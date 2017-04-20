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Пасха Христова в Тешове

Владыка Христофор (Пулец)
Владыка Христофор (Пулец)
Апрель 20
15:41 2017
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Монастырь Преображения Господня в Тешове праздновал Пасху Христову как принято в полночь с субботы на воскресенье 16 апреля. Праздничное Богослужение вёл почётный митрополит в Чешских земель и Словакии владыка Христофор вместе с братьями монастыря и около сотни паломников. Владыка Христофор поприветствовал всех присутствующих и объяснил значение артоса-пасхального хлеба, символизирующего присутствие Иисуса Христа посередине своих учеников и в Церкви.

В монастыре звучало радостное: «Христос Воскресе!» из уст владыки Христофора и бурный ответ: «Воистину Воскресе!»

После окончания Пасхальной утреней и Божественной Литургии состоялось освящение пасхальных яств, при пении тропаря Христос Воскресе из мертвых.

Закончилось всё трапезой. К столу пошли сесть только половина прихожан, остальные уехали сразу разговляться домой. За столом в Конаку уместились 40 человек. Состоялась скромная, но праздничная трапеза с очень тёплым и добрым общением. Детей посадили в соседней кухне, где помимо трапезы они могли повеселиться и не мешать общению родителей в этот самый радостный праздник для каждого православного христианина. Ведь, неспроста Пасха и называется: «праздников праздник и торжество из торжеств».
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Pascha v Těšově

Monastýr Proměnění Páně v Těšově slavil Paschu Kristovu jak je zvykem o půlnoci ze soboty na neděli 16 dubna.

Slavnostní bohoslužby vedl emeritní metropolita Českých zemí a Slovenska vladyka Kryštof spolu s bratřími Monastýru a stovkou poutníků. Vladyka Kryštof pozdravil všechny přítomné a vysvětlil jím význam svěcení artosu — paschálního chleba, symbolizujicího přítomnost Ježíše Krista v církvi. Na konec posvětil všem paschální pokrmy za zpěvu troparu Vstal z mrtvých Kristus….. Monastyrem znělo radostné volání vladyky Kryštofa Christos Voskrese a bouřlivá odpověď Voistinu Voskrese.

Тэги
Владыка Христофор (Пулец)Православие
Страны
Чехия

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