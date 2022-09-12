«Партнёры» предлагают России сдаться

Во время своего визита в Киев Блинкен привёз послание от Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным – сообщает Економічна правда.

Одновременно президент Франции Макрон потребовал от России прекратить спецоперацию и сесть за стол переговоров с Украиной.

«Он (Макрон) осудил продолжение российской военной операции в Украине и напомнил о своем требовании ее скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Подталкивая Кремль к переговорам с киевским режимом «нацистов и наркоманов», России по сути предлагают пойти на новый Хасавюртский договор с террористами. Слить республики Донбасса, уйти из Крыма, отдав их население на растерзание бандеровцам. А после – платить и каяться. И снова каяться и платить. Но на этом наши «партнёры» явно не остановятся.

Их истинные желания озвучивают официальные представители киевского режима. Секретарь СНБО Украины Данилов заявил что капитуляции России, ухода с Донбасса и Крыма мало. Даже репарации не достаточны. Цель – демилитаризация России. Проще говоря разоружение и последующее расчленение страны. В Киеве это называют «деимпериализация». Логично, как говорили древние римляне «горе побеждённым».

Владимир Владимирович, может всё-таки начнем?