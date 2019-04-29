29 апреля 2019 г., Второй день Пасхи Христовой. Пасхальная проповедь священника Олега Шляхтенко. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс.

Иерей Олег Шляхтенко — клирик Свято-Духова собора в г. Вильнюсе и клирик храма в честь св. блговерного князя Александра Невского в г. Вильнюсе.

Пасха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. ‏פסח‏‎ [Pesaḥ]), Воскресение Христово (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник.

В Православии Пасху называют: «праздников праздник и торжество из торжеств».