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Пасхальная проповедь священника Олега Шляхтенко. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс

Пасхальная проповедь священника Олега Шляхтенко. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс
Апрель 30
01:27 2019
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29 апреля 2019 г., Второй день Пасхи Христовой. Пасхальная проповедь священника Олега Шляхтенко. Свято-Духов монастырь г. Вильнюс.
Иерей Олег Шляхтенко — клирик Свято-Духова собора в г. Вильнюсе и клирик храма в честь св. блговерного князя Александра Невского в г. Вильнюсе.

Пасха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. ‏פסח‏‎ [Pesaḥ]), Воскресение Христово (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник.
В Православии Пасху называют: «праздников праздник и торжество из торжеств».

Тэги
ВильнюсПравославие
Страны
Литва

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