатолий Лютенко, но по отчеству – Федорович, и тоже проходящий в настоящее время по уголовному делу в Лотошино) в то время был в Кемеровской области «большой партийной шишкой» — аж, вторым секретарем обкома КПСС!
Затем, как рассказывал чуть позже изданию «Деловая Пресса» в своем интервью в августе 2001 года наш «герой», он после окончания университета поехал учительствовать в маленький кемеровский посёлочек со звучным названием «Туешки». Который, якобы, находился «между геологами и зеками». И где наш «герой» проявил буквально чудеса педагогического мастерства!
Правда, мы (как ни пытались) так и не смогли найти даже косвенного доказательства существования когда-либо в Кемеровской области посёлка с подобного рода названием. Да и, весьма сомнительно, что человеку, имеющему судимость (даже при наличие такого «весомого» папаши), могли бы доверить руководить школой. Даже в самом захудалом шахтерском посёлке!
Зато в том же самом интервью изданию «Деловая Пресса» присутствует другой весьма знаменательный факт! Говорящий о том, что гражданин Анатолий Анатольевич Лютенко активно занимался всеми видами бизнеса с середины 80-х и в начале 90-х годов. А уже в 1991-м году он сидел в городе Москве «на чемодане, полном денег» (это дословно из его интервью «Деловой Прессе»).
При этом, правда, гражданин Лютенко А.А. достаточно скромно умолчал в своем интервью о том, каким именно «бизнесом» и как он занимался, и что в 1989-м году он был осужден к 2,5 годам лишения свободы по статье 148 УК РСФСР за вымогательство. И часть срока успел отсидеть.
В связи с чем, возникает вполне закономерный вопрос: так, когда же сей «педагог» мог работать в школе?
Тем не менее, в начале 90-х Лютенко А.А. прибывает в Москву и (не понятно, на каких основаниях) вдруг оказывается в аспирантуре Академии Педагогических наук (сначала СССР), затем – с плавным перетеканием — в Российской Академии Образования РФ. И, якобы, в 1992-м году этот «педагог» даже успешно защищает «кандидатскую диссертацию» на весьма актуальную тему – «Социально-педагогические основы демократизации жизнедеятельности общешкольного коллектива».
В основу данной «научной работы», как и полагается, были взяты нетленные труды В.И.Ленина и других классиков марксизма-ленинизма. А также – разработки прекрасно известных лично мне по совместной педагогической деятельности людей. Среди которых особое место занимает мой коллега и соратник по продвижению проблем школьного ученического самоуправления – Вениамин Иванович Бочкарев. Только, вот, вряд ли кто-либо из них что-либо и когда-либо вообще слышал о таком «уникальном педагоге» как Анатолий Лютенко из далеких кемеровских Туешков.
И Слава Богу!
Потому что, если бы сейчас эти люди узнали, кто и как использовал их теоретическое наследие и, кто на их научных разработках получил диплом «кандидата педагогических наук», им стало бы стыдно не только за родную педагогическую академию, но и вообще за всю нашу педагогическую науку!
Ибо, если данный «диплом» был реально выдан за какую-то «наукообразную чушь» человеку, который никогда реально не занимался никакой педагогикой, — это еще полбеды. Но, если этот «диплом» оказался в руках мошенника путем подкупа конкретных должностных лиц и тех, кто отвечал за подготовку научных кадров, — то это уже представляет состав преступления! Оправдания которому нет и спустя много лет.
Почему я на этом так заостряю внимание? – Спросит читатель. И мало ли у нас по стране гуляет подобного рода фальшивых «дипломированных ученых»! За последние 25-30 лет в какой-то степени даже стало модным покупать всевозможные дипломы. Не только просто о высшем образовании, но и о наличие ученых степеней и званий. Вот и разгуливают у нас по стране десятки и сотни неучтенных кандидатов и докторов наук, профессоров и всевозможных «академиков».
Но, в нашем случае имеется особая пикантность.
Дело в том, что в материалах уголовного дела в отношении «кандидата педагогических наук» А.А.Лютенко имеется аудиозапись его телефонного разговора с одним из потерпевших, в ходе которого этот «ученый-педагог», не стесняясь в выражениях, обещает «содрать живьем» с его ребенка кожу, «прибить его к дереву» и «показать отцу, как ребенок будет биться в конвульсиях»!
Всё выражение, к сожалению, привести в полном объеме невозможно. Потому что оно наполнено матерной нецензурной лексикой, которую в открытой печати употреблять нельзя.
И подобного рода угрозы со стороны данного, так называемого, «ученого-педагога» повторялись неоднократно. Каждый раз нарастая по накалу и по интонации.
При этом, совершенно очевидно, что произносящий подобного рода угрозы человек, делает это с полным осознанием того, о чем сообщает, и, как говорят в подобного рода ситуациях эксперты, с полным пониманием дела. То есть, он реально знает, как сдирать с ребенка кожу, как прибивать его к дереву и как пытать его наиболее изощренным способом! Из чего можно сделать вывод о том, что перед нами — ярко выраженный психотип изощренного маньяка-убийцы!
Но, как это ни покажется странным, данный извращенец до сих пор находится на свободе. И продолжает всех уверять в том, что он является неким «ученым-педагогом».
И не только педагогом. Как явствует из его биографической справки, размещенной на личной странице в Интернете на портале «Одноклассники», гражданин А.А.Лютенко еще умудрился каким-то образом получить диплом Дипломатической Академии МИД России и диплом РАНХиГС. А также – стать доктором экономических наук!
Хотя, тут удивляться нечему. Когда есть деньги – возможно купить любой диплом!
Но, этим пусть занимаются соответствующие «органы». А мы вернемся к проблемам педагогики.
В последнее время мы все чаще и чаще начинаем задумываться и говорить о том, что же происходит сегодня в нашей системе образования и воспитания подрастающего поколения россиян. Об этом идут бесконечные и бессмысленные споры на различных уровнях: на научных конференциях, на всероссийских форумах, на крупных общероссийских мероприятиях. По данному поводу уже сломано немало копий.
А воз, как говорят у нас в народе, — и ныне там!
Так вот! Пока подобного рода «педагоги-садисты» с академическими дипломами будут разгуливать в нашей стране на свободе, пока они будут спокойно рассуждать о том, каким образом они будут «сдирать живьем кожу» с наших детей и «прибивать их к дереву» для усугубления мучений, все эти общественные дискуссии и научные споры – пустой блеф! Потому что жизнь одного единственного ребенка намного дороже любого научного звания и любого научного «труда» на самую замысловатую «тему» с самыми авторитетными научными руководителями!
А те, кто имеют в карманах всевозможные «педагогические дипломы» и различного рода «педагогические звания» должны быть на особом учете. И для таких людей (при их малейшей угрозе жизни и здоровью любому ребенку в нашей стране) не должно быть ни малейшей пощады и никаких «сроков давности»!
Ибо, всем криминальным экспертам хорошо известна простая истина: для садиста не существует ограничений по времени. И, если человек склонен к садизму, то он (рано или поздно) эту свою склонность обязательно проявит.
А, если эта криминальная личность имеет склонность к садизму в отношении детей, то её (эту личность) нужно изолировать от общества НЕМЕДЛЕННО!
И многократную опасность для общества представляют особенно такого рода садисты, которые имеют непосредственное отношение к детям. Тем более, если кичатся не просто своим педагогическим образованием, но даже представляют себя цивилизованной общественности в качестве неких «ученых-педагогов».
Потому что на самом деле там под маской «ученого-педагога» скрывается натуральный ПЕДАГОГ-САДИСТ!
Прошу данную публикацию считать официальным обращением в генеральную Прокуратуру РФ и в Московский Областной Суд
Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик МАНПО, член союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.