Парламент Латвии поддержал законопроект о сносе советских памятников

Парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект, обязывающий муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе «Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков», находящегося в парке Победы в Риге.

Законопроект предусматривает, что кабинет министров республики определит до 30 июля другие объекты, подлежащие демонтажу. Ответственность за снос памятников будет нести муниципалитет, на территории которого они расположены.