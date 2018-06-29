Памяти казаков лейб-гвардейцев

10 июня 2018 г. в г. Павловске, в бывшем полковом Храме Николая Чудотворца, состоялось чествование казаков-гвардейцев.

Мероприятие состоялось после Литургии, был отслужен молебен во здравие, с молитвами ко всем Святым, покровителям всех казачьих Войск России, затем была отслужена панихида по погибшим воинам — казакам. Закончилось мероприятие посещением бывшего военного городка Лейб-Гвардии Сводного казачьего полка.

На чествование Лейб-Гвардейцев прибыла Чудотворная мироточивая Икона Святого Царя Николая Второго, привезенная из Москвы начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым, перед которой у бюста Св. Государя Императора Николая Второго Александровича на территории храма был казаками прочитан акафист. Это очень важно для нас, Православных казаков, ведь эта Икона является Чудотворной и хорошо известна многим Православным людям как в России, так и за ее пределами. Она побывала в разных городах России, от Санкт-Петербурга до Владивостока, в местах, связанных с именами Царской Фамилии. Она была в Храме на Крови Екатеринбурга на месте убийства и уничтожения честных останков Царской Семьи в монастыре на Ганиной Яме, с нею были проведены Крестные Ходы по Царским местам, отслужены Панихиды по погибшим на поле брани, сгинувшим в годы лихолетья братоубийственной войны, годы гонений на Православие и верующих. Было отслужено множество Молебнов перед Нею за здравие ныне живущих и за процветание нашей Родины и всего Православного мира. Таким образом, сам Государь Император явился почтить Память своих верных Гвардейцев, чьим Шефом он был при жизни. И поэтому прибытие этой Иконы в Павловск не случайно: жизнь Помазанника Божьего тесно связана с этим местом, равно как и жизнь казаков, верно служивших своему Императору.

Историческая справка:

27.05.1906 г. в ознаменование вековых исторических заслуг Астраханского, Уральского, Оренбургского, Сибирского, Семиреченского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих Войск перед Родиной, явственно и доблестно проявленных вновь во время подавления восстания ихэтуаней («боксёров») в Китае в 1900-1901 г.г. и защиты интересов России на линии строящейся Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и, особенно, во время Русско-Японской войны в 1904-1905 г.г., когда Сибирское и Дальне-Восточные казачьи Войска в короткий промежуток времени были два раза мобилизованы и за свою боевую службу удостоились награждения высокими боевым наградами, как, например, Сибирское Казачье Войско и его полки 4-й, 5-й, 7-й и 8-й были награждены, при особых грамотах, Георгиевскими знамёнами – Государь Николай II повелел:

«1906 г. мая 27. Повелено сформировать Л.-Гв. Сводно-казачий полк, взяв: по одной сотне от Уральского и Оренбургского казачьих войск, по полусотне от Сибирского и Забайкальского и по взводу от Астраханского, Семиреченского, Амурского и Уссурийского казачьих войск».

Причём на формирование 1-й сотни была обращена Лейб-гвардии Уральская казачья Его Величества сотня. Для постройки казарм полка было отведено место в Павловске, рядом с 5-й Лейб-Гвардии и 6-й Донской Лейб-Гвардии артиллерийскими батареями.

Шефом Лейб-Гвардии сводного полка и 6-й Лейб-Гвардии Донской артиллерийской батареи изволил быть Государь Император лично.

Строительство казарм для полка началось летом 1906 года, и полностью они были сданы к 1908 году.

Сегодня мы, казаки, волею судеб живущие на земле Санкт-Петербурга и его окрестностей, имеем возможность почтить лично в полковом Храме Память наших предков, служивших здесь со всех концов нашей Великой Родины и честно отдававших Долг как в мирное время, так и трудные годы Первой Мировой войны.

Собравшимся почтить память казаков лейб — гвардейцев был зачитан доклад Плотниковым Сергеем Викторовичем, представителем Уссурийского казачьего Войска (УВКО) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подъесаулом, Атаманом станицы Муравьев-Амурская:

— Граф Граббе Михаил Николаевич, был командиром Лейб – гвардии Сводно – Казачьего полка с 22. 09. 1911 по 14. 01. 1915 г.г. Родился он 18. 07. 1868 г. в Санкт – Петербурге. Умер 23. 07. 1942 г. в Париже. Из дворян Войска Донского, казак станицы Пятиизбянной.

Образование получил в Пажеском корпусе (1890). Выпущен в Лейб – гвардии Казачий полк. Получил звание почетного казака Конюховской станицы в 1913 г. ( Приказ по Сибирскому казачьему войску № 82 от 20 мая 1913 г.). Командиром лейб – гвардии Сводно – казачьего полка вступил в войну. С 14. 01. 1915 г. – командир 3-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, с 24. 01. 1915 – командир 4-й Донской кавалерийской дивизии.

08. 05. 1916 г. назначен Войсковым наказным атаманом Войска Донского, 01. 12. 1916 г. в Усть – Медведицком округе области Войска Донского образован поселок, получивший название «хутор Грабовский».

На всех спортивных состязаниях с другими частями войск Гвардии, на которых выступал полк, он занимал одно из первых мест. Так, например, в лыжных состязаниях команд всех полков Гвардии на дистанцию около 15 верст с заключительной боевой с учетом процентов, команда полка в течение 3-х лет имела первенство и получала первые призы. Начальниками команды и их помощниками были: подъесаулы Н. И. Аратовский (астраханец), Н. Н. Канцевич (семирек), Е. Г. Сычев (амурец) и Войлошников (забайкалец).

Стрелковое дело в полку было поставлено образцово, и по смотровым результатам стрельбы полк стоял в первых рядах среди Гвардейской кавалерии. Для поощрения стрельбы и владения холодным оружием в полку ежегодно были установлены состязания между сотнями на переходящий приз. Пальма первенства в стрельбе оспаривалась в течение 5 – ти лет только между 3-й Сводной и 4-й Приамурской сотнями, и переходящий приз за годы Великой войны остался за 4-й сотней.

Зато успех во владении холодным оружием принадлежал 2-й Оренбургской сотне. В полку спорт во всех областях военного дела был поставлен на должную высоту, и на этом поприще особенно процветала 3-я сводная сотня, о чем говорят многие победы, как офицеров, так и нижних чинов, как на общих Гвардейских, так и полковых состязаниях.

По сословной своей принадлежности офицеры полка происходили как из рядовых казачьих семей, так и из семей генералов, офицеров и чиновников.

Образование и воспитание, за очень малым исключением, почти все получили в кадетских корпусах и военных училищах. Несколько человек в полку было с университетским образованием.

Войлошников Павел Иванвич, 1897 г.р., уроженец станицы Цаган – Олуй, Борзинского района Читинской области, из казаков. Образование: окончил кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. В Царской армии служил в чине полковника Лейб – гвардии Казачьего полка, командовал 1-м Аргунским казачьим полком. Российский спортсмен, входил в Олимпийскую сборную Российской империи, серебряный призер Пятых Олимпийских игр 1912 г. в Стокгольме в командной стрельбе из дуэльного пистолета.

Он был очень образованным человеком – знал в совершенстве 7 иностранных языков, обладал многогранным талантом. В полку ему не было равных в джигитовке. В 1902 – 1903 гг. служил хорунжим в Порт-Артуре.

Во время Великой войны был ранен 14 раз. И каждый раз возвращался на фронт. Кавалер 6 орденов, помощник командира Лейб – Гвардии Сводного полка.

Политические воззрения офицерского состава полка выражались твердо – единой краткой формулой: Вера, Царь, Отечество.

Лейб – Гвардии Сводно – казачий полк направился на фронт 8 августа 1914 г. в составе 27 офицеров и 723 казаков.

В одном из первых боев застава из 13 казаков под командованием урядника Баканова успешно атаковала эскадрон 13 – го прусского уланского полка, обратив его в бегство.

В документах государственного архива Акмолинской области хранятся воспоминания Мартемьяна Васильевича Пороха, казака Лейб – Гвардии, уроженца станицы Акан – Бурлукской Кокчетавского уезда: «… Стояла ясная, солнечная, несмотря на октябрь, теплая погода. Около 10 часов утра взвод уральцев, стоявший в пяти верстах от Ловичи, заметил движение по шоссе колонны из около трех десятков автомашин, которые двигались на дистанции одна от другой на 100 – 150 метров. Взводный урядник принял решение, не обнаруживая себя, всю колонну автомашин пропустить в город, где на площади магистрата стоял наш полк, а самому закрыть противнику пути отхода. В это время другая застава – взвод казаков Оренбургской сотни, заметив движение, с обнаженными шашками бросилась в атаку на автомашины. Немцы стали быстро разворачиваться и уходить обратно. Взводу уральцев ничего не оставалось, как открыть винтовочный заградительный обстрел машин, не давая им вернуться обратно. Следовавшие сзади автомашины стали разворачиваться обратно, ведя перестрелку. Взвод уральцев подбил пять легковых машин. Высланная сотня сибиряков прибыла на место стычки, когда было уже тихо, только около машин валялись несколько немецких трупов высокопоставленных кайзеровских лиц. В кузовах было много ценностей и посылок. В кайзеровской машине был запакован тюк железных крестов. В тяжелораненом сановнике командир полка Граббе узнал своего знакомого и сказал нам, что это немецкий князь, «мы с ним в Берлине на одной скамье в Академии учились». Этот генерал там же вскоре умер, а другой, легкораненый в лицо, оказался шталмейстером Саксонского короля. Из показаний пленных мы узнали, что в этих машинах ехал Вильгельм Второй и Саксонский король на торжество по случаю взятия Варшавы. Они никак не ожидали появления русской кавалерии в тылу немецких войск. Вильгельм и король под прикрытием проскочили до кювета и ускользнули от пленения… На обратном пути нас преследовала немецкая гвардейская кавалерия «гусары черной смерти». В одном месте оказалась удобная позиция для засады и им был устроен мешок. Полусотня приамурцев, идя в арьергарде, поддразнивала их, а три сотни бойцов заняли с двух сторон шоссе позицию при 12 пулеметах. Обозленные немцы в сомкнутом строе пять эскадронов по шоссе пошли в атаку за полусотней и попали в приготовленную западню. Под сильным губительным огнем в рядах атакующих получилось короткое замешательство, стали падать всадники и кони, а через мгновения получилась страшная свалка. В течение нескольких минут пять эскадронов гусаров черной смерти уже не было в рядах немецкой армии…» (Ф. 1525. Оп. 1. Д. 22. Л. 32 – 37).