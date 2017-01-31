Овсяная каша хвалилась, будто с коровьим маслом родилась, или как «без свободной Украины нет свободной Польши»

Украино-польские отношения все более накаляются, и этому есть исторические причины как в прошлом, так и в наше время, когда униатами ведется «плохая игра при хорошей мине».

За «лечение» польско-украинских отношений очередной раз взялся глава УГКЦ кардинал Святослав Шевчук. 20 января 2017 года в своей резиденции в Киеве он встретился с послом Республики Польша в Украине Яном Пеклом и заместителем главы миссии Посольства Республики Польша в Украине Рафалом Вольским. Об этой «судьбоносной» встрече красноречиво говорит, в обычном греко-католическом стиле, сам заголовок статьи: «Глава УГКЦ во время встречи с Послом Республики Польша в Украине: «Без свободной Украины нет свободной Польши, и наоборот». http://bit.ly/2jm9WSe.

Несмотря на такие перлы, которые говорят о, якобы, исключительной роли Украины в свободе Польши, подобным встречам можно было бы только радоваться… В статье было важно подчеркнуть и исключительность УГКЦ: встреча состоялась благодаря «просьбе пана Посла, который тем самым проявил глубокое уважение к УГКЦ», но почему-то не в польской дипломатической резиденции, а в резиденции греко-католиков.

Так о чем же поговорили «глубокоуважаемые» люди, и какие проблемы были подняты?

Как самого себя, так и посла комментирует лично глава УГКЦ Святослав (это такой греко-католический стиль): «Как рассказал сам Посол, для него важна позиция УГКЦ в этом вопросе. Со своей стороны, я выразил свою боль по поводу напряжения, которое имеет место в польско-украинских отношениях (в частности, обострение началось с событий в Перемышле, в Гуте-Пеняцкой)».

В общем-то, для тех, кто знает суть вопроса, можно было бы на том и закончить эту статью о встрече-анекдоте, но давайте копнем глубже.

Почему исключили протокольную констатацию диалога? Почему лично глава УГКЦ решил прокомментировать вопросы и ответы? Возможно, были острые углы?

Разъясняю: слова о том, что для польского посла «важна позиция УГКЦ», означает, прямо говоря, то, что посол прекрасно знает: именно УГКЦ является источником этих проблем. Дело не только в историческом опыте, когда иерархи УГКЦ становились вдохновителями и участниками бандеровского движения, приведшего к «Волынской резне», но и в том, что происходит сейчас: разрушение памятника полякам убитыми бандеровцами в Гуте-Пеняцкой (Львовская обл.) и скандал, связанный с греко-католическим крестным ходом в Перемышле (Польша).

Исторический экскурс.

В марте 1943 года в Галиции (Генерал-губернаторство) был объявлен набор в добровольческую дивизию СС «Галичина». В немецком отчете о ходе набора указывалось, что к 18 июля 1943 года число добровольцев возросло до более чем 84 тысяч человек, из них 25 тысяч были признаны годными к службе и в дальнейшем направлены на обучение. Кроме офицеров СС и СД из полицейских частей, назначенных на большинство командных должностей в дивизии, в младший командный состав вошли кадры 201-го батальона охранной полиции и ряда вспомогательных полицейских подразделений, где служили галичане. К ним также подключились подразделения «Украинской Национальной Самообороны» (УНС) — инициированной в июле ОУН(б).

С ноября 1943 года боеготовые подразделения добровольческой дивизии СС «Галиция» участвуют в антипартизанских операциях на востоке и юго-востоке оккупированной Польши, Западной Украины и Белоруссии, где активность польских, украинских и белорусских партизанских отрядов по дезорганизации немецкого тыла в условиях наступления Красной Армии существенно возрастает. Антифашистское партизанское движение находит значительную поддержку среди польских , украинских и белорусских крестьян.

Как указывают историки, с начала 1944 года была развернута широкомасштабная кампания ОУН(б)- УПА в восточной Галиции по уничтожению поляков и евреев, а также тех, кто давал им прибежище. Началась она с нападений на отдельных лиц и в итоге перешла в террор против крупных сел и поселений. Хотя факты об убийстве поляков и евреев украинскими националистами были известны еще до Великой Отечественной войны. Антипольские акции проводились согласно приказам высшего руководства ОУН(б) и УПА.

По своему вероисповедованию это были украинские (галицкие) греко-католики, среди которых, в обязательном порядке, находились униатские священники – капелланы. Их вдохновлял глава УГКЦ – австриец кардинал Андрей Шептицкий, но особенно отличился епископ Перемышльский Иосафат Коциловский. Хотя стоит признать, что среди бандеровцев, хоть и в меньшей степени, все же были приверженцы и украинской автокефальной православной «церкви». Поэтому ненависть бандеровцев имела под собою не только этническую, но и религиозную почву, по отношению к католикам и иудеям.

9 февраля 1944 года низовые подразделения УПА-Запад получили инструкцию: «уничтожить все стены костелов, синагог и прочих польских и жидовских молитвенных сооружений; уничтожить приусадебные посадки, так, чтобы не осталось признаков того, что там кто-либо жил; до 25 февраля уничтожить все дома поляков и жидов, а те, в которых сейчас живут украинцы — разобрать».

В селе Гута—Пеняцкая на начало 1944 года насчитывалось около 1000 жителей-поляков. В селе действовал отряд самообороны (командир Казимир Войцеховский, заместитель — Болеслав Вержбицкий и 30 бойцов). Несколько позднее к ним присоединились еще около 20 солдат немецкого батальона железнодорожной охраны (поляков по национальности), с оружием перешедших на сторону партизан.

В начале февраля 1944 года жители поселения оказывали помощь советскому партизанскому отряду из бригады Д.Н. Медведева, местному советскому партизанскому отряду И.П. Куриловича. Отряд самообороны села обеспечивал безопасный маршрут разведчику Н. Кузнецову и содействовал установлению его контактов с польским антифашистским подпольем Львова.

Через какое-то время информация о сотрудничестве с партизанами оказалась известной фашистам: украинская полиция донесла о том, что «в Гуте Пеняцкой укрывают евреев, поддерживают партизан, прячут оружие…».

23 февраля 1944 года в Гуту Пеняцкую было направлено небольшое подразделение из военнослужащих 1-го батальона 4-го полицейского полка добровольческой дивизии СС «Галиция». Несмотря на поддержку местного отряда УПА «Сироманцы», ему пришлось отступить, потеряв двух человек убитыми и 12 ранеными. Но 28 февраля 1944 года село было окружено 2-м батальоном полицейского 4-го полка Добровольческой дивизии СС «Галичина» и полностью сожжено. Из более чем тысячи жителей Гуты Пеняцкой выжило около 50 человек. Более 500 жителей было сожжено заживо в костёле и в собственных домах.

Интересный факт!

После войны персонал дивизии СС «Галичина» за преступления против человечества не был выдан ни советской, ни польской стороне, несмотря на их запросы и обязательства союзников по выдаче лиц, захваченных в военной форме, из-за вмешательства главы Ватикана папы Пия XII, которому бывшие эсэсовцы были представлены как «хорошие католики (украинские греко-католики – авт.) и ярые антикоммунисты». Только вот возникает вопрос к Папе: а чем же почти 100 тысяч польских католиков, мучеников Христовых, убитых бандеро-фашистами, хуже них? Но для продажного папы Пия XII заказ ЦРУ на создание на базе украинских греко-католических диаспор антисоветского, антирусского, антиправославного фундамента перевесил правду Божию – польских жертв – мучеников католиков.

Памятник погибшим в Гуте-Пеняцкой

В СССР на месте гибели мирных жителей был установлен памятный знак, уничтоженный украинскими националистами в 90-х годах. Новый памятник был установлен в 2005 году; при участии президентов Республик Польши и Украины на месте сожжённого в 1944 году костела был открыт мемориал погибшим. Позднее памятник стал объектом политических манипуляций. Мемориал неоднократно страдал от вандализма бандеровских радикалов — греко-католиков. Украинская греко-католическая церковь в этом регионе имеет очень сильные позиции и влияние на население, и ничего не совершается там без их одобрения или указания. Как известно, в начале января 2017 года мемориал был взорван и осквернен изображением на нем символики фашистской дивизии СС «Галичина» и флага «Правого сектора». И если бы УГКЦ, действительно, не совершали этот акт вандализма, а ее дружба с поляками не была бы так лицемерна, то греко-католики собрались бы и восстановили этот памятник. Но когда читаешь высказывания по этому поводу в социальных сетях на «патриотических» бандеровских сайтах и страницах, то даже у панов-отцов УГКЦ видишь одно злорадство.

А теперь давайте вспомним циничные слова главы УГКЦ кардинала Святослава Шевчука в беседе с польским послом: «Со своей стороны, я выразил свою боль по поводу напряжения». Далее, с его слов, он обращается к послу со словами: «Миссия УГКЦ в этой ситуации – сохранить диалог примирения и помочь всем людям доброй воли выступить против всей этой ненависти. Конечно, Украина находится в состоянии войны, и многие люди могут поддаться этому соблазну, но Церковь проповедует примирение, любовь и взаимное прощение».

Какую «миссию примирения» выполняет униатская «церковь», разжигая русофобию, православнофобию, хорошо видно в зоне так называемого АТО. «Миссия примирения» в исполнении УКГЦ — это же самое, что «волк — пастух овец». Сколько существует УГКЦ, столько и существует в ней ненависть к русским и полякам. Наглядно это показал спровоцированный конфликт с украинскими греко-католиками в Перемышле.

Униатский бандеро-фашизм в Перемышле 26 июня 2016 г.

Униатский «крестный ход» в Перемышле от храма к кладбищу совершается ежегодно в память убитых в Первую мировую войну украинских военнопленных (хотя, правды ради, стоит сказать, что тогда украинцами они не назывались). Шествие возглавлял владыка Евгений (Попович), архиепископ и митрополит Перемышльско-Варшавский УГКЦ !!! В нем принимали участие священники, монашествующие, ученики местной украинской школы и несколько сотен верных. Как объясняют сами униаты, а именно глава УГКЦ и украинские СМИ, «польские радикалы вдруг беспричинно напали на процессию и даже порвали несчастному пожилому человеку футболку».

Но давайте посмотрим независимое расследование, которое провел Анатолий Шарий в своем видео https://youtu.be/qDkl1rl2ZRc (смотрите с третьей минуты).

Звучали греко-католические «молитвы» «Украина понад усе!» (аналог фашистской речевки «Deutschland über alles»), бандеровская речевка «Слава героям – смерть ворогам!» и т.д. «Польша должна погибнуть!» – оказывается, не только Московия должна погибнуть, но и Польша! Чисто униатская святость! Ну а порванная футболка оказалась с надписью «ОУН-УПА» и флагом «Правого сектора». Напоминаю, что именно изуверы из ОУН-УПА учножили поляков в Гуте-Поняцкой и устроили «Волынскую резню».

Возникший конфликт предваряло то, что в рамках сохранения украино-польских отношений УГКЦ добилась, что одну из улиц в Перемышле назвали в честь «блаженного» епископа Иосафата Коциловского. Это был последний епископ в Перемышле до ликвидации УГКЦ в 1946 году. Известно, что «блаженный» Иосафат Коциловский отправлял богослужения для солдат дивизии СС «Галичина», сотрудничал с фашистами, поддерживал ОУН и УПА, которые устроили «этническую чистку» поляков. За это в 2001 году он был канонизирован папой Иоанном Павлом II. Русофобия и православнофобия в Папе пересилили даже то, что он сам является поляком. Как и его предшественник, предатель Евангельского учения и правды Божьей Папа Пий XII, этой канонизацией бандеровского вдохновителя убийц польских мучеников-католиков, он парадоксальным образом пополнил католическую «святость»! Против такого решения (наименования улицы в Перемышле) активно выступили местные польские жители-католики, ведь улица не должна называться в честь идеолога бандеро-фашизма.

Ну, а теперь, в призме исторического экскурса и поступков УГКЦ, стоит вспомнить слова «уважаемого» главы УГКЦ кардинала Святослава (Шевчука): «Без свободной Украины нет свободной Польши, и наоборот», — и ответить на них пословицей: «Овсяная каша хвалилась, будто с коровьим маслом родилась».

Богословский вывод

Этнофилетистская ересь (предательство Евангельских истин и канонов Церкви в угоду политическим и этническим интересам) полностью изменила экклесиологическую природу, дух и жизнь УГКЦ. Когда эта «церковь» стоит на фундаменте русофобии, этнофобии, православнофобии и на приципах бандеро-фашизма, она очень удобная служка антихристового режима в Украине. И то, что этой «церкви» покровительствует сам антихрист, весьма очевидно уже по тому факту, что полностью безнаказанно при ее благословении проходят бандеро-фашистские акции, «крестные ходы», разжигающие межнациональную ненависть даже в других государствах.

Автор: Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

Автор статьи, патриот Новороссии, из-за гонений лишен имущества, жилья, нуждается в помощи. Карта Сбербанка России: 676196000086178580 яндекс кошелек 410014004754153