Пакет законопроектов направлен на упрощение процедуры получения социальной поддержки инвалидами

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание, на котором сенаторы рекомендовали к одобрению ряд законов. Законодатели поддержали правовой акт, направленный на упрощение процедуры получения инвалидами социальной поддержки и оказания им услуг за счет введения системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Устанавливается, что органы государственной власти, местного самоуправления, иные органы и организации, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, принимают решение о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, об оказании им услуг на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. В случае отсутствия в нем сведений — на основании документов, представленных заявителем», — пояснил председатель Комитета СФ Валерий Рязанский.

Федеральный закон вносит также изменения, касающиеся бесплатной парковки инвалидов. Предусматривается, что информация об установке опознавательного знака «Инвалид» на транспортное средство будет включаться в федеральный реестр инвалидов по заявлению, направленному лично или электронным способом.

По мнению сенаторов, Федеральный закон повысит качество предоставляемых инвалидам услуг и сократит сроки их получения.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон, устраняющий разночтения между Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и законом о развитии малого и среднего предпринимательства в стране.

«На организации, созданные общероссийскими общественными объединениями инвалидов, распространялись нормы Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», но поскольку в него в декабре 2015 года были внесены изменения, произошла рассогласованность норм законов», — пояснила член Комитета СФ Анна Отке.

По словам сенатора, с целью устранения этих противоречий вносятся изменения в вышеуказанные законы. В результате общества с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов, будут включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и смогут пользоваться преференциями для малого и среднего бизнеса, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Комитет СФ рекомендовал к одобрению изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. Сенаторы также поддержали закон, расширяющий возможности привлечения к труду и создания необходимых условий для организации труда лиц, осужденных к принудительным работам, а также осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях.