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Памятник Святому Царю Николаю осквернён во Владивостоке

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Июнь 16
09:47 2017
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Генеральному прокурору Российской Федерации 

Чайке Ю. Я.

Обращение

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Игорь Евгеньевич Смыков

Игорь Евгеньевич Смыков

12 июня 2017 г., в Великий православный праздник дня Всех Святых и государственный праздник Дня России, в городе Владивостоке произошло чрезвычайное резонансное событие, всколыхнувшее не только жителей Владивостока, но и весь Православный мир.

Был осквернен памятник Императору Всероссийскому, Святому Царю — Страстотерпцу Николаю Второму Александровичу, установленный рядом с кафедральным Покровским Собором 19 декабря 2016 г. и освященный митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином, а в основание памятника заложена земля с Ганиной ямы (место уничтожения тел Святых Царственных Страстотерпцев).

Памятник был установлен в честь 125-летия посещения цесаревича Николая Александровича, Богохранимого града Владивостока, в котором он провел 11 незабываемых дней. Все Его благие деяния выбиты на этом памятнике, это: заложение ж.д. вокзала, начала Транссиба, сухого дока Дальзавода и памятника Невельскому.

Как показали камеры видеонаблюдения около 4.30 утра, под покровом темноты, двое неизвестных, подкрались к памятнику и облили его краской, после чего, трусливо бежали с места происшествия.

Это осквернение уже второе, первое, состоялось в канун Рождества Христова 2017 г., когда также, под покровом ночи, вандалы облили памятник олифой. Тогда по благословению владыки Вениамина решили не поднимать шума и дать кощунникам одуматься  и покаяться, но как видим этого не произошло.

Обращаемся к Вам с убедительной просьбой принятия мер прокурорского реагирования по расследованию этого  преступления, направленного на оскорбление чувств православных верующих и разжигания межрелигиозной вражды и розни.

«Только, то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы прошлого».     Император Николай II

С уважением,

Президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа»

Игорь Евгеньевич Смыков

Москва, 15 июня 2017 года

Тэги
ВандализмВладивостокНиколай II
Страны
Россия

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