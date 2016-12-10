«Партия Бога» и «партия Сатаны»

Вступление, точнее «некролог», напишу потом, а сейчас сразу же начинаю разбор беседы Павла Зарифуллина с покойным уже теперь Гейдаром Джемалем, которое начинается так: «С прискорбием сообщаем, что в Алма-Ате скончался известный философ и метафизик Гейдар Джемаль. Публикуем беседу Джемаля и Зарифуллина об орденах, Пресвитере Иоанна, Достоевском и сокрытом имаме». Итак:

«Павел Зарифуллин: Вы (Гейдар Джемаль – Л.Д.С.-Н.) часто пишете об орденах. В российском суперэтносе, российской цивилизации духовными орденами по своей структуре, безусловно, является староверческие согласия. Военные ордена – это опричники, большевики, эсеры…».

Казалось бы совсем обыкновенный в определённых кругах вопрос. Но если вчитаться, то «обыкновенный»-то не совсем. Ибо мы тут сталкиваемся со многими «мотивами», которые совершенно чужды и даже враждебны Православно-Монархическому, т.е. Русскому, пониманию истории.

«В российском суперэтносе». Никакого такого «супер-этноса», состоящего из Славян (Русских) Финно-Угров, Татар, Тюрок, Монгол и так далее в природе не существует. Греческое слово «этнос» переводится на русский язык словом «народ». Русские, или более точно «Русы» — отдельный пассионарный народ, создавший Росс-ийскую Империю путём постепенного включения в неё других народов как на западе, так и на востоке. Гумилёвско-зарифуллинский «супер-этнос» — это «химера», т.е. смесь Дракона с конём Георгия Победоносца. Родственниками Руссов являются, во-первых, все «Славяне» (Анты), во-вторых, все «белые» народы (Арийцы, «Гиперборейцы»). По культуре (дохристианской) и языку – так называемые индо-европейы. Староверческие согласия принесли немалый вред именно Российской Империи, т.к. боролись против власти, избранной Богом, т.е. против династии Романовых. В этом смысле они не «духовный орден», а анти-монархическая и, соответственно, анти-церковная и, соответственно, анти-русская разрушительная «подпольная организация».

Идём далее, продолжая разбор вопросов:

«Военные ордена, говорит Зарифуллин, – это опричнина, большевики, эсеры».

Интересно, как отвечает на вопрос об орденах Гейдар Джемаль. Он говорит: «В Коране упоминается две партии: партия Аллаха и партия Сатаны (хизб Аллах и хизб аль-Шайтан)…».

Так вот, с точки зрения Православного фундаменталиста и вообще Русского сознания – Опричнина Ивана Грозного действительно есть некая связка Духовной Инквизиции и Великого Рыцарского Ордена (т.е. по терминологии Гейдара Джемаля «партия Аллаха»), а большевики, эсеры и прочие «Народные расправы» и «чёрные переделы» — есть, так как они боролись против богоустановленной власти Русских Царей (опять же по терминологии Джемаля) — «партия Сатаны». Впрочем, не только Джемаля, но и по всякой нормальной, т.е. традиционной терминологии.

В том то и дело, что Русская Опричнина, как и Испанская Инквизиция есть, так сказать, «партия Бога», а большевики, чекисты и прочие бунтари и революционеры типа Белинского, Чернышевского, Нечаева, Ленина, Троцкого, Свердлова, есть «партия Сатаны». Грань между «орденами» проходит не по причастности к «тайной организации», а за что, за какие принципы и идеалы, «организация» выступает. Инквизиторы – Домини-канцы, т.е. псы Господни, боролись за Церковь и Монархию, и христианское Государство. А, например, тамплиеры, катары и богомилы боролись против Церкви, Монархии и Государства, за власть уже тогда – традиционального еврейского, и шире восточного, в том числе мусульманского, капитала, за установление и реализацию всех т.н. «эзотерических», т.е. еврейско-арабских, семитских, ближневосточных «жидовствующих», гностических и прямо сатанинских учений.

Так что водораздел проходит здесь не по линии экзо-терическое — «общеизвестное», «тайно»-«эзотерическое», а по линии – «партии Бога» и «партии Сатаны». В этом смысле Церковь, Государство и Монархия всегда и везде есть «партия Бога», а тамплиеры большевики, эсеры, чекисты, оккультисты, сектанты, богомилы, катары, стригольники, жидовствующие и другие гностики – всегда и везде есть «партия Сатаны».

По этой причине, точнее исходя и этого «традиционалистского принципа», Русский мир всегда делился на «верных» и «неверных». На стороне верных всегда стояли Александр Невский, память которого ныне совершается – Святой Благоверный княже Александре, моли Бога о нас! – Дмитрий Донской, разгромивший «партию Сатаны» во главе с Мамаем, Александр Суворов, провозгласивший: «Мы Русские – с нами Бог!», Достоевский, создавший пророческий роман «Бесы», в котором в лице Верховенского и Лямшина провозвестил и прекрасно показал нам грядущую «партию Сатаны», явившуюся в жизни в лице Ленина-Свердлова, а также Победоносцев, Леонтьев, Розанов, деятели Союза Русского Народа, Орден Русских «Фашистов» – Есенина-Ганина, за что они и были ритуально умучены «партией Сатаны», и уже в наше время Оптинские иноки о.Василий, Трофим, Ферапонт, убитые за Русскую правду Игорь Тальков и сто миллионов, как и требовали всякие Белинские, Чернышевские, Нечаевы и Ленины – умученных Русских людей во главе с главными нашими Святыми Царственными Мучениками – Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас! – вот кто есть люди Русские, т.е. «люди Божии», а ни какие не «согласия», «расправы», «переделы» и «чеки», которые есть прямые порождения той или иной формы «чёрной магии» и ереси жидовствующих, которых огнём, мечём, костром, топором и калёным железом вырубала и выжигала великая духовная организация «псов Господних» — чёрная Опричнина величайшего Русского Царя Святого Благоверного Государя всея Руси Иоанна Васильевича Грозного, памятники которого скоро встанут по всей Святой Руси – Великой России.

Святой Благоверный Царю Иоанне, моли Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич