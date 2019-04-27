Пасхальное богослужение в Вильнюсе. Храм святых Константина и Михаила (Романовская церковь)

27/28 апреля 2019 г., Пасха Христова. Торжественное богослужение в честь праздника Пасхи в храме во имя святого равноапостольного царя Константина и преподобного Михаила Малеина в г. Вильнюсе совершили настоятель храма сего священник Константин Лазукин и клирик иерей Михаил Синкевич.

Закончилась Страстная неделя, завершающая Великий пост, и в ночь с субботы на воскресенье, 28 апреля, православные верующие встретили главный праздник христиан — Пасху, или Светлое Воскресение Христово, называемый еще праздником праздников, или торжеством из торжеств.