Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием.

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются в слезы радости.

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе — Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1:9). В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью (Гал. 5:6). Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5:14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим — чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5:16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!