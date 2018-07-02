16-го июня 2018 года, в день памяти перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву, Преосвященнейший Паисий, епископ Щигровский и Мантуровский совершил Божественную литургию в Покровском храме села Мармыжи Советского района и панихиду на могиле скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.

Его Преосвященству сослужили: настоятель Покровского храма — иерей Николай Пазуха, протоиерей Николай Хренов, протоиерей Василий Жданов, иерей Вячеслав Рихтер, протоиерей Ростислав Голик, иерей Николай Зайшлый, диакон Алексей Богатырев, диакон Николай Колочев.

После сугубой ектении епископ Паисий совершил молитву о мире на Украине.

Затем Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, в которой привел на память труды Вячеслава Михайловича Клыкова — выдающегося скульптора и общественного деятеля

Преосвященнейший Паисий поблагодарил всех присутствующих, за увековечивание памяти Вячеслава Михайловича Клыкова и приобщению жителей Курской области к великому прошлому национальной культуры и патриотическим идеям.

Епископ Паисий призвал всех не печалиться сказав, что смерть это все лишь переход, и умирая душа не пропадает а получает заслуженное, а Вячеслав сделал очень много для других и Господь воздаст каждому кто трудится для ближних.

После Божественной литургии на могиле усопшего Вячеслава, по традиции состоялась панихида провел которую глава Щигровской епархии Преосвященнейший Паисий в сослужении клириков Щигровской епархии.

Теплые слова в память о Вячеславе, сказали представители власти и все кто близко знал великого скульптора.

Затем всем была предложена поминальная трапеза.

Уже двенадцать лет исполнилось со дня смерти Вячеслава Михайловича, и каждый год в этот день в отдаленный уголок Курской области приезжают его родственники, друзья, приходят односельчане.

Также в этот день прошел финал детского ежегодного областного Кубка Клыкова по настольному хоккею и награждение победителей и участников.

На поминальной трапезе каждый год звучат слова благодарности творчеству Вячеслава Михайловича и в этот раз не был исключением, также звучали воспоминания тех, кто знал при жизни Вячеслава Клыкова.

Из Москвы была привезена Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, которую Вячеслав Михайлович имел честь возить по многим местам России, был с нею и в Сербии.

Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков был награждён Благодарственным письмом от Владыки Паисия: «Смыкову Игорю Евгеньевичу, президенту региональной общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

За постоянное участие и поддержку мероприятий, посвящённых памяти народного художника России, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Призываю на Вас Божие благословение.

Паисий, епископ Щигровский и Мантуровский.

Игорь Смыков вручил памятные медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго» епископу Паисию, Владимиру Михайловичу Харину и главам районов Курской области.

Вячеславом Клыковым созданы памятники преподобным Сергию Радонежскому в Радонеже, Серафиму Саровскому в Сарове и в Курской Коренной пустыни, монументы Петру I в Липецке, П.А. Столыпину в Саратове, князю Владимиру в Белгороде, князю Димитрию Донскому в подмосковном Дзержинском, Илье Муромцу в Муроме, памятник Императору Николаю II в с. Тайнинское под Москвой, Константину Батюшкову в Вологде, Надежде Плевицкой в с. Винниково Курской области, звонница на Прохоровском поле в Белгородской области, памятники равноапостольным Кириллу и Мефодию в Самаре и на Славянской площади в Москве, олицетворяющие День славянской письменности и культуры, и многие другие работы.

Вячеслав Михайлович Клыков был видным деятелем православно — монархического движения, воссоздав Союз Русского народа в 2005 г.

Вячеслав Михайлович Клыков говорил, что в вопросе избрания Монарха надо опираться на библейское речение «Изберите Царя из народа своего».