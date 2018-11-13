Падение последнего бастиона российского правосудия

О том, что российский суд и вся российская судебная система в последние годы деградируют с бешенной скоростью сегодня знают даже школьники. И ни один уважающий себя учитель не берется в данный момент преподавать курс «основы государства и права». Потому что в России давно уже нет ни «основ государства», ни «основ права»!

И за доказательствами для этого далеко ходить не приходится! Для этого достаточно заглянуть в любое подразделение полиции или заглянуть в любой отдел следственных органов. Но, лучше всего — забежать хотя бы на часок в любой из судов. И сразу же все становится на свои места! Потому что тот самый правовой беспредел, который начинается в полиции и в следственных подразделениях, находит свое логическое завершение и окончательное оформление там, где он должен быть, по логике вещей, пресечен и прекращен, но, наоборот, получает «зеленую улицу». А именно – в нашем «родном» и «уважаемом» российском суде!

Правда, до определенного момента в наших судах существовал серьезный барьер, мешавший творить безнаказанный произвол в отношении попавших туда по воле «правоохранителей» рядовых российских граждан. Таким барьером был институт адвокатуры!

В сложный период 90-х и начала 2000-х годов российским адвокатам пришлось поработать очень активно! Потому что порой на скамье подсудимых по воле коррумпированных представителейвласти и всевозможных «оборотней в погонах» очень часто оказывались отнюдь не преступники, а люди честные и не причастные к тому, в чем их пытались обвинить. И лишь благодаря настойчивости, прекрасной юридической подготовленности и активной жизненной и гражданской позиции адвокатов эти честные люди не оказывались в тюремных застенках. Или полученные ими сроки (вследствие преступного сговора коррупционеров с судебными структурами) бывали все-таки минимизированы.

Следует также напомнить, что представители России на всех международных уровнях много раз подчеркивали, что встали на путь «цивилизованного развития», проводя в период 90-х – начала 2000-х годов, так называемую, «судебную реформу». Которая должна была усилить роль адвокатуры в ходе предварительного расследования и в ходе самого судебного процесса.

Но! У нас в России получилось не так, как это было во всем цивилизованном мире, а «по Черномырдину»! То есть, — «хотели, как лучше, а получили – как всегда!»

И адвокат в российской системе правосудия опять оказался на задворках!

Впрочем, не просто на задворках!

Российский адвокат стал в нашей стране объектом пристального внимания со стороны некоторых «правоохранителей». Особенно тех, которые самым активным образом начали работать в связке с крупным преступным бизнесом и успешно уводить его (используя свои служебные возможности) из-под прицела Закона. Переводя стрелки на случайных и ни в чем не виновных людей. И в подобной ситуации для них деятельность квалифицированных адвокатов оказалась весьма опасным явлением.

Но, еще более страшным для представителей нынешней весьма коррумпированной власти оказались адвокаты, выступающие в защиту интересов простых рядовых граждан страны! Причем, — в защиту их законных интересов! Прописанных в Конституции России! Таковым начали приписывать «участие в политике»!

Этих адвокатов сразу же взяли «на негласный внутренний учет» и фактически устроили на них настоящую охоту!

Ярким примером тому может служить «дело адвоката Михаила Беньяша»!

Этот молодой талантливый адвокат прибыл 9 сентября 2018 года в Краснодар для того, чтобы оказать (при необходимости) правовую помощь людям, вышедшим на митинг протеста против проведения, так называемой, «пенсионной реформы». Но, так до митингующих и не добрался. Его схватили далеко от происходящих событий «люди в штатском», затолкали в машину и, без объяснения причины, доставили в полицейский участок! Где одели в «железные браслеты» и «допросили с пристрастием» — до кровавых отметин по всему телу!

А это означает одну простую вещь! Адвокат Михаил Беньяш – фактически находился под негласным надзором!

В связи с этим невольно возникает вопрос: а возможно ли подобное в цивилизованной демократической стране?! И, если ответ на данный вопрос отрицательный, то сам собой напрашивается вывод: значит Россия пока еще не является ни цивилизованной, ни демократической страной! И находится где-то на уровне Гондураса! Где любого человека можно просто так схватить на улице, затолкать в авто, доставить в полицейский участок и подвергнуть жестокому истязанию!

Но! Особенность данной ситуации заключается в том, что Михаил Беньяш – не обычный простой гражданин страны. Он – адвокат! И прибыл для исполнения своих служебных обязанностей! А некие «представители власти» (одетые, почему-то, не в полагающуюся им полицейскую форму, а в цивильную одежду) вдруг среди улицы хватают его и устраивают над ним дикую расправу!

Хотя, если бы все закончилось лишь издевательством и избиением адвоката в полицейском участке, это можно было бы считать хулиганством и превышением должностных полномочий со стороны власти. Но! Краснодарские «оборотни в погонах» на этом не остановились! Они решили полностью и окончательно уничтожить молодого талантливого адвоката, посмевшего выступить в защиту прав российских граждан! И «слепили» в отношении него «уголовное дело»!

Честно говоря, читая материалы обо всей этой ситуации, очень хочется смеяться! Если бы не было так грустно и обидно за нашу Великую Родину… Потому что сегодня по воле случая власть в ней оказалась в руках настоящих подонков и негодяев! Способных ради своих собственных корыстных целей на любые подлости и низости…

Ну, как может адвокат с надетыми на запястья наручниками «избить» до кровавых синяков двух (и даже, как утверждается в материалах «уголовного дела» Михаила Беньяша) – четверых здоровенных полицейских?…

При этом, на самом Михаиле Беньяше после «общения» со «слугами Закона» практически нет ни одного живого места!…

Но! Факт остается фактом. И судить теперь собираются не этих держиморд в погонах, а молодого адвоката, который спешил на помощь к людям, у которых наше родное государство вдруг решило отобрать пенсию.

Правда, во всей этой совершенно дикой истории меня удивляет другой аспект. А именно – реакция самого адвокатского сообщества на то, что произошло с их коллегой.

Целый ряд известных российских адвокатов были от произошедшего буквально в шоке. И сразу же заявили о своей солидарности с Михаилом Беньяшем. А также – высказали свое возмущение по поводу того, что сегодня творят правоохранительные органы по отношению к представителям адвокатского сообщества.

А вот некий «советник» Федеральной Палаты Адвокатов России — НверГаспарян в своей статье в «Адвокатской газете» по поводу ситуации со своим коллегой Михаилом Беньяшем сделал заявление о том, что тот неким образом «заплыл за буйки»… За какие «буйки» заплыл избитый держимордами из краснодарской полиции Михаил Беньяш, думаю, никому объяснять не надо. Господин Гаспарян, видимо, неоднозначно дает понять всем своим коллегам-адвокатам о том, что ни один из них впредь не должен заниматься защитой прав обиженных граждан России!

Сильная позиция, скажу я вам! И совершенно откровенная!

Только, вот, она полностью противоречит Кодексу Адвокатской Чести! Ибо, если адвокат перестает исполнять свой Долг по защите прав обиженных и оскорбленных, то он перестает быть АДВОКАТОМ! Об этом, видимо, господин Гаспарян, числящийся «советником» в Федеральной Палате Адвокатов России, напрочь забыл!

Ну, а что же главное руководство Федеральной Палаты Адвокатов России? Может быть, оно хоть как-то выразило свое возмущение по поводу того беспредела, который устроила власть в отношении их молодого коллеги?

Но, глава ФПА РФ Юрий Пилипенко хранит молчание! Видимо, боясь потревожить начальственный сон власть имущих или испортить отношения с руководителями правоохранительных органов, которые так активно защищают своих «оборотней в погонах».

Впрочем, подобное поведение руководства ФПА России не внове. Уже не первый раз они не просто бросают на произвол судьбы попавших в сложную ситуацию своих коллег-адвокатов. Более того. Бывали в их практике случаи, когда они напрямую выступали в поддержку — нет, не адвоката! А очередного зарвавшегося «оборотня в погонах», стремящегося любыми средствами добиться своей цели и расправиться с невиновным человеком, на защите которого стоит член адвокатского сообщества.

Подобное, к примеру, было по отношению к известному российскому адвокату Геннадию Михайловичу Шило, который вел целый ряд весьма общественно значимых уголовных дел. И который развернул настоящую войну с представителями следственных органов, пытавшимися сфальсифицировать обстоятельства этих «дел» и приписать преступления ни в чем невиновным людям. А «оборотни в погонах» следователей в качестве самозащиты тут же обратились в руководство ФПА России с требованием, чуть ли не о лишении Геннадия Шило статуса адвоката. И там всерьез занялись «личным делом адвоката Шило», напрочь забыв о корпоративной солидарности и об Адвокатской Чести.

Из этого можно сделать горький вывод о том, что господин Пилипенко и его сотоварищи по Федеральной Палате Адвокатов России не понимают, что своими подобными действиями они фактически выносят смертный приговор всей системе адвокатуры в нашей стране. И что после подобного рода событий полностью и окончательно будет разрушен «Последний бастион российского правосудия», на котором еще держались остатки законности на одной шестой части Земного Шара.

Зато, это прекрасно понимают многие известные российские адвокаты. Они пытаются докричаться, дозвониться, достучаться до своих полностью обюрократившихся начальников.

И даже – пишут им письма! На которые не чают получить никаких ответов.

Но, думаю, рано или поздно, прозрение настанет и то, что пишут уважаемые адвокаты своим прилипшим к власти начальникам, заденет их за живое.

Например, то, что пишет руководству ФПА России в одном из своих писем тот самый известный российский адвокат Геннадий Шило, которого так же, как и молодого адвоката Михаила Беньяша уже не однажды фактически предавали свои же собственные российские адвокатские руководители:

«Разве не очевидно, что не мы, адвокаты, а нынешняя наша репрессивная власть (судебная и политическая) давно и далеко «заплыла за буйки». И что в истоке этого процесса находится совсем не юриспруденция, не право, а политика. Не мы, адвокаты, которых убивают, избивают (даже теперь властью воспринимается относительно спокойно избиение адвоката-женщины), а избитого четырьмя полицейскими адвоката суд отправляет на нары, «принимая во внимание» очевидные ложные показания этих четверых государственных бандитов в погонах, будто адвокат напал на них.

Мы, адвокаты, считающиеся авангардным звеном сообщества (прежде всего, имею в виду членов квалификационных комиссий, советов АП, советников), нередко малодушничаем и угождаем всякому государственному чиновнику, забывая, что в уголовном процессе мы всегда находимся в оппозиции к государству, защищая своего подзащитного именно от государства (от следователей, прокуроров и нынешних российских судей, большая часть которых слилась с обвинительной властью).

«Революционные призывы» рождаются не от нас и не от нашего коллеги Михаила Беньяша, жестоко избитого всё чаще бандитствующими полицейскими. А теперь ещё и гвардейцы перенимают этот криминальный опыт по избиению беззащитных сограждан. Именно сама власть создаёт революционную ситуацию в стране, принимая порой для самозащиты антиконституционные нормы и позволяя сегодня терроризировать безнаказанно не только простых и далёких от юстиции людей за выражение их мыслей и убеждений, но избивая даже адвокатов, защитников народа.

Адвокат-защитник – это боец. Поэтому он смело, прямо и резко критикует любую, и нынешнюю, власть за массу нарушений, в том числе Основного Закона. Критикует в наших и в её же собственных интересах – чтобы вместо мирного преобразования и ликвидации расплодившихся коррупционеров, например, по сингапурскому типу, не случилась очередная революция, как это уже было, с потоками крови».

Думаю, что в чем-то слова Геннадия Михайловича Шило являются пророческими, и представителям самого адвокатского сообщества, и представителям власти настала пора серьезно задуматься над теми процессами, которые сегодня происходят в обществе в целом и в российском правосудии, в частности.

Если этого не произойдет, страна погрузится в полный хаос и начнет жить не по Закону, а по бандитским «понятиям».

Или мы перейдем к варианту 1937 года, когда судить будут без участия адвокатов «судами-тройками».

Только страна наша тогда превратится в один большой концентрационный ЛАГЕРЬ!

А все мы из граждан некогда Великой Державы в один прекрасный момент превратимся в элементарных ЗЕКОВ!

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.ю.н., проф.