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Пасхальное богослужение в Вильнюсе. Храм святых Константина и Михаила (Романовская церковь)

Пасхальное богослужение в Вильнюсе. Храм святых Константина и Михаила (Романовская церковь)
Апрель 28
01:21 2019
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27/28 апреля 2019 г., Пасха Христова. Торжественное богослужение в честь праздника Пасхи в храме во имя святого равноапостольного царя Константина и преподобного Михаила Малеина в г. Вильнюсе совершили настоятель храма сего священник Константин Лазукин и клирик иерей Михаил Синкевич.

Закончилась Страстная неделя, завершающая Великий пост, и в ночь с субботы на воскресенье, 28 апреля, православные верующие встретили главный праздник христиан — Пасху, или Светлое Воскресение Христово, называемый еще праздником праздников, или торжеством из торжеств.

Тэги
ВильнюсПравославие
Страны
Литва

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