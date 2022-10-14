Ожесточённые бои у Артёмовска (Бахмута)

Ожесточённые бои у Артёмовска и позор разведки Британии

▪️Разведка Британии заявила о взятии русскими войсками Опытного и Иванграда в ДНР.

▪️«Части 2-го армейского корпуса пророссийского ополчения Луганской области, похоже, заняли населенные пункты Опытное и Иванград к югу от Бахмута», — говорится в официальном сообщении.

▪️Напомним, вчера в штабе Теробороны ДНР заявили о взятии Опытного и Иванграда.

▪️При этом в руководстве штурмующих сил заявили, что за Опытное продолжаются тяжёлые бои (то есть, оно еще не взято).

⁉️ Получается, публикуемые Минобороны Британии сводки разведки — это тупо взятые из соцсетей слухи без какой-либо проверки.

🇷🇺🇺🇦 Что реально происходит в эти дни на фронте у Артёмовска:

▪️Вопреки фейку о выводе войск из Артёмовска, опасаясь обвала фронта, ВСУ перебрасывают резервы.

▪️13 наши взяли с. Иванград и подошли к юго-восточной окраине Артёмовска. ВСУ отступили к с. Клещеевка.

▪️Ликвидирован опорник ВСУ у Николаевки, взят под полный контроль участок дороги между Отрадовкой и Николаевкой 2-й.

▪️ Враг теперь активно бьёт артой по Иванграду и Веселой Долине, пытаясь задержать наступление частников.

▪️ В Опытном потерявший до 2/3 личного состава батальон 58-й мотопехотной бригады ВСУ удерживает позиции в районе школы искусств на Киевской улице.

▪️Быстрый прорыв частников позволил вклиниться в позиции ВСУ у бахмутской дамбы и улицы Сосюры. В район Бахмутского питомника и н. п. Ягодное (15 км до позиций наших) переброшены дополнительные силы 26-й артиллерийской бригады, сообщает “Военная хроника”.

▪️Большие потери от огня несёт 125-я бригада теробороны ВСУ, закрепившаяся в районе Мариупольского кладбища в Артёмовске. По данным радиоперехватов в её составе есть иностранные наёмники.